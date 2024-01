Deux joueurs du Phœnix de Sherbrooke se joindront aux Patriotes de l’UQTR

Bien que son équipe est en pleine lutte pour le sommet de l'Est de l'OUA, Marc-Étienne Hubert place déjà ses pions pour la saison prochaine avec la confirmation de l'arrivée de six nouvelles recrues chez les Patriotes. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Pour l’heure, six patineurs évoluant dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) se joindront au programme de l’UQTR l’an prochain. Il s’agit des défenseurs Christophe Rondeau (Phœnix de Sherbrooke), Charles-Antoine Pilotte (Foreurs de Val-d’Or) et Olivier Boutin (Wildcats de Moncton) ainsi que des attaquants Andrew Belchamber (Phœnix de Sherbrooke), Anthony Turcotte (Huskies de Rouyn-Noranda) et Tristan Roy (Cataractes de Shawinigan).

Lorsque l’actuelle saison de la LHJMQ se terminera, l’ensemble de ces six patineurs revendiquera au moins une expérience de 200 matchs dans le junior majeur. Deux autres joueurs en offensive devraient se joindre à l’UQTR au cours des prochaines semaines, ce qui donnera une cuvée de huit recrues pour la campagne 2024-2025.

«Nous avions vraiment beaucoup d’intérêt pour ces gars. Nous les avions ciblés et nous tenions à les amener avec le programme. Il en reste cependant deux à rentrer en attaque. Nous sommes très heureux du recrutement. Nous espérons que ça va bien se terminer», a révélé l’entraîneur-chef des Patriotes, Marc-Étienne Hubert.

Cette saison, la profondeur des Trifluviens a été mise à l’épreuve avec un nombre considérable de blessés. Ça a donc de nouveau souligné l’importance d’avoir un groupe avec de bonnes ressources afin de demeurer compétitif malgré les embûches.

«Au mois d’août, nous avions cinq trios d’attaque, huit défenseurs et trois gardiens, ce qui est le maximum. Notre profondeur était intéressante en cas de blessures. Nous ne sommes pas à l’abri des mauvais coups du sort. Malgré un recrutement historique (11 recrues cette saison), nous jouons quand même avec un alignement réduit depuis le début de l’année.»

De plus, avec les départs attendus des attaquants Félix Lauzon, Simon Lafrance, Samuel L’Italien et Vincent Milot-Ouellet ainsi que des défenseurs David Noël et Jordan Lepage, il y aura de gros souliers à chausser dans le vestiaire des Patriotes.

Les nouveaux en bref

Andrew Belchamber, attaquant, Phœnix de Sherbrooke

Andrew Belchamber arrivera à l'UQTR après quatre saisons dans le junior majeur. (Maxime Picard/La Tribune)

Choix de 4e tour de l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2019, Belchamber revendique 103 points en 203 matchs dans le circuit Cecchini. En plus de l’Armada et du Phoenix, le Gatinois a évolué pour le Drakkar de Baie-Comeau. Il totalise 40 points en 43 parties cette saison, un sommet en carrière.

«Nous avons de bons commentaires à son sujet, que ce soit de son entraîneur Gilles Bouchard ou des gars qui l’ont côtoyé. C’est un joueur qui n’a pas terminé sa progression. Il va amener beaucoup de profondeur à notre équipe. Selon la façon dont il peut s’adapter à notre ligue, je pense que c’est un patineur qui sera très efficace.»

Olivier Boutin a représenté le Canada au Défi mondial des moins de 17 ans. (Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger)

Olivier Boutin, défenseur, Wildcats de Moncton

Le natif de Québec a été un choix de 1er tour des Olympiques de Gatineau en 2019. Il a notamment représenté le Canada au Défi mondial des moins de 17 ans. Après quatre saisons à Gatineau, il a été échangé aux Wildcats cette année, l’une des puissances de la LHJMQ. Boutin a déjà 258 parties dans le junior majeur.

«Il était classé très haut sur notre liste de défenseurs. Il a une belle feuille de route. C’est un défenseur dominant depuis quelques années dans la LHJMQ. Il peut prendre de grosses minutes chaque match. Il est moulé pour avec du succès dans notre ligue.»

Charles-Antoine Pilotte, défenseur, Foreurs de Val-d’Or

Charles-Antoine Pilotte a eu la chance de participer à un camp de développement du Canadien de Montréal. (Archives La Tribune, Jean Roy)

Lointain choix de 7e ronde des Wildcats il y a cinq ans, Pilotte a su s’implanter durablement dans la LHJMQ. Il devrait d’ailleurs atteindre le plateau des 200 matchs cette saison. En plus des Wildcats, il a évolué pour les Olympiques et les Foreurs.

«C’est un patineur rapide et agile. Il a fait un camp pro avec le Canadien de Montréal. C’est un bon étudiant. Tous les joueurs que nous amenons cadrent bien dans nos valeurs et Pilotte n’y fait pas exception. J’aime son gabarit. J’ai bien hâte de voir comment il s’adaptera à l’OUA, mais je crois qu’il peut apporter beaucoup au programme.»

Christophe Rondeau, défenseur, Phœnix de Sherbrooke

Christophe Rondeau a l'honneur d'être le capitaine du Phoenix pour sa dernière saison dans la LHJMQ. (Maxime Picard/La Tribune)

Issu du hockey scolaire, Rondeau a passé l’ensemble de sa carrière junior avec le Phœnix. Après avoir été ignoré à sa première année d’admissibilité, Rondeau a été un choix de Sherbrooke en 2020. Il a fait l’alignement à l’automne suivant et il est désormais capitaine du club de l’Estrie.

«Gilles Bouchard a été élogieux à son sujet tout comme ses anciens coéquipiers. C’est un gars d’équipe qui cadre dans nos valeurs ainsi qu’un bon étudiant. Il joue bien des deux côtés de la glace. C’est un défenseur complet. Il fait tout bien.»

Tristan Roy, attaquant, Cataractes de Shawinigan

Tristan Roy est le plus expérimenté de la nouvelle cuvée des Patriotes avec 258 matchs dans la LHJMQ à ce jour. (Vincent Létourneau)

Cet ancien choix de 2e tour du Titan d’Acadie-Bathurst a fait quelques arrêts depuis le début de son parcours dans la LHJMQ. Échangé du Titan aux Tigres de Victoriaville puis aux Voltigeurs de Drummondville et finalement aux Cataractes, Roy se présentera à l’UQTR avec un vaste bagage d’expérience. Il a déjà 226 matchs dans le junior (76 points).

«C’est un gros bonhomme. Notre ancien adjoint, Mathieu Gravel, qui l’a eu à Drummondville m’en parle depuis longtemps. Roy connaît beaucoup de joueurs dans notre vestiaire. C’est un imposant centre efficace aux mises en jeu. Il peut évoluer sur l’attaque massive ou en désavantage numérique. Son éthique et sa préparation sont exemplaires.»

Anthony Turcotte, attaquant, Huskies de Rouyn-Noranda

Produit des Forestiers d'Amos (M18 AAA) et des Huskies, Turcotte évoluera pour la première fois avec une équipe à l'extérieur de l'Abitibi la saison prochaine. (Courtoisie Jean Lapointe, Huskies de Rouyn-Noranda)

Amossois d’origine, Turcotte quittera sa régionale natale pour la première fois la saison prochaine. Sélection tardive de 10e tour des Huskies en 2019, Turcotte est arrivé avec Rouyn-Noranda à temps complet à 17 ans et il n’est plus reparti. Il est actuellement l’un des trois joueurs de 20 ans de ce club qui vise les grands honneurs dans la LHJMQ.

«C’est un gars qui progresse d’année en année. Comme 20 ans, il joue dans une très bonne équipe. C’est un gros centre droitier qui est bon dans les mises au jeu. À l’image de Rondeau, il fait bien sur 200 pieds.»

Deux victoires importantes en Ontario

Lors du plus récent week-end d’activités, les Patriotes, avec un alignement décimé par les blessures, sont parvenus à aller chercher deux gains importants sur la route. Ils ont d’abord vaincu les Ridgebacks de l’Université Ontario Tech puis ils ont pu ajouter une victoire serrée de 3 à 2 contre les Lions de l’Université York, dernière équipe au classement général de l’OUA.

«Nous sommes satisfaits de la tournure des événements, surtout en considérant que nous jouons avec un alignement incomplet avec tous nos blessés. Nous avons amassé tous les points. C’est extraordinaire, C’est important d’en récolter avec le classement qui est tellement serré.»

Se retrouvant présentement au 3e rang dans l’Est avec 37 points, l’UQTR tentera de reprendre la tête de son association au cours des prochains jours. Ils affronteront les Ravens de l’Université Carleton vendredi soir puis ils croiseront le fer avec les puissants Gee-Gees de l’Université d’Ottawa dimanche.

«Carleton se bat pour une place en séries. Ce sera un gros match, car les Ravens n’ont pas le droit à l’erreur. Par la suite, contre Ottawa, c’est une partie clé. C’est vraiment un gros week-end pour nous. Nous avons hâte de voir si nous pouvons récupérer des joueurs blessés.»

Avec un match en main et un point de retard sur les Redbirds de l’Université McGill et sur les Gee-Gees, les meneurs de l’Est, les Patriotes doivent gagner s’ils veulent profiter d’un des deux laissez-passer au premier tour des séries.