Le calme plat du marché des transactions vu de Baie-Comeau et Québec

Rappelons que Jean-François Grégoire a obtenu les services du gardien de l’équipe de la Rive-Nord de Montréal en lui cédant son partant, Olivier Ciarlo, en plus d’un choix de premier tour en 2026.

Grégoire a profité de sa conversation avec Gravel pour lui souhaiter la bienvenue et lui rappeler les grands objectifs de l’équipe le printemps prochain.

«Je lui ai dit que si on a procédé à ce changement, c’est simplement pour s’améliorer. On n’a pas besoin d’un sauveur, on a juste besoin d’un gars qui va contribuer. Le Drakkar, c’est un concept d’équipe.» — Jean-François Grégoire sur son acquisition

Gravel devant le filet de l'Armada. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Un gardien avec un «gros impact»

Le gardien de 19 ans a gagné bien des points dans l’estime du grand patron du Drakkar, l’an dernier, lors des quatre confrontations entre Baie-Comeau et Blainville-Boisbriand. Sur la Côte-Nord, le natif de Lévis avait fait rager le club local en l’emportant deux fois, terminant la saison avec une moyenne de 1,77 et un taux d’efficacité de 0,955 contre le Drakkar.

«Ce qu’on aime beaucoup de lui, c’est le nombre de matchs dans lesquels il a eu un gros impact, note Grégoire. Dans les dernières années, il est allé chercher de la constance et quand il est venu chez nous l’année passée, il était reparti avec quatre gros points alors qu’on avait décoché près de 40 ou 45 lancers. Disons que je l’avais encore dans la tête, j’avais vu qu’il était capable de voler des matchs.»

Les partisans réagissent

Sur les réseaux sociaux, l’annonce du départ de Ciarlo a fait réagir plusieurs partisans du Drakkar, qui n’a subi que trois défaites en temps régulier en 34 parties cette saison. En coulisses, ce changement est loin d’être étonnant puisque Grégoire s’était activé sur le marché depuis plusieurs semaines déjà.

Le principal intéressé confirme s’être mis sur son téléphone à la vue d’un ensemble de facteurs il y a plus d’un mois. «Après 15 ou 20 matchs, on n’avait que trois défaites alors que notre gardien [Ciarlo] était classé en dehors des vingt premiers pour la moyenne et le pourcentage d’arrêt, raconte le DG. Il y avait un petit manque de constance, même si on savait qu’Olivier est un bon gardien de but.»

Olivier Ciarlo déjoué par Ethan Gauthier des Voltigeurs. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

La «chose à faire»

S’il se dit «confortable» de procéder à ce changement à ce stade-ci de l’année, Jean-François Grégoire reconnaît que l’échange avec l’Armada «hypothèque» ses chances d’améliorer une autre facette de sa formation. C’était toutefois «la chose à faire», de dire l’architecte du meilleur club au pays.

«On a tout analysé, on a regardé le nombre de chances de marquer qu’on donnait et d’où elles venaient, dit-il. C’était pas un scénario qu’on s’attendait de vivre cette année, surtout pas après la série du printemps contre Moncton. Mais la position de gardien, c’est un endroit stratégique et quand on regarde nos adversaires, on voulait être capable de jouer à armes égales avec eux.»

«Oui ça va bien présentement, mais si un jour notre gardien doit jouer un plus gros rôle dans un match, on voulait être sur de l’avoir.» — Jean-François Grégoire sur l'ajout d'un nouveau gardien

L’ex-attaquant ne craint pas que sa décision puisse avoir des effets contre-productifs pour la suite. «Notre chambre est bonne, assure-t-il. Nos joueurs sont engagés et ils ont des objectifs précis et ils nous font confiance dans tout ça.»

Jean-François Grégoire du Drakkar. (Jessica Garneau/La Tribune)

En mode attente

Comme plusieurs autres clubs aspirants, le Drakkar se retrouve sans plusieurs de ses choix de premier tour, ce qui réduit les chances de faire l’acquisition d’un joueur d’impact, qui valent leur pesant d’or sur le marché. Jean-François Grégoire n’entend pas succomber à la surenchère et il a bon espoir que les prix finissent par baisser d’ici le 6 janvier.

Plusieurs directeurs généraux sont en «mode attente», de dire Jean-François Grégoire. «On attend tous qu’il se passe quelque chose, que quelqu’un crache le morceau comme on dit. On a tous nos scénarios, mais pour le moment, ça ne débloque pas. Des fois, tu sais qu’il va falloir que tu payes, mais il y a une différence entre payer et surpayer!»

Baie-Comeau a cédé plusieurs choix sans compensation aux Olympiques, la suite de la transaction qui a fait passer Raoul Boilard au Drakkar cet été.

#TransactionLHJMQ 🔁@DrakkarBAC ➡️ Gatineau : Choix 1er tour (Baie-Comeau) 2024

Choix 1er tour (Baie-Comeau) 2025

Choix 2e tour (acquis de Gatineau) 2026@OlympiquesGAT ➡️ Baie-Comeau : sans compensation. pic.twitter.com/x388g9Sg61 — LHJMQ (@LHJMQ) December 17, 2023

Silence radio chez les Remparts

À Québec, le directeur général des Remparts, Simon Gagné, est resté bien tranquille, dimanche, à l’ouverture de la période des transactions. Comme les pourparlers avec ses homologues ont été entrepris il y a bien longtemps, sa journée a été relativement «tranquille» comme bien d’autres DG du circuit Cecchini.

«S’il se passe de quoi, ça va probablement être après Noël», résume Gagné.

«Le marché semble assez dispendieux pour les joueurs disponibles. Probablement que les équipes veulent attendre à la dernière minute pour que les prix baissent.» — Simon Gagné des Remparts

Le directeur général des Remparts, Simon Gagné. (Erick Labbé/Le Soleil)

L’expérience acquise par ses vétérans, lors de la conquête du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial, intéressent assurément certaines formations, mais pas question de les laisser partir à rabais. On peut évidemment penser au gardien Quentin Miller, et au capitaine, Kassim Gaudet.

«Je veux prendre mon temps, c’est important de garder une culture dans notre équipe, insiste Gagné. Ils ont gagné, ils ont de l’expérience et ç'a une valeur pour nous comme pour les autres clubs. C’est le fun des choix de repêchage, mais leur expérience compte pour nos jeunes joueurs. Ce n’est pas une cachette que je reçois des appels, mais il n’y a rien de fait pour l’instant.»

Pour l’instant...