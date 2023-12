Luneau jouera un autre match avec les Ducks et puis...

Après avoir marqué son premier but dans la LNH en plus d’obtenir une mention d’aide dans un revers de 5-4 des Ducks d’Anaheim contre les Capitals de Washington jeudi soir, des questions ont été soulevées face à un éventuel retour au hockey junior de Tristan Luneau.

Les Ducks voudront-ils vraiment céder leur défenseur de 19 ans à Équipe Canada junior d’ici la fin de la semaine alors qu’il prend ses aises dans la LNH?

Depuis son rappel des Gulls de San Diego pour affronter le Canadien de Montréal, le défenseur natif de Victoriaville a amassé trois points en trois matches.

De plus, son entraîneur-chef Greg Cronin lui a donné plus de temps de glace durant la troisième période de son dernier match.

À ceux qui se posent la question, le défenseur des Olympiques de Gatineau offre la réponse.

«Je serai à Oakville pour le début du camp d’Équipe Canada junior (ÉCJ) le 10 décembre. Je vais faire deux pratiques et jouer deux matches. Après, on verra ce qui va se passer», a-t-il affirmé au Droit dans un entretien avant le match des Olympiques de samedi.

Voilà qui a le mérite d’être clair. Tristan Luneau a toujours rêvé de porter l’uniforme du Canada au Championnat mondial junior et les Ducks tiennent à faire vivre l’expérience sur la plus grande scène du hockey junior à leurs espoirs.

Même s’il joue avec toute l’assurance d’un véritable joueur de la LNH chez les Ducks, Tristan Luneau sait à quoi s’en tenir avec la direction du club. Le plan des Ducks est bien établi avec lui et ils le tiennent au courant de ce qui s’en vient.

Par exemple, même s’il venait de disputer son meilleur match dans le circuit Bettman jeudi, Luneau a été rayé de l’alignement samedi soir pour le match contre l’Avalanche du Colorado.

«Leur objectif, c’est de me donner un match par semaine. J’ai joué un autre match à Vancouver cette semaine alors que je ne devais pas jouer, mais c’est parce que Radko Gudas n’était pas disponible. Mon prochain match devrait être à Chicago vendredi.»

Qui dit Chicago dit aussi Samuel Savoie. L’autre joueur de 19 ans des Olympiques à être dans la LNH est toujours à Chicago où il se remet d’une fracture du fémur. Évidemment, les deux joueurs ont des plans pour leur réunion plus tard cette semaine.

«Je vais aller souper avec Samuel. Je connais aussi un peu Kevin Korchinski (défenseur de 19 ans) à Chicago. J’ai hâte de revoir Sam. Nous avons un groupe de discussion avec les quatre choix de première ronde des Olympiques (2020). Nous nous parlons chaque jour, Sam, Antonin (Verreault), Noah (Warren) et moi. Nous avons développé une belle chimie à Gatineau. Nous sommes des frères pour la vie.»

Tristan Luneau, Antonin Verreault, Samuel Savoie et Noah Warren, les «quatre 16 ans» des Olympiques de 2020 sont en contact constant même s'ils sont séparés pour la première fois cette année. (Martin Roy, archives)

Le premier but dans la LNH

Tristan Luneau sera donc de retour dans un environnement avec des jeunes de son âge d’ici une semaine, mais avant de se présenter au camp d’ÉCJ, il a eu la chance de savourer son moment le plus grisant dans la LNH jeudi.

Il a profité du revirement offert par le défenseur Joel Edmundson pour marquer son premier but à son cinquième match en carrière avec les Ducks.

«J’ai eu un beau cadeau dans le centre de la glace (en zone offensive). Quand j’ai eu la rondelle sur mon bâton, je me suis dit que c’est là que j’allais scorer. Mon tir a cependant été bloqué (par le défenseur Nick Jensen), mais le retour est revenu directement sur mon hockey. C’est comme si les dieux du hockey avaient décidé que ça se passerait là! J’étais rendu dans l’enclave. C’était une occasion à saisir. Le but était rendu ouvert.»

Tristan Luneau first NHL goal alert 🚨pic.twitter.com/oZLsubE2Z1 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 1, 2023

Tristan Luneau n’avait pas pris le temps de visualiser comment son premier but allait survenir, surtout qu’il ne pensait pas vraiment à passer à l’attaque sur ce jeu-là.

«Tu sais que le moment (de marquer) va finir par arriver, mais tu ne sais pas quand. Sur ce jeu, je pensais plus à mon espace avec (Alex) Ovechkin. Je pensais plus à ma défensive, mais nous avons eu un bond favorable. Tout d’un coup, j’avais une occasion de me porter à l’attaque. Quand la rondelle est entrée dans le filet, j’ai vécu des sensations incroyables. C’est dur à décrire. Tout le monde était content pour moi. En plus, c’était en début de match et ça permettait à notre club de se mettre dans le match.»

Comme une armée de personnes a suivi son cheminement vers la LNH, Tristan Luneau a été submergé de messages et d’appels vendredi.

«J’ai essayé de répondre à tout le monde. Je suis encore là-dessus aujourd’hui, a-t-il dit samedi. C’est le fun de voir autant de monde être aussi fier de moi.»

Tristan Luneau est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué son premier but (sans aide) dans la LNH, jeudi soir, contre les Capitals de Washington. (Ashley Landis/AP)

Rondelle à Victo

Tristan Luneau a joué 19:08, un sommet pour lui en cinq matches avec les Ducks. Il a été utilisé davantage durant la troisième période alors que les Ducks tentaient de revenir de l’arrière. Il était même sur la glace dans la dernière minute de jeu. Il a complété le match avec un différentiel de +2, quatre tirs au but et une mise en échec. Il a été le troisième défenseur le plus utilisé des Ducks dans ce match après Cam Fowler et Pavel Mintyukov, l’ancien des 67′s d’Ottawa.

«Je fais souvent la paire avec Cam Fowler, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Je suis bien appuyé. Les entraîneurs m’ont donné des minutes importantes. Je suis vraiment content. Ça se passe bien.»

Quant à la rondelle de son premier but, elle va aller directement à la résidence familiale de Victoriaville.

«Je vais l’expédier chez mes parents. Ils vont l’encadrer et la placer sur notre version du mur du Temple de la renommée à la maison!»