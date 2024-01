Un tape dans le dos pour Boilard, une gifle pour Poirier

Même s’il domine la colonne des buteurs à 17 ans, avec 34 réussites en 45 matchs, Poirier n’a pas été retenu parmi les 40 meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey en vue de cette rencontre d’étoiles.

Une véritable gifle pour le petit attaquant de 5 pieds 8 pouces et 190 livres, classé au 73e rang des meilleurs espoirs nord-américains en vue du prochain repêchage de la LNH, là aussi une déception.

«Je n’ai aucun contrôle là-dessus, les décisions ne m’appartiennent pas, réagit-il avec aplomb en entrevue avec Le Soleil. Je vois ça comme une grosse source de motivation, c’est une grosse claque dans la face pour moi, mais je ne vais pas changer ma game à cause de ça.»

«Mon collègue Raoul va y aller, je vais le regarder à la télé et je vais être bien fier de lui!» — Justin Poirier

Une amitié à toute épreuve

Raoul Boilard, qui pourrait probablement aspirer à la mairie de Baie-Comeau depuis qu’il a épousé la cause du club de la Côte-Nord l’été dernier, est au Nouveau-Brunswick, ce mercredi soir, mais ne croyez pas que le sort opposé des deux attaquants a divisé le vestiaire du Drakkar pour autant.

C’est même le contraire qui s’est produit! «On se demandait si on serait dans la même équipe, raconte Poirier à propos du Match des meilleurs espoirs. Je suis bien fier pour lui alors que lui est un petit déçu pour moi. C’est à moi, maintenant, de m’en servir comme motivation.»

Justin Poirier du Drakkar, le meilleur buteur cette saison dans la LHJMQ. (Kassandra Blais /Drakkar de Baie-Comeau)

Le pilote du Drakkar, Jean-François Grégoire, a laissé respirer son petit marqueur après le dévoilement de la liste des 40 joueurs invités dont il ne faisait pas partie. «T’as le droit de manger une claque, de mettre un genou par terre, mais il faut que tu te relèves, image Grégoire. Je trouve qu’il le fait bien, il est en train de retrouver son jeu.»

«Justin, c’est tout un compétiteur. Son gabarit, certains vont toujours en parler, mais à mes yeux, c’est pas mal plus qu’un tireur!» — Jean-François Grégoire sur Justin Poirier

Pas un tabou

Boilard, qui arrive au troisième rang des meilleurs pointeurs de la meilleure formation de la LHJMQ, confirme la bonne entente.

«Justin, c’est un super bon gars! assure le Sherbrookois d’origine. Ce n’était pas le fun sur le coup [lors du dévoilement des invitations] parce qu’on était plusieurs à s’attendre à ce qu’il soit là. C’est un gars qui a les deux pieds sur terre. On fait bien des blagues avec ça, ce n’est pas un sujet tabou, loin de là. Ça le pique sûrement un peu, mais je n’ai aucun doute envers lui.»

Raoul Boilard lors des tests d'habiletés au Match des meilleurs espoirs à Moncton. (Daniel St-Louis /LCH)

Bûcher, voilà le mantra de Justin Poirier d’ici la fin de la saison. L’orgueil de Valleyfield sait qu’il a une réputation à défaire, un parcours qu’a aussi vécu son frère aîné Jérémie, un ex-défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean, qu’il prend comme modèle.

Une lourde étiquette

L’ailier du Drakkar peut aussi se servir de l’histoire de Jordan Dumais, représenté par la même agence que lui, comme d’une inspiration, lui qui n’avait pas été invité au Match des meilleurs espoirs de la LCH avant d’être choisi par les Blue Jackets de Columbus et de remporter le championnat des pointeurs de la LHJMQ l’an dernier.

«Depuis les rangs pee-wee, j’ai été étiqueté comme un petit joueur qui a de la difficulté dans sa zone défensive, mais je pense avoir beaucoup amélioré ça, insiste Poirier. Je me considère comme un joueur assez complet, même si je me démarque avec mon jeu offensif.»

«Quand tu es été étiqueté d’une certaine façon à Hockey Canada, c’est lourd à porter, mais je suis prêt à faire les sacrifices et à leur prouver qu’ils ont tort.» — Justin Poirier

Justin Poirier qui célèbre, une scène qui se répète cette saison au Centre Henry-Leonard. (Kassandra Blais/Drakkar de Baie-Comeau)

Pas de recette magique

Représentant de la meilleure équipe au Canada à Moncton, Raoul Boilard n’entend pas se compliquer trop la vie pour épater les recruteurs. Surtout reconnu pour son instinct offensif, il veut continuer de prouver sa progression en frais d’efficacité des deux côtés de la patinoire, ce qui inclut son efficacité au cercle des mises au jeu (57,6% de réussite).

Raoul Boilard qui démontre sa technique de patinage dans les tests sur glace. 🌬️ #mmelchk #repechagelnh #2024NHLDraft pic.twitter.com/Xmq26vdsve — Ligue canadienne de hockey (@LCHhockey) January 23, 2024

«Ça va être une belle expérience, je vois ça comme une tape dans le dos», résume le 34e meilleur espoir nord-américain du prochain encan de la LNH.

«C’est seulement un match, donc c’est à moi de continuer de prouver ce dont je suis capable.» — Raoul Boilard

Jean-François Grégoire, qui a joué un rôle crucial dans la décision des Boilard d’opter pour la LHJMQ, n’est pas trop inquiet pour son concitoyen de Sherbrooke.

«À 6 pieds 2 pouces et 190 livres, il a de belles habiletés, mais ce que j’aime beaucoup, c’est qu’il est de plus en plus efficace en protection de rondelle, évalue l’entraîneur-chef du Drakkar. Il démontre qu’il a plus d’une carte dans son jeu et je suis bien content pour lui.»

En plus de Raoul Boilard, les représentants de la LHJMQ à surveiller dans ce match seront Maxim Massé (Chicoutimi), Alexandre Blais et Spencer Gill (Rimouski), Eriks Mateiko (Saint-Jean) et Tomas Lavoie (Cap-Breton).