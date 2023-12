L’Océanic veut gagner la coupe, mais pas à n’importe quel prix

Hypothéquer l’avenir du club pour gagner serait une grave erreur, affirme son propriétaire majoritaire, Alexandre Tanguay, qui a posé la première pierre de son projet il y a plus de deux ans, en échangeant Zachary Bolduc aux Remparts contre trois choix de premier tour.

«On a un certain peaufinage à faire dans certains postes clés de notre organisation au niveau hockey et on est confiant de pouvoir y arriver avec les munitions qu’on a, mais la patience est de mise, prévient l’homme d’affaires de 30 ans. La période des transactions qui s’en vient va être très importante, mais on ne fera pas ça n’importe comment.»

Pierre par pierre

Son père Jacques, qui agira comme président du comité organisateur du tournoi dans deux ans, en sait quelque chose, lui qui a hérité de l’ancien numéro 15 à son départ de Rimouski.

«Quand il [Alex] a fait ça, on savait qu’il se préparait pour quelque chose, sa décision était prise, dit l’ancien président des Remparts à propos de l’échange de Bolduc. Quand on a bâti les Remparts pour 2022 et 2023, moi et Patrick [Roy], on s’est pris quatre ans d’avance.»

«Une équipe de hockey, ça ne se construit pas à la dernière minute et avec quelques transactions, ça se bâtit pierre par pierre.» — Jacques Tanguay

Jacques Tanguay a soulevé son premier championnat de séries dans la LHJMQ en 2023 avec son bon ami, Patrick Roy. (Courtoisie LHJMQ, Vincent Ethier)

Pas à tout prix

Ne vous attendez donc pas de voir l’Océanic remuer ciel et terre dans les prochains mois. Rimouski ne veut pas obtenir un deuxième titre canadien en faisant table rase comme l’ont fait certaines organisations dans le passé.

«Nos partisans ont tellement été choyés au cours des 30 dernières années qu’on ne peut tout simplement pas retourner au 18e rang la saison suivante, on va vider les estrades, réfléchit Alexandre Tanguay. Ce n’est pas ça qu’on veut, on ne fait pas du hockey junior pour ça. Il y a toutefois une opportunité et on va la saisir.»

Alexandre Tanguay, le propriétaire majoritaire de l'Océanic. (LCH, Laurie Cardinal)

Dupont y travaille déjà

Son directeur général, Danny Dupont, est à pied d’œuvre depuis longtemps. Pour illustrer son propos, il cite en exemple le repêchage de la LHJMQ en 2021, durant lequel Rimouski avait jeté son dévolu sur Luke Coughlin, le quatrième choix de l’encan.

«Je me souviens que quand on l’a repêché, je l’ai appelé et je lui ai dit : “Prépare-toi, parce qu’on va avoir la Coupe Memorial quand tu vas avoir 19 ans!” Ce n’est pas d’hier qu’on parle de ça, c’est normal aux yeux des gars…»

Et le marché?

Dupont ne s’attend pas de passer un mauvais quart-d’heure avec ses homologues DG, qui pourraient se montrer gourmands au fur et à mesure que l’on approchera des dates dudit tournoi, du 22 mai au 1er juin 2025.

«Mes discussions pour des joueurs, ça fait environ six mois qu’elles sont entamées avec les autres DG. Les prix ne vont pas doubler en l’espace de 24 heures, les gars sont réalistes, ils veulent la juste valeur pour leurs joueurs et on va leur donner si on les veut. Mais il ne faut pas oublier que le balancier, il revient des fois…» glisse-t-il avec un sourire en coin.

La Coupe Memorial, l'objet tant convoité dans le hockey junior. (LCH, Laurie Cardinal)

Une année éprouvante

Dans le passé, des directeurs généraux comme Martin Mondou (2012) et Philippe Boucher (2015) ont parlé de l’année de la Coupe Memorial comme l’une des plus éprouvantes de leur vie.

Danny Dupont, qui a reçu plusieurs messages de félicitations de gens de sa région natale de la Mauricie depuis l’annonce de lundi, est prêt à faire face à la musique. Il ne s’attend pas de traverser un long fleuve tranquille.

«Je l’ai vécue comme entraîneur adjoint en 2012 et on avait une équipe exceptionnelle [à Shawinigan]. La barre est élevée, les attentes sont extrêmes, mais je pense que ça fait assez longtemps qu’on en parle [à Rimouski], que je pense que ça n’a plus vraiment d’effet pour nos joueurs. Quand tu répètes et répètes, ça devient normal au quotidien.»

Danny Dupont, à droite, était un membre des Cataractes en 2012 lors de la victoire. On le voit ici avec Michaël Bournival et Éric Veilleux. (ÉMILIE O’CONNOR 28/05/2012 CENTRE VILLE SHAWINIGAN. COUPE MEMORIAL. PARADE DES CATARACTES CHAMPIONS DE LA COUPE MEMORIAL 2012./ÉMILIE O’CONNOR 28/05/2012 CENTRE VILLE SHAWINIGAN. COUPE MEMORIAL. PARADE DES CATARACTES CHAMPIONS DE LA COUPE MEMORIAL 2012.)

Quand il jette un œil à sa formation de l’an prochain, le directeur général de l’Océanic n’est «pas trop stressé», mais il sait qu’il devra ajouter des morceaux importants au casse-tête en place.

L’opération ne se fera pas à n’importe quel prix, répète Dupont. «Est-ce que cette année, je vais échanger un [Tyson] Goguen pour obtenir un bon joueur l’an prochain? s’interroge-t-il à voix haute. Non, c’est sûr que je ne ferai pas ça! L’an prochain, il va marquer des buts à la pelletée et même s’il n’aura que 17 ans, ça m’importe peu.»

«Taylor Hall a gagné la coupe à 17 ans et il était solide. Un talentueux est un talentueux et il va ressortir du lot peu importe l’âge.» — Danny Dupont

Taylor Hall des Spitfires a remporté sa première Coupe Memorial à l'âge de 17 ans, en 2009, à Rimouski. (La Presse Canadienne/La Presse Canadienne)

Faire oublier 2009

L’Océanic fera tout pour éviter de connaître une performance comme celle de 2009, qui avait culminé en une élimination en quatre parties en demi-finale puis en bris d’égalité dans le tournoi de la Coupe Memorial.

«Ça avait amené beaucoup de déception et on va travailler extrêmement très fort pour ne pas revivre cette déception-là», reconnaît Alexandre Tanguay, qui a vu son grand-père Maurice remporter le trophée en 2000 et son père Jacques en 2006 et en 2023.

«Lever une coupe, devant nos partisans, ce serait la cerise sur le sundae comme on dit.» — Alexandre Tanguay

Perrault excité

Le capitaine de ce navire, l’entraîneur-chef recrue Joël Perrault, a du pain sur la planche d’ici là et il en est conscient. Lorsqu’on évoque la pression, il préfère parler de l’excitation.

Joël Perrault derrière le banc de l'Océanic de Rimouski. (Iften Redtjah/Courtoisie, Iften Redtjah)

«C’est ma première année dans la ligue et je continue d’apprendre là-dedans, mais je suis très excité de faire partie de ce processus, ajoutait le pilote. Il faut que les jeunes s’amusent, qu’ils travaillent sur leur constance et qu’ils évoluent là-dedans. On va devoir y aller un jour à la fois et contrôler ce qu’on pourra contrôler. Ça ne servira à rien de penser à la Coupe Memorial de 2025 dès le mois d’août l’année prochaine…»

Mardi, en tout cas, il n’était pourtant question que de ça dans la capitale régionale du Bas-Saint-Laurent!