Raoul Boilard attire l’attention au Match des meilleurs espoirs

L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau a terminé la partie avec deux buts et une mention d’aide.

«Je suis content de mon match: on repart avec la victoire à la fin de la soirée et c’est ce qui était important pour nous, a-t-il déclaré lors de l’interview d’après-match réalisé par la LCH sur la patinoire. La communication était la clef. On ne connaissait pas beaucoup, il fallait créer une chimie. L’énergie sur le banc était très bonne aussi. Ces facteurs ont aidé notre club à gagner ce match je pense.»

Raoul Boilard's three-point night earned him the Jim Gregory Player of the Game for Team 🔴! #CHLKTP pic.twitter.com/GLNnGbZzBY — Canadian Hockey League (@CHLHockey) January 25, 2024

Âgé de 18 ans, Boilard est classé au 34e rang selon le dernier rapport de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey chez les joueurs évoluant en Amérique du Nord.

Le Match des meilleurs espoirs réunissait les joueurs des trois ligues de hockey junior invités par les recruteurs de la LNH en vue du prochain repêchage, qui aura lieu cet été, les 28 et 29 juin à Las Vegas.

«Lors des deux premières périodes, on jouait du bon hockey, mais le pointage était plus serré et plus la partie avançait, plus l’intensité grimpait d’un cran.»

Raoul Boilard is use to scoring goals in 🔴 @DrakkarBAC #CHLKTP pic.twitter.com/BC8U4ealrp — Canadian Hockey League (@CHLHockey) January 25, 2024

Raoul Boilard rejoindra maintenant son équipe, classée au tout premier rang du Top 10 de la LCH, mais gardera de bons souvenirs de sa dernière expérience.

«On a été bien traités durant toute la semaine et on se trouvait dans une très belle ville. On a eu du plaisir à Moncton et j’étais fier de représenter la LHJMQ et le Drakkar, la meilleure équipe au Canada présentement.»

Rappelons que Boilard a évolué dans la structure des Harfangs de Sherbrooke avant de jouer pour les Cantonniers de Magog et opter pour le réseau américain en faisant le saut dans la BCHL. Jean-François Grégoire et le Drakkar ont finalement rapatrié les deux frères Boilard, Raoul et Jules, à la suite d’une transaction.