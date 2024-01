Période des transactions LHJMQ: une fin mouvementée à Shawinigan

Tout s’est enchaîné rapidement une fois que l’échange d’Angus Booth fut complété. En laisser partir son capitaine, l’organisation s’est du même coup campée du côté des vendeurs. Elle a sacrifié son meilleur pointeur en Lou-Félix Denis qui a pris la direction d’Halifax en compagnie du Tchèque Jan Sprynar.

En retour, Shawinigan a mis la main sur les deux attaquants de 17 ans, soit Reece Peitzsche et le Suisse Yannik Ponzetto, en plus d’un choix de 2e ronde en 2024 (Moncton) et un choix de 3e ronde en 2025 (Halifax). L’équipe a aussi obtenu Ethan Larmand (20 ans), mais ce dernier a été placé au ballottage, tout comme Jérémy D’Astous.

«Nous n’avions pas le choix de regarder vers le futur. Nous sommes allés chercher des morceaux importants pour notre avenir. Peitzsche a connu un bon premier match avec nous. Il est fort sur la rondelle. En plus, nous avons ajouté deux bons choix au repêchage», a expliqué le directeur général Martin Mondou.

Pour pallier la perte de Denis qui revendiquait 38 points en autant de duels, Mondou a conclu une entente de dernière minute avec les Sea Dogs de Saint John. Il a cédé son choix de second tour au prochain repêchage et l’espoir Olivier Groulx en retour de Vincent Élie. Ce dernier est un productif attaquant de 18 ans qui a inscrit 37 points, dont 15 buts depuis le début de la campagne.

«Quand ton équipe performe aussi bien depuis un mois, c’est légitime de lui donner du renfort. Il a un point de moins que Lou-Félix, mais est deux ans plus jeune. Je ne dirai pas qu’il va le remplacer puisque j’ai un grand respect Lou-Félix. Vincent a tout de même prouvé qu’il est capable de la mettre dedans. Nous croyons être compétitifs cette saison et mettre du sable dans l’engrenage de quelques formations.»

Terminé le ménage à trois

Le DG des Cats a profité de la période des transactions pour régler l’un de ses principaux dossiers, soit celui des gardiens de but. Il a envoyé Rémi Delafontaine ainsi qu’un choix de 5e tour en 2026 aux Saguenéens de Chicoutimi, en retour de Mathys Fernandez. Le portier de 18 ans possède un très haut potentiel, mais il a connu son lot d’ennuis cette saison.

«Nous avons évalué plusieurs options. La meilleure était l’échange avec Chicoutimi. Ça nous libère un poste très important de joueur de 20 ans la saison prochaine. Nous croyons rivaliser très fort pour les deux prochaines années. Pour revenir à Fernandez, je le trouve très combatif. Je suis confiant qu’il va trouver son erre d’aller chez nous. Il est un gardien différent de Félix. C’est plaisant d’avoir deux gardiens qui ont des saveurs différentes. D’ailleurs, les performances de Félix nous ont forcé la main à bouger et effectuer une transaction.»

Le portrait s’est précisé encore davantage lorsque le jeune Mathis Langevin a été réassigné. Les succès de Félix Hamel depuis son arrivée lui a permis de cimenter sa place à Shawinigan. Il rivalisera avec son nouveau coéquipier pour le poste de numéro un.

«Le ménage à trois est terminé. L’expérience nous a permis de bien évaluer ce que nous avions sous la main. Langevin n’a vraiment pas mal fait, mais nous voulons qu’il puisse aller jouer des matchs. Hamel a profité de sa chance et nous adorons sa progression. Fernandez vient bien compléter le duo. Nous avons confiance en nos deux gardiens», a exprimé l’entraîneur-chef Daniel Renaud.

Place à la jeunesse

Les Cataractes ont débuté l’année avec un seul joueur de 20 ans et la termineront de cette façon. Tristan Roy sera le seul vétéran de l’alignement. Les rênes de l’équipe ont véritablement été confiées aux jeunes. D’ailleurs, le jeune défenseur Noah McKinnon a obtenu son poste à temps plein à Shawinigan, lui qui avait amorcé la saison au niveau M18 AAA.

«Nous voulons faire jouer les joueurs que nous avons déjà sous la main. Si nous étions allés chercher d’autres joueurs de 20 ans, un de nos jeunes aurait inévitablement écopé. À l’étape où nous en sommes, nous voulons que nos jeunes continuent de grandir. C’est positif pour notre avenir», a fait valoir Mondou.

Son pilote est exactement sur la même page. «Nous avons respecté notre plan. Nous avons des jeunes joueurs en qui nous avons pleinement confiance et auxquels nous voulons leur donnée un maximum de responsabilités. Nous voulons également qu’ils s’assument dans le vestiaire et qu’ils prennent leur place. Alexis Bonefon, Isaac Ménard et Jordan Tourigny possèdent l’expérience du championnat de 2021 et devront jouer des rôles de grands frères pour les plus jeunes, tout comme Tristan Roy», a complété Renaud.

En plus d’avoir une jeune formation sur la patinoire, Martin Mondou a les mains pleines de choix au repêchage. Il possède un total de 15 choix lors des trois premières rondes pour les trois prochaines séances de sélections, dont deux en 2024. Un troisième s’ajoutera fort probablement alors qu’il serait surprenant de le voir protéger les droits de Jérémy Loranger. Le Trifluvien s’est engagé envers l’Université Nebraska-Omaha dans la NCAA.

«Lorsque l’on regarde le marché des transactions, on réalise que ça coûte beaucoup de valeurs afin de s’améliorer. Le plus que tu as développé ton groupe, le moins de joueurs tu auras besoin d’aller chercher. Tu vas pouvoir utiliser tes munitions pour des besoins plus précis. C’est exactement ce que l’on fait. Nous avons été chercher des joueurs et des valeurs, tout en continuant de miser sur ce que nous avons à l’interne.»