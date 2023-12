Un point inespéré à Halifax

Les Olympiques n’ont même jamais tiré de l’arrière de la rencontre, mais les Mooseheads ont du talent à revendre. Ils ont quatre joueurs invités au camp de sélection d’Équipe Canada junior qui commence dimanche et Mathieu Cataford n’était pas un de ceux-là.

Il aurait pu. Son nom a fait partie des discussions. Vendredi soir, il a fait valoir son point en participant aux cinq buts des Mooseheads dans une victoire de 5-4. C’est même lui qui a mis fin au match en complétant son tour du chapeau en prolongation.

Ses compagnons de trio ont été du poison autour du filet défendu par Zach Pelletier. Jordan Dumais a récolté un but et trois passes. Markus Vidicek a compté l’autre but tout en récoltant deux passes.

Dumais et Vidicek seront à Oakville dimanche pour le début du camp de sélection d’Équipe Canada junior. Le défenseur Jake Furlong, qui a amassé une passe contre les Olympiques, sera également de la partie.

Le gardien Mathis Rousseau a toutefois raté le rendez-vous de vendredi afin de se présenter à Oakville dans la meilleure forme possible. Là-bas, il va renouer avec Tristan Luneau. Les deux hockeyeurs ont développé une rivalité féroce dans leurs deux duels de la dernière saison.

Reece Peitzsche (19) tente d'esquiver la surveillance de Jan Golicic (21) dans un match entre les Mooseheads de Halifax et les Olympiques de Gatineau vendredi soir. (Trevor MacMillan)

Les Olympiques (9-18-4) ont donc profité de son absence pour sauter sur de juteux retours du gardien Jack Milner afin de marquer trois buts de la même façon. Thomas Chafe, Alexander Gaudio (son premier avec les Olympiques) et Jérémie Minville ont marqué trois buts identiques.

«Toute l’année, chaque fois que nous avons été dans le coup, c’est de cette façon que nous avons marqué nos buts, a justifié l’entraîneur-chef Benoit Desrosiers. Jérémie Minville compte ses buts comme ça. Alexander Gaudio a marqué la majorité de ses buts dans le junior comme ça. Sur le but de Chafe, c’est Sander Wold qui a amené une rondelle au filet. Nous avons forcé les défenseurs à faire des pivots et nous sommes allés chercher les rondelles libres. C’est de cette façon qu’il faut jouer.»

Deux points de Matthew Eric

Matthew Eric avait ouvert la marque à l’aide d’un tir de la pointe. De retour dans la formation après avoir été rayé de l’alignement pendant quatre matches consécutifs, le défenseur a terminé son match avec deux points.

«Je voulais le voir jouer un match simple où son niveau de concentration reste le même pendant tout le match. Je veux le voir jouer à l’intérieur de ses capacités. Ce soir, c’est ce qu’il a fait», a indiqué Benoit Desrosiers.

À un moment donné, celui-ci s’est mis à rêver à une victoire sur la patinoire des Mooseheads (21-7-3). Les Gatinois avaient pris les devants 1-0, puis 3-1, mais la force de frappe des locaux est létale.

Les Olympiques ont écopé de quelques pénalités de trop. Ç'a coûté le but de Jordan Dumais qui a réduit l’écart à 3-2 en deuxième période. Ç'a coûté le deuxième but à Mathieu Cataford alors que c’était 4-3 Gatineau en deuxième moitié de troisième période.

«Les punitions sont survenues à de mauvais moments. Il faut contrôler cet aspect-là. Ce sont des punitions évitables. Il faudra travailler là-dessus.»

Au bout du compte, les Mooseheads ont dominé le match 34-24 dans les tirs, mais c’était 21-20 après deux périodes. Les Olympiques ont été dans le coup. Menés par l’intensité d’un Jérémie Minville, les visiteurs ont bataillé ferme.

Jérémie Minville a connu un fort match pour les Olympiques contre les Mooseheads. David Moravec a eu peine à repousser son élan sur cette séquence. (Trevor MacMillan)

Comme ils n’ont jamais tiré de l’arrière dans les 60 premières minutes de jeu, Benoit Desrosiers pense que son club aurait mérité un meilleur sort.

«Honnêtement, l’objectif du match, ce n’était pas les deux points aujourd’hui. L’objectif de la game aujourd’hui, c’était de progresser comme équipe. Notre succès passe par nos habitudes de travail et notre façon de jouer. Aujourd’hui, nous avons tout donné ce que nous avions dans le réservoir. Nous avons pu aller chercher un point. Est-ce que nous aurions mérité deux points? Effectivement. Nous en avions fait assez pour aller les chercher.»

Duel de frères Dumais

Le duel de vendredi était aussi le premier dans la LHJMQ entre les frères Jordan et Justin Dumais. Leur père avait d’ailleurs fait le voyage pour assister à ce match significatif pour la famille montréalaise.

L’aîné a gagné les droits de vantardise en inscrivant quatre points dans la victoire des Mooseheads. Il a surtout aimé affronter son frère pour la première fois.

«C’est assez unique de jouer contre son frère. J’ai eu du plaisir. Mes coéquipiers m’ont dit que Justin avait fait de bons jeux ce soir. Nous allons nous revoir à Gatineau cet hiver. Ce soir, j’ai le droit de lui dire que j’ai été meilleur! Je ne pense pas qu’il s’attendait à ce que je lui laisse ce titre ce soir! Au moins, son club a pu nous amener en prolongation. C’était un peu trop proche à mon goût ce soir.»

Justement, la vedette offensive des Mooseheads aurait aimé vivre une rivalité contre son frère durant cette prolongation.

«Ça aurait été bien de prendre la mise en jeu contre lui!»

Justin Dumais (à gauche) et peut-être un peu plus grand physiquement que son frère Jordan, mais le joueur des Mooseheads a un bien plus grand nombre de points à sa fiche! (Trevor MacMillan/Trevor MacMillan)

Pour le meilleur compteur de la LHJMQ la saison dernière, son petit frère doit gagner en confiance pour exploiter son grand talent.

«L’ingrédient principal qu’il doit acquérir, c’est la confiance. Ça va venir avec le temps. Il a eu de bons flashs ce soir. Il est intelligent sur la glace. Il devra travailler pour avoir plus de temps de glace. Son niveau de compétition devra être une coche plus haute, mais ça va venir avec la confiance et avec plus d’expérience dans la ligue.»

Les Olympiques tenteront de s’inspirer de ce point à Halifax pour terminer leur voyage. Ils vont se rendre au Cap-Breton pour affronter leur ancien entraîneur Louis Robitaille une dernière fois cette saison dimanche.