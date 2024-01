Des adieux émotifs pour Angus Booth

Le capitaine des Shawiniganais a été transigé au Drakkar de Baie-Comeau le 2 janvier dernier. Même s’il savait ce qui se tramait, ce fut des adieux émotifs. «Je le savais que mes jours étaient comptés, mais je ne voulais pas trop y croire. Les 24 premières heures ont été émotives. Lorsque je regarde les choses avec un peu de recul, c’est une bonne transaction pour tout le monde», a-t-il expliqué.

La signature de son premier contrat professionnel quelques jours auparavant a un peu cimenté sa destinée puisque les chances de le revoir dans le circuit l’an prochain sont devenues pratiquement nulles. «J’étais tellement content de signer enfin ce contrat-là. Les Kings sont une organisation très prestigieuse et de première classe. Je le savais toutefois que ça signifiait la fin de mon parcours à Shawinigan. Ça demeure tout de même un très beau moment.»

Même s’il ne défendra plus les couleurs de la formation shawiniganaise, il demeura un Cataracte pour toujours. Le championnat remporté 2021 est l’un de ses plus beaux souvenirs de ses années en Mauricie. Sa nomination à titre de capitaine n’est pas trop loin non plus sur sa liste. «Je n’aurais pas pu demander mieux de la part de l’organisation des Cataractes. Elle a toujours cru en moi. Elle m’a donné les chances que j’avais besoin et de les ai saisies. J’ai joué et côtoyé plusieurs joueurs, entraîneurs et personnes incroyables. J’ai reçu le support de tout le monde tout au long de mon parcours. Je serai un Cataracte à vie.»

Une fois le côté émotif mis de côté, Booth est gonflé à bloc de joindre la meilleure équipe junior au Canada. Le Drakkar de Baie-Comeau est vraiment «all in» cette saison et est actuellement favori pour tout rafler. «Mon but est de gagner un autre championnat. J’aimerais bien soulever la Coupe Memorial, chose que nous n’avons pas eu l’occasion de faire à Shawinigan. Nous avons une excellente équipe et je sens que nous pouvons faire un long bout de chemin, mais tout se joue sur la patinoire. On devra travailler fort et en équipe pour y arriver.»

Si pour certains sortir de sa zone de confort est effrayant, le hockeyeur de 19 ans n’est aucunement de cet avis et se range dans le camp adverse. «Je crois que j’étais rendu à cette étape-là. J’étais confortable à Shawinigan et peut-être même un peu trop à mon gout. Ce changement est un nouveau défi et je l’accueille à bras ouverts. Ça va bien me préparer pour mon saut chez les pros.»