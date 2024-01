Angus Booth échangé à Baie-Comeau

Plusieurs scénarios étaient sur la table pour le directeur général Martin Mondou. qui a finalement obtenu en retour le défenseur de 17 ans Julien Lanthier ainsi que des choix de 2e (2026) et 3e tours (2024).

«Il y a eu beaucoup de temps et d’effort derrière cette transaction. Nous avons reçu plusieurs offres avec uniquement des choix au repêchage. De notre côté, nous aimions plus un mélange d’un joueur et des choix. Julien s’amène chez nous avec un peu d’expérience, mais il est un défenseur très différent d’Angus. Nous l’aimions énormément à son année de repêchage et il entre parfaitement dans le cycle de notre groupe actuel», a expliqué Mondou.

Cette séparation n’est vraiment pas évidente. Booth était l’un des piliers des Cataractes sur la patinoire tout comme à l’extérieure. «Ce n’est vraiment pas facile de laisser partir Angus. C’est notre capitane et nous avons gagné le championnat avec lui en 2021. Au-delà de tout ça, c’est une sacrée bonne personne appréciée autant des joueurs que de tout le personnel. Par contre, dès que nous avons su qu’il allait signer son premier contrat professionnel, nous le savions que les chances de le revoir l’an prochain étaient pratiquement nulles. Nous sommes convaincus d’avoir maximisé sa valeur.»

Maintenant que le premier pion a bougé chez les Cats, d’autres pourraient suivre. Mondou ne ferme pas la porte à compléter d’autres mouvements d’effectifs d’ici la date limite qui est fixée au 6 janvier.

«J’avais dit à toutes les équipes que je n’allais pas effectuer de transactions avant de régler le dossier d’Angus. Sa destinée allait influencer mes prochaines décisions. Maintenant, nous continuons d’écouter. Je vais faire ce qui est le meilleur pour l’équipe et pour nos joueurs.»