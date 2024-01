L’expérience internationale enrichissante de Bulans et Panocha

Bulans et Panocha n’ont pas fait partie d’une puissante nation durant ces 10 jours de compétition en terre scandinave. Le premier a représenté la Lettonie et le second, l’Allemagne. Bulans et les Lettons ont été éliminés en quarts de finale devant les États-Unis, tandis que les Allemands de Panocha n’ont pas survécu à la ronde préliminaire.

Au moins, l’Allemagne a conservé sa place dans le groupe mondial en battant la Norvège lors du match de relégation. La Lettonie a quant a elle a accompli sa mission première du tournoi, malgré des défaites de 6-0, 10-0 et 4-0 pour débuter la compétition face à la Suède, le Canada et la Finlande, respectivement.

«C’était plutôt difficile dans les trois premiers matchs, a convenu Peteris Bulans. Par la suite, on devait gagner le match le plus important du tournoi face à l’Allemagne... et Panocha! On devait les battre pour atteindre les quarts de finale et c’est ce qu’on a fait. C’était notre but d’atteindre les quarts de finale. On a réussi à le faire et face aux États-Unis, c’était un autre gros défi. Ils avaient toujours la rondelle donc c’était plus difficile de marquer des buts.»

Les Américains ont battu les Lettons 7-2 en quarts, en route vers la conquête de la médaille d’or face au pays hôte, la Suède. Bulans avoue que son rôle, important tout au long du tournoi, a été plus difficile à accomplir puisque son équipe a passé la majeure partie de son temps à se défendre.

Norwin Panocha (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le défenseur des Saguenéens, qui totalise 15 points en 32 matchs cette saison, sa deuxième dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), a joué en moyenne plus de 20 minutes par rencontre face aux puissances mondiales que sont la Suède, le Canada et les États-Unis.

«C’est toujours plus difficile de toujours jouer en mode défensif, à se défendre dans son territoire pendant que l’autre équipe a la rondelle, a noté le hockeyeur de 18 ans. Quand j’avais des chances de me porter à l’attaque, je n’étais pas gêné de le faire parce qu’on tirait déjà de l’arrière par un pointage élevé. Quand j’avais l’occasion de me porter à l’attaque, je pouvais le faire.»

Peteris Bulans a terminé le Mondial junior avec un but et une passe. Une expérience sportive agréable, certes, mais qui lui a aussi permis de renouer avec «son monde», après quatre mois en Amérique du Nord depuis la fin de l’été.

«On est tous des amis, on est habitués de jouer ensemble. Ça a fait du bien de retourner dans mon pays et de profiter d’un peu de temps avec ma famille. On était en Lettonie pendant environ une semaine avant le tournoi pour la fin du camp d’entraînement, c’était vraiment bien.» — Peteris Bulans

Un retour aux sources profitable

Norwin Panocha a vécu le même type d’expérience, alors que le camp des Allemands s’est tenu dans une petite ville des Alpes allemandes.

«J’ai passé cinq jours en Allemagne avec la tenue du camp et j’ai pu voir ma famille en Suède durant quelques jours, a partagé l’autre défenseur européen de 18 ans des Sags. J’ai pu parler à tout le monde en Allemand et ça a fait du bien d’être en Europe, qui offre un style de vie différent aussi. Ça m’a fait du bien d’y retourner.»

Norwin Panocha en discussion avec l'entraîneur-adjoint Olivier Bouchard, mercredi après-midi. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Panocha estime que son pays a joué «trois bons matchs» durant l’événement international. Impressionné par l’ambiance qui régnait en Suède, particulièrement lors des matchs des favoris de la foule, il a pu se mesurer aux meilleurs joueurs de moins de 20 ans au monde. Sa demi-saison en Amérique, sa première avec les Sags, l’a sans contredit préparé pour le mieux à cet important rendez-vous.

«C’était vraiment du hockey de haut niveau, avec des joueurs très talentueux et rapides. Ce n’était toutefois pas autant physique qu’ici, a-t-il reconnu, avant d’être justement questionné sur le calibre offert par la LHJMQ.

«C’est du jeu rapide, mais c’est aussi vraiment dur, ça joue très physique. Il y a aussi beaucoup de joueurs offensifs ici», a noté le choix de septième ronde des Sabres de Buffalo au repêchage de juin dernier.

Auteur de 11 passes en 30 matchs dans l’uniforme des Saguenéens, Norwin Panocha se sent d’attaque pour la conclusion du calendrier régulier. D’autant plus qu’il y a moins d’inconnu qu’il y a quelques mois.

«Je sais maintenant ce qui s’en vient et je deviens plus habitué avec le style de jeu et tout le reste. Je suis prêt pour la deuxième moitié de la saison», a assuré celui qui a parfaitement compris toutes les questions en français lors de l’entrevue avec Le Quotidien.

Le retour de Loshko

Peteris Bulans et Norwin Panocha seront donc de retour dans l’alignement, vendredi soir, lors de la visite des Huskies de Rouyn-Noranda, meneurs dans l’Ouest et deuxièmes au classement général de la LHJMQ. Ce duel marquera également le retour d’Andrei Loshko au Centre Georges-Vézina, échangé aux Huskies en juin dernier en retour d’un choix de première ronde au récent repêchage.

Tout comme son équipe, le Biélorusse fonctionne à plein régime dernièrement, lui qui surfe sur une séquence de 13 matchs de suite avec au moins un point. Durant cette période, il a obtenu 21 points, dont six buts.

La formation abitibienne a remporté huit de ses 10 derniers matchs et est invaincue à ses neuf dernières parties.

«Losh, c’est une belle histoire. C’est un bon jeune et on veut que ça aille bien pour lui, sauf demain (vendredi)», a badiné l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Andrei Loshko a joué deux saisons dans l'uniforme des Saguenéens. (Michel Tremblay/Archives Le Quotidien)

En plus de contrer l’ancien #27 des Saguenéens et le nouveau #27 des Huskies, les Chicoutimiens auront pour mission de freiner à cinq leur série de revers. Surtout, ils devront trouver le moyen de connaître de meilleurs débuts de match, alors qu’au cours de leurs 10 dernières sorties, ils ont inscrit le premier but à une seule occasion. Ils montrent une fiche de deux victoires, six défaites et deux autres en prolongation durant cette période.

«Ce n’est pas nécessairement de marquer le premier but, mais on a parlé de nos débuts de match, a confirmé Yanick Jean. Oui, on se doit d’avoir de meilleurs départs. On ne veut pas attendre ce que l’autre équipe va nous amener, c’est d’essayer de s’imposer.»

POINTES DE PLUME

• Seul joueur des Sags à participer au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), Maxim Massé jouera avec les Rouges, le 24 janvier prochain, au Centre Avenir de Moncton. Il évoluera notamment avec Raoul Boilard, du Drakkar de Baie-Comeau. Chez les Blancs, les défenseurs Thomas Lavoie (Eagles du Cap-Breton) et Spencer Gill (Océanic de Rimouski) sont les autres représentants de la LHJMQ. Dans un communiqué, la LCH rappelle que 37 des 40 joueurs ayant participé au match des meilleurs espoirs l’an dernier ont ensuite été sélectionnés par une équipe de la Ligue nationale lors du repêchage, en juin...

• Rémi Delafontaine sera le gardien partant face aux Huskies. Il jouera un premier match à Chicoutimi dans l’uniforme des Saguenéens, après avoir brisé la glace dimanche dernier, dans une défaite de 3-0, à Sherbrooke...

• Les partisans vont retrouver des combinaisons offensives semblables à ce qu’ils ont vu avant le congé de Noël. Maxim Massé jouera en compagnie de Thomas Desruisseaux et Emmanuel Vermette, entre autres trios. Ce sera également l’entrée en scène de Jérémy D’Astous, utilisé sur un quatrième trio avec Marek Beaudoin et Jacob Lafontaine. «On essaie de revenir un peu à ce qu’on avait lorsque nos deux Européens sont partis (au Championnat mondial junior). On avait une certaine constance de ce côté et on a brassé les cartes un peu dans les dernières semaines. On a tenté des expériences et on essaie de revenir à ce qu’on a déjà vu.»