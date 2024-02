Importante victoire des Olympiques face aux Foreurs

Après les défaites subites mercredi, à Québec, et jeudi, à Chicoutimi, une victoire s’imposait à domicile, samedi, pour demeurer au plus fort de la course aux séries éliminatoires.

«J’ai vu une attitude très gagnante des gars. Ce fut un match physique, mais les joueurs sont restés concentrés. Ça veut dire beaucoup», a lancé l’entraîneur-chef par intérim et directeur général Serge Beausoleil.

Nathan Lévesque a fait payer l’indiscipline des Foreurs dès la deuxième minute de jeu. Il s’est acharné devant le filet pour donner les devants aux locaux. Avant la fin de l’engagement, Jérémie Minville a inscrit son 27e filet de la campagne pour faire 2-0.

«C’était un objectif d’aller chercher le premier but, surtout en avantage numérique. Nous voulions décocher plus de tirs. Nous ne pouvons pas marquer sans tir. Je suis très content.»

La marque a persisté jusqu’en début de troisième période alors que le vétéran Nathan Drapeau a réduit l’écart à un seul but. Gabriel Séguin a assuré la réplique en profitant d’un revers du défenseur des Foreurs. Justin Boisselle a scellé l’issu du match lors d’une double supériorité numérique.

«Après le but de Val-d’Or, nous n’avons pas paniqué et continué de jouer du gros hockey. Séguin est allé nous chercher le but d’assurance. Ça a été un bon match et j’ai beaucoup aimé le contrôle de nos émotions ainsi que l’énergie.»

Serge Beausoleil dirigeait un premier match à Gatineau depuis son retour derrière le banc. Il était très actif et vocal tout au long du duel.

«Je veux que les joueurs sachent que je suis là pour eux autres. J’ai appris à me tempérer avec le temps, même si j’ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Les gars ne peuvent pas m’en vouloir d’être passionné. J’adore le hockey et d’être là pour eux.» — Serge Beausoleil

Le vétéran homme de hockey était évidemment tout sourire au terme de sa première victoire avec les Olympiques. «J’ai levé les yeux pendant l’hymne national et j’ai regardé les bannières. Ça fait donc bien plaisir d’être lié à une organisation aussi prestigieuse. Nous sommes très motivés pour la suite des choses. J’ai adoré ça et je vais faire de mon mieux pour aider l’organisation.»

Mise à jour médicale

Avant la rencontre, les Olympiques ont fait une mise à jour de leur infirmerie. Le défenseur Mathis Gauthier sera absent pour une période indéterminée tandis que l’état de santé de l’attaquant Joey Vetrano est réévalué quotidiennement.

La troupe de Serge Beausoleil sera de retour en action dès mardi. Le Titan d’Acadie-Bathurst sera de passage à 19h, au Centre Slush Puppie. «Tous les matchs sont importants d’ici la fin de la saison», a conclu Beausoleil.