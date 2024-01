Le rappel de joueurs M18 AAA en plein milieu de l’année scolaire dénoncé

Le rappel de joueurs M18 AAA par la LHJMQ pendant l'année scolaire a été dénoncé par les directeurs du Séminaire Saint-François et du Collège Charles-Lemoyne. (Caroline Grégoire/Archives Le Soleil)

Luc Savoie, qui a vu le capitaine de sa formation du Blizzard M18 AAA Noah McKinnon partir avec les Cataractes de Shawinigan au début janvier, ne comprend tout simplement pas cette situation.

«Je me questionne vraiment à quoi sert le déracinement d’un jeune de quatrième secondaire qui doit changer d’école en plein milieu d’une année scolaire pour aller jouer une trentaine de matchs dans le junior. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour son développement? Pour moi, c’est l’apocalypse de demander ça à un jeune joueur. Tu ne gères pas un jeune être humain comme du bétail.»

Celui qui a œuvré toute sa vie en éducation et qui a également occupé les fonctions de responsable des sports du Séminaire Saint-François avant d’en prendre la direction croit fermement que les dirigeants du circuit junior font fausse route.

«C’est la seule ligue sportive que je connais en Amérique du Nord qui pense de cette façon. Tu ne verras jamais un joueur du secondaire aux États-Unis aller finir sa saison dans la NCAA parce qu’il domine trop, et ce, peu importe son sport. Pourquoi est-ce différent avec le hockey?»

Luc Savoie aimerait voir la LHJMQ penser aux jeunes en premier. (Séminaire Saint-François)

Développement global

L’expérimenté dirigeant pense d’ailleurs qu’il y a plus dans le développement d’un athlète que simplement son temps passé sur la patinoire.

«Je crois que c’est important pour un jeune de rester dans son école et de vivre sa diplomation. Rester dans un milieu de vie où il est s’épanouit et le laisser continuer à avoir du succès avec sa formation M18 AAA, c’est porteur de succès. C’est la ligue qui a le plus de vécu avec le système de sport-études au Québec. On doit faire confiance au circuit de compléter le développement de ces hockeyeurs. Toutes ces expériences amènent un vécu qui aide à façonner un jeune pour la prochaine étape.»

Savoie termine l’entretien en donnant l’exemple de son capitaine de l’an dernier Félix Plamondon qu’il a également perdu aux mains des Cataractes.

«Comme tous les jeunes qui vivent cette situation, je pense vraiment que cela aurait été plus profitable qu’il reste avec nous. Il aurait pu terminer son secondaire sur une bonne note et vivre un championnat canadien où il aurait eu une grande importance. Je crois vraiment que cela serait nettement plus profitable que d’aller jouer 22 matchs dans un circuit supérieur même si je ne suis pas un expert en hockey.»

David Bowles craint qu'un changement d'environnement soit néfaste pour la réussite scolaire d'un jeune hockeyeur. (Collège Charles-Lemoyne)

Persévérance scolaire

De son côté, David Bowles partage la même vision que son homologue de Québec et se questionne également sur le chemin emprunté par ses jeunes joueurs de hockey.

«Il faut comprendre que le moment où ces rappels ont lieu correspond à une étape cruciale d’une année scolaire. On est à la deuxième étape et c’est celle qui compte le plus pour le collégial. Je vois difficilement comment changer de système scolaire en plein milieu d’une année peut aider sur le plan académique.»

Le directeur général du Collège Charles-Lemoyne croit que tous ces changements peuvent avoir un effet pervers pour un étudiant-athlète de 16 ou 17 ans.

«La situation est très différente si un jeune est déjà au cégep ou s’il commence l’année directement avec son club junior. Dans un cas de rappel, il y a beaucoup de changements qui peuvent bouleverser la réussite scolaire. Comme c’est quelque chose que je priorise, il est normal de se poser la question si un rappel vaut vraiment la peine en plein mois de janvier», s’interroge celui qui est également président de la Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec.

Celui qui a perdu deux joueurs cette saison dans cette situation a également mené sa petite enquête sur les joueurs qui ont été rappelés par la LHJMQ.

«Il y a eu sept joueurs rappelés cette saison, trois l’an dernier et quatre en 2021-2022. Au cours des deux dernières saisons, aucun des joueurs rappelés ne figure parmi la liste émise par la Centrale de recrutement de la LNH pour le prochain repêchage. Ces joueurs évoluent souvent avec des formations qui ont vidé leur organisation junior, je suis loin d’être certain que c’est optimal pour leur développement hockey.» — David Bowles

Le dirigeant ajoute un dernier point avant de terminer l’entretien.

«Je sais que la ligue ne met pas de pression sur le choix des parents et des joueurs, mais il reste qu’il y a une certaine pression de dire oui. Les jeunes ont l’impression de rater une occasion parce que c’est le niveau supérieur et que s’ils disent non, un autre prendra cette place. Je crois simplement que la question ne devrait jamais être posée.»

Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

Réponse de la LHJMQ

L’adjoint au commissaire, Martin Lavallée, s’est empressé de répondre à cette problématique soulevée par les deux directeurs. Même s’il concède que ce sujet est délicat, il n’est pas tabou pour la ligue.

«Ça le serait si on ne prenait pas soin des jeunes et ce n’est pas vrai qu’on les traite comme du bétail. Le premier critère à respecter pour une équipe avant de procéder à un rappel est de s’assurer que la réussite scolaire du hockeyeur n’est pas compromise. Je n’ai aucun souvenir dans les dernières années d’avoir eu un joueur que sa réussite scolaire était en jeu après un rappel.»

Lavallée a même vanté le taux de réussite des joueurs du secondaire évoluant dans son circuit.

«Cette année, on est à 94% de cours suivis qui sont réussis tandis que la moyenne provinciale est de 79%. La ligue fait constamment des efforts pour s’améliorer avec le côté académique et il y a eu un progrès énorme sur cet aspect dans les dernières années.» — Martin Lavallée

Loin d’être la norme

Même si Lavallée croit que les formations doivent essayer de faire perdurer dans le temps leur alignement de début de saison, il est loin de penser que le rappel des joueurs secondaires est devenu automatique par les formations du circuit.

«Le système n’est pas éclaté. Il y a eu sept Québécois rappelés cette année pendant la période des Fêtes et il n’y en a eu un seul l’année précédente. Il pourrait y avoir un total de 72 joueurs de 16 ans et il n’y en a que 34 présentement dans la ligue. C’est très acceptable sur 425 joueurs. Je suis d’avis que moins on a de joueurs de cet âge, mieux c’est. Cependant, il va toujours rester des cas qui sont uniques.»

Conditions gagnantes

Celui, qui voit ces rappels comme justement un vote de confiance pour le bon travail effectué par les équipes M18 AAA, croit que les équipes doivent simplement respecter deux critères essentiels avant de procéder.

«Comme j’ai mentionné, la réussite scolaire est non négociable et le jeune doit pouvoir jouer. Tu ne fais pas monter un jeune pour le clouer sur le banc. Chaque situation est différente, mais un changement d’environnement n’est pas toujours négatif. Si tu prends le parcours de chaque athlète de sport de haut niveau, il y a quelque chose d’atypique dans chacun d’eux. Le déracinement des jeunes est normal au tennis.»

Même s’il avoue que toute cette situation n’est pas idéale, Lavallée croit qu’il continuera d’y avoir des exceptions puisque les équipes ne sont jamais à l’abri d’une situation particulière.

D’autres réactions

De son côté, le président d’Hockey Québec, Jocelyn Thibault, assure qu’il regarde la situation de près et qu’il en discute avec les dirigeants de la LHJMQ.

«C’est effectivement une situation qui n’est pas idéale et c’est un sujet qui revient à chaque fois qu’on se réunit avec leurs dirigeants. On travaille fort pour trouver des solutions et j’avoue que j’aimerais voir cette situation arrêter dans le futur. Ça reste cependant à la ligue de gérer ça.»

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et de Plein air, ne voulait pas se prononcer sur la situation tout en laissant le soin à la LHJMQ de réagir sur le dossier.