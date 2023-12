Le Drakkar, enfin la meilleure équipe au pays!

Avec sa fiche de 25-3-2 depuis le début de la saison, le Drakkar domine ses rivaux de la LHJMQ depuis plusieurs semaines, mais pour toutes sortes de raisons, le top-10 de la LCH établi par un panel d’experts était toujours dominé par Halifax, Prince George ou Portland depuis la fin du mois de septembre.

Le comité d’experts formé par la LCH pour dresser ce classement hebdomadaire n’a eu d’autres choix que de consacrer le Drakkar cette semaine : 9 victoires consécutives, une séquence de 19 victoires à ses 20 derniers matchs, un différentiel de buts de +53, tous les indicateurs sont au vert ces temps-ci à Baie-Comeau.

Le @DrakkarBAC se hisse au sommet du #LCHTop10 pour cette dixième semaine! pic.twitter.com/YAEK00FBYl — Canadian Hockey League (@CHLHockey) December 5, 2023

Une «tape dans le dos»

Lorsqu’on félicite le pilote du club à propos de cette promotion en première place, Jean-François Grégoire ne peut s’empêcher de sourire, détectant le ton sarcastique de l’auteur de ces lignes par rapport à l’importance négligeable de ce classement hebdomadaire.

N’empêche, Grégoire s’en est souvent fait parler à Baie-Comeau… «C’est un classement qui fait du bien aux gens, c’est bien correct, ils sont contents de voir l’équipe performer, réagit-il. C’est une tape dans le dos, mais sans plus!»

S’il n’a pas renversé son café en consultant le palmarès de mardi, l’entraîneur-chef et directeur général du club a toutes les raisons du monde d’être de bonne humeur. Son équipe détient une confortable avance au sommet du classement (9 points sur Halifax), Baie-Comeau mise sur le meilleur pointeur du circuit Cecchini (Justin Gill, avec 44 points) et sur le meilleur franc-tireur de la ligue (Justin Poirier avec 23 buts).

Justin Poirier du Drakkar, le meilleur buteur cette saison dans la LHJMQ. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Ciarlo brille enfin

Comme si ce n’est pas assez, le gardien Olivier Ciarlo connaît sa meilleure séquence de l’année, n’ayant pas concédé de but à l’adversaire lors de ses 192 dernières minutes et 35 secondes de jeu. Ses trois jeux blancs de suite le placent au 10e rang de l’histoire du circuit, à 14:57 du record d’équipe de Lucas Fitzpatrick (2018-19).

Le succès que connaît Ciarlo, après un début de saison laborieux, en rassure plusieurs sur la Côte-Nord, lui qui n’arrive qu’au 14e rang de la LHJMQ en ce qui concerne son taux d’efficacité (0,893).

Olivier Ciarlo (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Grégoire n’hésite pas réitérer sa confiance envers son homme masqué, mais il demeure tout de même prudent, sachant fort bien que ce le trophée Gilles-Courteau ne sera pas remis dans les prochains jours.

«Je suis content de le voir aller dernièrement, commence-t-il à propos de son gardien vétéran. Pour l’instant, je ne ferme aucune porte et l’objectif, c’est de prendre la meilleure décision possible. C’est beau de connaître du succès en novembre et en décembre, mais en février, mars, avril et mai, c’est un autre genre de hockey et un autre genre de pression. Il y a plein de choses que j’évalue.»

Jean-François Grégoire du Drakkar. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Tout le monde contribue

Les meilleurs éléments du club s’illustrent depuis le début de la saison, mais tout le monde contribue au succès collectif, ce qui enchante Jean-François Grégoire.

Sa formation ne compte pourtant qu’un seul joueur repêché dans la LNH, Justin Gill, un choix de 5e tour des Islanders de New York en 2023. «On est en train de démontrer que quand tout le monde contribue et pousse dans la même direction, ça peut compenser cette absence de méga vedettes pour la LNH», analyse-t-il.

(Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Celui qui cumule la double fonction, d’entraîneur-chef et de DG, tente de faire baisser les attentes lorsqu’on lui parle de la période des transactions à venir. Le grand patron du Drakkar, la seule équipe invaincue en temps régulier à domicile (12-0-2), aimerait bien aller chercher de la profondeur en défensive, mais à quel prix?

«En ce moment, on est comme aux cartes, on essaie d’analyser ce que les autres vont faire. Avec les ajouts qu’on a faits en attaque cet été, on n’est pas dans l’obligation de se vider pour aller chercher des gros morceaux. Si on est capable, tant mieux, mais ce n’est pas une priorité numéro un.» — Jean-François Grégoire sur la prochaine période des transactions.

Ce qu’il veut surtout éviter, c’est de tout mettre ses œufs dans le même panier. «Ça coûte tout le temps plus cher de magasiner en pleine saison, image-t-il. À la fin de l’hiver, les pantalons coûtent moins chers. On est content du présent, mais on ne veut pas que ça dure juste un an!»

Parce qu’être au sommet un an, c’est bien, mais deux, c’est mieux!