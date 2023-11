Renforts imminents pour les Olympiques?

Des renforts se pointent à l’horizon, mais ils ne viendront pas des Ducks d’Anaheim où Tristan Luneau est à quelques jours d’être rappelé des Gulls de San Diego où il a maintenant récolté deux points en six matches.

Les Ducks ont prêté le défenseur de 19 ans aux Gulls dans une transaction permise dans le cadre d’une période de remise en forme de 14 jours.

Deux options se pointent aux Ducks: le rappeler dans la LNH où le céder à son équipe junior pour le reste de la saison. La deuxième option serait très surprenante. Le club souhaiterait conserver Luneau dans son entourage au moins jusqu’à l’ouverture prochaine du camp de sélection d’Équipe Canada junior.

Ce qui est plus probable, c’est que les Flyers de Philadelphie retournent le prolifique compteur de 55 buts Alexis Gendron aux Olympiques dans les prochains jours.

«Les Flyers nous ont dit qu’ils prendraient une décision à la mi-novembre. Nous y sommes. J’ai eu une conversation positive avec eux mercredi. Nous attendons d’autres nouvelles d’ici peu», a indiqué le directeur général des Olympiques Serge Beausoleil, jeudi.

Âgé de 19 ans jusqu’au 30 décembre, Gendron dispute sa saison de 20 ans cette année. Sa rentrée à Gatineau aurait un impact instantané, lui qui a un lien d’amitié étroit avec Charles Boutin.

Dans l’éventualité d’un retour, les Olympiques devront remettre un autre choix de première ronde à l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2024, mais les francs-tireurs ne courent pas les rues et sa valeur sur le marché des transactions de la LHJMQ serait supérieure à un choix de première ronde.

Alexis Gendron a participé à sept des 13 matches des Phantoms de Lehigh Valley dans la LAH. Il a marqué deux buts à ses deux premiers matches, mais il a été blanchi à ses cinq matches suivants.

Olivier Nadeau a souffert d'une entorse à une cheville la semaine dernière. Il va rater encore entre 3 à 5 semaines de jeu. Capitaine des Olympiques la saison dernière, il a joué seulement trois matches avec les Americans de Rochester. (Courtoisie Sea Dogs de Saint John)

Olivier Nadeau blessé

Le cas d’Olivier Nadeau suscite également l’attention des Olympiques. L’attaquant de 20 ans a longuement attendu avant de faire sa rentrée dans l’alignement des Americans de Rochester, club-école des Sabres de Buffalo.

Il a bien fait quand il a finalement eu sa chance. Il a récolté un but en trois matches avant de subir une blessure il y a une dizaine de jours. Une entorse à une cheville va le tenir à l’écart du jeu pendant quatre à six semaines (3 à 5 semaines maintenant).

«Les Sabres ne sont pas entichés à le faire jouer dans le junior, mais ils ne sont pas entichés à le faire jouer dans la Ligue américaine non plus. Pour l’instant, il est en convalescence.»

Capitaine des Olympiques l’an dernier, Nadeau servirait également de monnaie d’échange s’il était cédé à son club junior. Les Olympiques ne doivent plus rien aux Cataractes de Shawinigan dans cette transaction.

Kidney et Marcel

Deux autres attaquants de 20 ans des Olympiques sont dans la LAH et peuvent toujours revenir dans la LHJMQ.

Dans le cas de Riley Kidney, les Olympiques ne posent pas de question. S’il revient de Laval, tout ce que les Olympiques vont toucher en retour d’une transaction va aller au Titan d’Acadie-Bathurst. En fait, c’est le Titan qui ferait les négociations d’échange. C’est l’entente qui avait été établie entre Gordie Dwyer et Louis Robitaille à la date limite des transactions l’an dernier.

Kidney a amassé un seul point en 10 matches avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal.

Il reste Marcel Marcel. Le Tchèque de 20 ans a un contrat de la LAH en poche avec les IceHogs de Rockford, club-école des Blackhawks de Chicago. Il n’a pris part qu’à trois de leurs 10 premiers matches de la saison.

«Nous avons peu de nouvelles des Hawks et ça inclut Samuel Savoie qui est à Chicago depuis près de deux mois», a avancé Serge Beausoleil.

Victime d'une fracture du fémur le 1er octobre dernier, Samuel Savoie parvient maintenant à marcher sans béquilles. (Martin Roy, Le Droit)

Savoie en avance sur son programme

Parlant de Samuel Savoie, il a recommencé à marcher sans béquilles. Son fémur est toujours dans le plâtre, mais l’espoir des Blackhawks de Chicago peut entraîner le haut de son corps.

«Il est encore à Chicago. Il entre dans une période de stabilité. Son moral est bon. Il est en avance dans son programme de réadaptation. Il va quitter Chicago dans les prochaines semaines pour revenir à Gatineau ou aller chez lui à Dieppe. Nous risquons de le revoir à Gatineau avant la pause de Noël», a expliqué Serge Beausoleil.

Guillemette suspendu

À Gatineau, où Beausoleil exerce plus de contrôle sur ses effectifs, Serge Beausoleil a appris que Xavier Guillemette serait suspendu trois matches pour une mise en échec par-derrière livrée durant la deuxième période du match de dimanche, à Boisbriand.

«La ligue a dit qu’elle voulait être sévère pour ce genre de geste et que la mise en échec de Xavier cochait toutes ses cases pour une suspension sévère. C’était une mise en échec dans les numéros. Je suis d’accord, mais Xavier n’a pas d’antécédent au niveau disciplinaire et le joueur n’a pas été blessé sérieusement sur la séquence. D’ailleurs, il était de retour sur la patinoire pour le jeu de puissance suite à la punition de Guillemette. Pas certain que ça coche donc toutes les cases, mais nous respectons la décision et nous avons hâte de voir les prochaines décisions», a raconté le DG des Olympiques.

Jan Golicic va représenter la Slovénie au Championnat du monde junior de troisième division. (Patrick Woodbury/Le Droit)

D’autres absents

Toujours chez Olympiques, le défenseur Michael MacLean sera de retour dans l’alignement à Chicoutimi, jeudi soir, après avoir raté quelques matches depuis le 1er novembre.

Et comme la période des transactions approche, les Olympiques ont rappelé l’attaquant de 17 ans Gabriel Séguin des Grenadiers de Châteauguay pour le prochain voyage où ils auront 13 attaquants. Joueur invité au camp d’entraînement, il a récolté 13 buts et 22 points en 19 matches cette saison dans la Ligue M18 AAA du Québec.

« Il fait partie des cinq meilleurs marqueurs de la Ligue M18 AAA. Il va très bien. Nous voulons lui donner une occasion à l’approche de la période des transactions. Certains joueurs sont sur la ligne dans notre club en ce moment et doivent en donner plus. Nous allons vérifier ce que nous avons dans notre organisation au préalable. Si ça peut nous éviter de faire des transactions pour améliorer notre équipe, tant mieux», a justifié Serge Beausoleil.

Enfin, un autre défenseur va bientôt partir pour défendre les couleurs de son pays dans un Championnat du monde junior de troisième division. Jan Golicic va représenter la Slovénie et devrait joindre son équipe avec un peu après l’ouverture de son camp durant la deuxième semaine du mois de décembre.

Les Olympiques n’ont toujours pas eu de nouvelles pour Sander Wold, qui pourrait s’aligner pour la Norvège au Championnat mondial junior en Suède durant le prochain temps des Fêtes. Wold fait cependant partie du programme national de la Norvège depuis plusieurs années et il a aidé son pays à accéder au groupe mondial la saison dernière quand il a remporté le championnat de la deuxième division.