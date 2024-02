Le Drakkar bat les Remparts pour Émile Chouinard

Élu la première étoile de la rencontre, un geste salué par les 11 157 spectateurs présents, le natif de Québec a tout de suite été encerclé par ses coéquipiers après le but vainqueur de Justin Gill en prolongation.

Ce dernier n’hésite pas à qualifier le grand numéro 15 de «leader né», une immense source d’inspiration ces jours-ci chez le Drakkar.

«Depuis une semaine, nos discours avant les matchs, c’est de travailler fort pour Chouine, explique Gill. C’était important d’aller chercher la victoire pour lui. Ça fait quatre ans qu’il bûche fort pour cette équipe-là, il a tellement travaillé fort. Je sais que c’est dur pour lui de penser qu’il ne pourra peut-être pas finir l’année.»

Émile Chouinard du Drakkar a salué les 11 157 spectateurs. (Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Des humains avant tout

Les ennuis de santé de Chouinard, qui préfère ne pas accorder d’entrevue pour le moment, mettent les choses en perspectives depuis une semaine au sein de la meilleure formation de la LHJMQ.

«Le hockey, c’est une game et souvent, les gens nous voient juste comme des joueurs de hockey et moins comme des humains», philosophe Justin Gill.

«La santé, c’est important et on est chanceux de l’avoir.» — Justin Gill

Le triste diagnostic reçu par le colosse de la ligne bleue à jours de Noël émeut tout le monde, dont l’entraîneur-chef et DG du club, Jean-François Grégoire. Ses yeux s’embuent et il a la gorgée nouée quand il parle de son «champion».

«C’est drainant, les gars sont dans l’émotion», reconnaît Jean-François Grégoire à propos des problèmes de santé d'Émile Chouinard. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Une semaine émouvante

Une certaine fatigue mentale s’est installée au sein du club en lien avec la charge émotive associée à la terrible nouvelle.

«C’est drainant, les gars sont dans l’émotion, reconnaît le pilote. Émile est un gars très apprécié et même s’il est positif, ça vient nous chercher parce qu’on sait qu’il vit des choses difficiles. On est dans l’inconnu pour la suite.»

La famille et les proches de Chouinard ont regardé la rencontre dans une loge offerte gratuitement par l’entreprise Leclerc, un geste salué par l’annonceur-maison lors de la première période.

Les proches d'Émile Chouinard étaient réunis dans une loge offerte gratuitement par l'entreprise Leclerc. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Le seul buteur des Remparts dans la défaite, l’attaquant Pier-Étienne Cloutier, était solidaire à la cause du grand droitier du Drakkar. «C’est triste pour lui, c’est vraiment une mauvaise nouvelle et l’organisation des Remparts le soutient à 100%. On est avec lui dans sa bataille contre la maladie.»

Plus de détails à venir…