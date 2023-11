Luneau avant d’affronter le Canadien: «Un cadeau de Noël avant le temps»

Fraîchement rappelé de San Diego où il a disputé six matches pour se «remettre en forme» au cours des deux dernières semaines, Tristan Luneau a appris mardi soir qu’il effectuerait un retour dans la formation contre l’équipe qu’il admirait à la télévision durant son enfance.

«Paraît qu’il y a de la neige au Québec! Je ne vois pas ça ici en Californie, mais ce match, c’est mon cadeau de Noël avant le temps», s’est exclamé le défenseur de 19 ans lors d’un entretien avec Le Droit après l’entraînement matinal des Ducks.

Le jeune hockeyeur d’âge junior est reconnaissant pour la confiance que lui a témoignée la direction des Ducks en le faisant participer à un match significatif.

«Ils veulent me donner un certain nombre de matches dans la LNH dans le cadre de mon développement de joueur. Je suis content qu’ils aient choisi le match contre le Canadien. Ils savent ce que ça représente pour moi. À Victoriaville, c’était l’équipe favorite de mon grand-père et de mon père. C’est l’équipe que je regardais en grandissant. Ça va me faire bizarre de les affronter sur la glace au lieu de les regarder à la télévision.»

Ses parents avaient assisté à ses premiers matches dans la LNH au mois d’octobre, mais ils brilleront par leur absence pour la visite du Canadien à Anaheim mercredi soir.

«J’ai seulement su mardi soir que je jouerais. Ils n’ont pas eu assez de temps pour se préparer à venir, mais je suis certain qu’ils seront plusieurs de ma famille à me regarder à la télévision ce soir.»

Tristan Luneau a regardé plusieurs matches à partir des gradins depuis qu’il est dans l’entourage des Ducks, mais quand il a joué, ils lui ont confié des minutes de jeu importantes. Il a joué 15:59 à son premier match le 19 octobre et 14:58 à son deuxième match le 21 octobre.

À titre comparatif, les Predators de Nashville avaient accordé moins de 10 minutes de jeu à Alexandre Carrier, un autre ancien défenseur des Olympiques, à ses premiers matches dans la LNH. Le même sort avait été réservé à Nicolas Meloche chez les Sharks de San Jose.

Tristan Luneau fera partie de la première paire défensive des Ducks contre le Canadien mercredi soir. (ANDYHAYT)

Sur la première paire défensive

Mercredi soir, contre le Canadien, Luneau sera à nouveau jumelé à Cam Fowler sur la première paire défensive des Ducks.

«J’ai eu mon tour régulier à mes deux premiers matches. J’étais encore avec Cam au morning skate. Ils me donnent vraiment la chance de jouer avec des joueurs de qualité. C’est assez évident qu’ils placent mon développement en priorité. Même quand je ne joue pas, je passe des heures supplémentaires sur la patinoire avec les entraîneurs qui font toutes sortes d’exercices pour me sortir de ma zone de confort.»

Chose certaine, dans sa tête, Tristan Luneau se trouve à la bonne place. Quand on lui demande s’il sera plus nerveux pour son match contre le Canadien que son premier match en carrière dans la LNH, sa réponse vient tout naturellement.

«Il y avait de la nervosité à mon premier match. C’était un peu de l’inconnu. J’ai vécu ce premier match. Je sais plus à quoi m’attendre. J’aurai probablement un petit stress avant le match, mais j’essaie d’adopter la mentalité que ça va être un match comme les autres. Et je vais essayer de le gagner comme je le fais en abordant chaque match. J’arrive de la Ligue américaine. J’ai joué six matches. Je devrai retrouver le rythme d’un match de la LNH.»

Luneau a récolté deux mentions d’aide durant son séjour chez les Gulls de San Diego où il a côtoyé les Québécois Nathan Gaucher et Tyson Hinds.

Il dormirait dans le stationnement

À son retour à Anaheim, il loge à nouveau à l’hôtel, mais il est loin de vouloir s’en plaindre.

«Honnêtement, je passe la majorité de mes journées à l’aréna. L’hôtel, c’est plus une place pour dormir. Les Ducks me placeraient un lit dans le stationnement de l’aréna et je serais content pareil!»

À quelques heures de disputer son troisième match dans la LNH, Luneau disait se sentir à sa place dans la meilleure ligue au monde.

«J’ai la chance de mesurer où je suis par rapport aux autres joueurs. J’ai une image claire de ce qu’il me reste à travailler. J’ai trouvé qu’il était plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. C’est plus structuré. Les gars sont toujours là où ils sont censés être sur la patinoire. Ça te force à jouer avec tes instincts. Ça rend le jeu plus rapide.»

Antonin Verrrault, Noah Warren et Tristan Luneau demeurent en contact constant même s'ils ne sont plus dans l'entourage des Olympiques de Gatineau. (Courtoisie Luke Durda, OHL Images/Courtoisie Luke Durda, OHL Images)

Équipe Canada junior et période des transactions

Le premier choix de la séance 2020 de la LHJMQ ne sait pas encore combien de temps il va passer dans la LNH. Les Ducks ne lui ont pas fait part de leurs plans à moyen terme. Il sait que le camp de sélection d’Équipe Canada junior avance à grands pas. Il va donc laisser le soin à son organisation dicter de son avenir.

«Je le laisse ce dossier entre leurs mains. Ils savent ce qui est mieux pour mon développement. Ils prennent ça à cœur. Chaque jour que je me présente à l’aréna, j’ai l’impression d’être le gars le plus chanceux du monde. Chaque journée est une occasion d’apprentissage.»

Du coin de l’oeil, Tristan Luneau surveille également ce qui se passe dans la LHJMQ. Il avoue ne pas vraiment être en contact avec les membres de son ancienne équipe. Ils ne sont pas nombreux cette saison. Par contre, ses liens avec les trois autres choix de la première ronde 2020 des Olympiques sont toujours aussi solides.

«Je suis en contact constant avec Antonin (Verreault), Noah (Warren) et Samuel (Savoie). Je me tiens un peu au courant de ce qui se passe dans la ligue sans vraiment suivre les matches.»

Qui dit Championnat mondial junior dit aussi ouverture de la période des transactions dans la LHJMQ. Sans vouloir vendre le punch, on décèle que Luneau s’attend à revenir dans la ligue pour terminer sa carrière dans l’uniforme d’une équipe aspirante au championnat.

«J’ai toujours dit que ma tête serait au même endroit où se trouvent mes pieds. Mes pieds sont à Anaheim en ce moment. Ma concentration va à l’équipe pour laquelle je joue. Que je revienne à Gatineau ou que je reste à Anaheim, l’accent sera toujours mis sur mon équipe. Je veux avoir la même mentalité dans le junior. Je suis excité de voir l’équipe que je pourrais aider. J’ai toujours observé le travail des plus vieux dans le junior. À 19 ans, je pourrai véritablement m’installer dans un rôle de leader et prendre plus de place dans un vestiaire. Ce serait un atout pour mon apprentissage. Je voudrai que les autres suivent mes actions, pas juste mes paroles.»

Le camp d’Équipe Canada junior débute le 10 décembre à Oakville, en Ontario. Le marché des transactions s’ouvrira une semaine plus tard dans la LHJMQ. Les Tigres de Victoriaville et les Mooseheads de Halifax ont présentement une longueur d’avance pour le soutirer aux Olympiques.