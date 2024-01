Le nouveau défi de Julien Lanthier

Son temps des fêtes a été mouvementé. Le Drakkar de Baie-Comeau étant clairement «all in» cette saison, son nom revenait souvent dans les rumeurs de transaction. C’est finalement le 2 janvier que l’entente entre les deux organisation s’est concrétisée. «J’essayais de ne pas trop penser aux rumeurs, mais ce n’est pas toujours facile. Je me concentrais plus sur le hockey. J’étais au courant que Shawinigan m’appréciait alors je n’ai pas trop été surpris de savoir que l’équipe était venue me chercher», a-t-il exprimé.

Ce mouvement d’effectif est une bonne nouvelle pour les proches de Lanthier. Originaire de Saint-Eustache, il pourra sur une présence beaucoup plus constante de ses supporteurs qu’à Baie-Comeau. «C’est un bon côté. Ma famille et mes amis auront l’occasion de me voir jouer plus souvent. C’est à environ deux heures de route alors ça ce fait très bien.»

Il ne sera pas trop dépaysé en Mauricie alors qu’il connait déjà plusieurs joueurs de l’édition actuelle de l’équipe. «Je suis très content de me joindre aux Cataractes. J’ai entendu plusieurs bonnes choses sur l’organisation ainsi que sur la ville. Je connais déjà quelques joueurs de l’équipe. Plusieurs m’ont écrit immédiatement après que l’échange a été complété.»

Si à Baie-Comeau l’équipe arrive à maturité cette saison, les Cats sont encore à une année ou deux d’atteindre cette étape. Le défenseur de 17 ans s’ajoute donc à un groupe en pleine progression qui joue actuellement de l’excellent hockey. «C’est excitant! Je veux gagner un championnat et je crois que ce groupe-là peut faire de belles choses. Même cette saison, nous sommes très compétitifs.»

Celui qui se décrit comme un joueur bon dans les deux sens de la patinoire a effectué ses débuts dans son nouvel uniforme, jeudi soir, dans une victoire de 3-1 face aux Eagles du Cap-Breton. «Je trouve que ça a bien été, même si je le sais que j’ai besoin d’une période d’adaptation. Le système de jeu est différent et je dois continuer de me familiariser avec celui-ci. Plus le match allait, plus je me sentais à l’aise.»

Chose certaine, son nouvel entraîneur-chef Daniel Renaud est très heureux de pouvoir compter sur les services du 10e choix au total du repêchage de 2022. «C’est un joueur que nous avions en très haute estime, évidemment. Nous avons décidé de laisser aller notre capitaine qui est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue en retour. Il fallait avoir le morceau que l’on voulait en retour. Il possède d’excellentes habiletés offensives et une très bonne vision du jeu. Il amène beaucoup de lancers de la ligne bleue. C’est un autre bon défenseur de 17 ans qui se greffe à notre jeune défensive», a souligné le pilote des Cats.