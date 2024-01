Tristan Luneau prend du mieux, un jour à la fois

Après sept parties avec les Ducks dans la Ligue nationale et six rencontres avec leur club-école de la Ligue américaine, le natif de Victoriaville se sentait en pleine forme lors du camp de sélection de Hockey Canada à Oakville, en Ontario. C’est arrivé à Malmö, en Suède, que tout a basculé.

Ses symptômes grippaux, dignes d’une «pas pire grippe», ont dégénéré dans la nuit, à la veille d’une journée de congé. De la forte fièvre, des maux de tête et des sueurs nocturnes qui s’apparentaient à l’influenza galopant généreusement à cette période de l’année.

Malheureusement, tout a «dégringolé assez vite» par la suite. «Quand je me suis levé le surlendemain, mon genou [gauche] était enflé donc ç'a comme sonné une cloche, raconte Luneau. Ce n’était pas normal et je savais que quelque chose se passait.»

Une batterie de tests

Les médecins de Göteborg, où avait lieu le tournoi de l’équipe canadienne junior, lui ont fait passer une batterie de tests pour investiguer son malaise. Tous les tests sanguins étaient négatifs, pas de virus, de grippe ou rien de ça.

Le mal : une infection staphylococcique (staphylococcus aureus), sa première à vie, mais commune chez les athlètes de haut niveau. «Les médecins ne savent pas comment c’est arrivé», relate Luneau.

«Est-ce que j’ai été malade et j’ai développé ça par la suite ou je me sentais malade parce que j’avais une infection? On ne saura probablement jamais, mais c’est arrivé!» — Tristan Luneau

Un Noël crève-cœur

Cloué à un lit d’hôpital, l’habile défenseur a dû déclarer forfait en vue du Mondial, un deuil difficile à faire quand on se sentait d’attaque et qu’on s’était préparé à connaître un gros tournoi. «Ç'a été un temps des Fêtes assez spécial, reconnaît le choix de 2e tour des Ducks en 2022. C’est toujours décevant quand tu t’es fait beaucoup d’attentes, tu es déçu…»

Après une remise en forme dans la Ligue américaine, l’ancien arrière des Olympiques prévoyait être un rouage important de la formation junior d’Alan Letang, qui a finalement vu son parcours s’arrêter en quarts-de-finale contre la Tchéquie.

MISE À JOUR | Jorian Donovan et Ty Nelson s’ajoutent à la formation de l’équipe nationale junior du 🇨🇦 pour le #MondialJunior. Ils remplacent Tristan Luneau et Tanner Molendyk, qui ne seront pas du tournoi en raison de blessures. pic.twitter.com/IgkGL8QNwA — Hockey Canada (@HockeyCanada) December 23, 2023

Malheureux, puisque le Mondial junior était une expérience «rafraîchissante» dans sa saison après quelques mois à côtoyer des coéquipiers bien plus âgés souvent mariés et pères de jeunes enfants.

«J’étais tellement prêt à jouer, j’avais la chance de mettre tout en pratique ce que j’avais pratiqué dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. Je me sentais vraiment en confiance, je sentais que j’avais vraiment pris une coche et j’avais hâte de voir ce que ça donnerait sur la glace…» — Tristan Luneau

Le défenseur de 19 ans a suivi «à la lettre» toutes les consignes des médecins et il a essayé «de relaxer» durant la semaine qu’a duré son hospitalisation. Sa famille lui a rendu visite et il a même assisté à quelques parties du Canada, au Scandinavium, l’âme en peine.

«Ça me faisait de quoi de voir les gars sur la glace alors que j’étais dans les gradins. On avait un bon groupe de joueurs et je m’entendais bien avec tout le monde. C’est plate de ne pas avoir vécu l’expérience au complet, mais au moins j’ai eu un avant-goût.»

Tristan Luneau a pulvérisé le record de points pour un défenseur des Olympiques l'an dernier avec 83 points. (Martin Roy)

La machine à rumeurs

Toutes sortes de rumeurs farfelues se sont mises à courir et à circuler sur les réseaux sociaux à son sujet. Comme celle voulant que son infection au genou soit liée à la délicate opération subie à cette même partie du corps en 2021. D’autres spéculaient sur sa saison supposément en péril, et bien plus encore.

Du gros n’importe quoi. Ses jambes ont encaissé cet automne, entre septembre et décembre, le «plus gros volume d’entraînement, d’exercices et de matchs à vie» et Luneau n’a eu aucun problème avec son genou opéré il y a plus de deux ans. L’importante chirurgie de 2021, qui l’a tenu à l’écart de la glace et du gym pendant six mois, l’a même aidé dans le dernier mois!

«J’étais pas mal plus relaxe qu’à mon opération, qui m’avait prouvé que j’étais capable de rebondir et de revenir encore meilleur par la suite, confie-t-il. Ça m’a servi, ça m’aidait à remettre les choses en perspectives.»

Tristan Luneau avec la rondelle de son premier but dans la LNH. (Courtoisie Ducks d'Anaheim)

Il a espoir pour la suite

Une hospitalisation, de la perfusion intraveineuse et un retour en Amérique plus tard, l’ancien joueur étoile des Estacades de Trois-Rivières s’est tenu plutôt tranquille dans les derniers jours.

Tristan Luneau a pu recommencer à bouger, mais pas question de «pousser la machine» pour l’instant. «J’ai perdu un peu de force physique et je ne m’entraîne pas encore, mais comme j’ai tellement eu un gros volume d’entraînement cet automne, je suis confiant que ça va revenir assez vite», dit-il avec assurance.

Son quotidien est toujours fait de doutes, mais Luneau est confiant pour la suite des choses. «Quand je vais me rappeler tout ça dans quelques années, je vais avoir une autre perspective par rapport à ce qui m’est arrivé. Je ne verrai plus ça de la même façon.»

«Ça fait partie du sport, ça peut arriver à n’importe qui. On va juste souhaiter que ce soit la dernière fois dans mon cas!» — Tristan Luneau en commentant avec humour

Et les Tigres dans tout ça?

Ce n’est pas une cachette pour personne, les Ducks d’Anaheim planifient de le retourner dans la LHJMQ quand il n’y aura plus aucune trace d’infection dans son système et qu’il aura vraiment repris le dessus. Le directeur général, Pat Verbeek, a confirmé le scénario hypothétique dans les médias, mais tout est conditionnel à ce que la convalescence de Luneau se passe bien, d’où les quelques soupçons d’incertitude.

«Nos discussions portent sur ma remise en forme plus que sur la suite, mais je sais que leur plan c’est que je vais retourner dans le junior, avoue Luneau. Le but, c’est vraiment que je me remette sur pied à 100%, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Jusqu’à maintenant, les nouvelles sont tout le temps positives à chaque fois que je passe un test, donc on se croise les doigts…»

𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 | Les Olympiques reçoivent un choix de 5e tour en 2024 en échange des droits de Tristan Luneau.



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 | The Olympiques receive a 5th-round pick in 2024 in exchange for Tristan Luneau's rights.#goOLgo♠️ pic.twitter.com/NZWYOrVaoh — Olympiques de Gatineau (@OlympiquesGAT) January 5, 2024

L’équipe de son enfance

Le jeune homme de 19 ans est assuré d’une chose, s’il effectue un retour sur une patinoire de la LHJMQ dans les prochaines semaines, c’est avec les Tigres de sa ville natale qu’il va poursuivre son élan. Il renouerait ainsi avec sa famille, plusieurs bons amis et un autre ex-Olympiques, Noah Warren, un monstre de la ligne bleue des Félins.

«Victoriaville, ç'a été mon équipe d’enfance, ce serait une super opportunité, poursuit Luneau. Si je retourne à Victo, je vais être plus que content de jouer pour les Tigres. De finir une carrière junior à la maison, avec une équipe très compétitive, on ne peut rien demander de plus beau pour un athlète.»

Warren et Luneau réunis en Californie https://t.co/FEo9goGZuC pic.twitter.com/AHpRwqepnF — Le Soleil (@lesoleildeqc) July 8, 2022

Des transactions qui font jaser

Tristan Luneau était peut-être en convalescence, dans les dernières semaines, mais il a suivi de très près la dernière période des transactions dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Il semble d’ailleurs qu’il en ait été beaucoup question entre les joueurs du circuit Cecchini, en Suède...

««C’est sûr que j’ai suivi ça! Rouyn-Noranda, Drummondville, Victoriaville, Baie-Comeau et Halifax ont bougé. Tu vois que la course est vraiment commencée. On en parlait entre les gars d’Équipe Canada, on se disait à la blague qu’on devrait tous être échangés à la même équipe, comme ça, on serait dur à battre!» — Tristan Luneau sur la dernière période d'échanges

Son sens de l’humour et son moral sont bons et Luneau se sent «mieux», pour ne pas dire «bien».

Il faisait plus de 15 degrés Celsius, mercredi, à Anaheim, pendant que le Québec était sens dessus dessous en raison de la première grosse tempête de neige.

«Je suis bien content de ne pas vivre ça!» blaguait-il lors de l’entretien.

Attention, les hivers québécois durent longtemps, mon cher Tristan!