Les Cataractes poursuivent leurs succès face aux Eagles

Le duel avait toutefois très bien débuté pour les Eagles. Cole Burbidge a déjoué Félix Hamel dès la deuxième minute de jeu. Jiri Klima s’est chargé de la réplique en inscrivant deux buts. Avant la fin de la première période, Tristan Roy, qui portait le «C» de capitaine pour le match, a doublé l’avance des siens.

Les visiteurs ont sorti en lion pour le troisième engagement. Lucas Romeo a trouvé le fond du filet deux fois plutôt qu’une afin de ramener tout le monde à la case départ.

La période de prolongation n’ayant pas fait de maitre, la fusillade a été nécessaire. Lou-Félix Denis a été l’unique marqueur de la séance et les Cats l’ont emporté par la marque de 4 à 3.

Ce gain est évidemment bien accueilli, mais la troisième période a ombragé un peu la performance de l’équipe. Le dernier tiers a été plein de rebondissements avec des buts et plusieurs pénalités. «Ça a été une période brouillonne. C’était beaucoup trop ouvert à mon gout comme jeu. Tu ne veux pas jouer ce genre de match là quand tu mènes par deux buts avec 20 minutes à jouer. On doit garder les choses simples. Les jeux simples sont souvent les plus efficaces. Ça fait partie de l’apprentissage. Nous avons tout de même trouvé une façon de gagner, mais je ne suis pas pleinement satisfait», a analysé le pilote Daniel Renaud.

Les Cataractes sont actuellement sur une excellente séquence. Ils montrent une fiche de 8-1-1 au cours de leurs dix dernières sorties. Tous les éléments semblent réunis pour connaître du succès. «C’est un ensemble de facteurs. Nos gardiens de but ont retrouvé une constance dans leurs performances. Les unités spéciales fonctionnent très bien. Notre jeu à égalité numérique est plus mature. Ce sont tous ses détails qui font qu’au lieu de perdre par un but au mois de novembre, on va chercher de grosses victoires.»

Les Cataractes disputeront un second match en autant de jours alors que le Titan d’Acadie-Bathurst sera de passage au Centre Gervais Auto, vendredi soir.