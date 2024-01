Fini la cravate obligatoire dans la LHJMQ

Depuis le 28 décembre dernier, les pilotes du circuit n’ont plus l’obligation de porter l’accessoire de mode jadis obligatoire dans les matchs réguliers de la LHJMQ sous le règne Gilles Courteau.

Le mémo envoyé aux pilotes de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec souligne que «l’habit et la chemise restent la norme» et que le gilet au-dessus de la chemise demeure permis, mais que le «port de la cravate par les entraîneurs ne sera plus exigé» dans le circuit.

«Ce sera donc votre choix, mais prendre note que la direction de l’équipe de façon individuelle peut décider d’exiger la cravate. Je compte sur vous pour rester dans les normes, peut-on lire dans le mémo interne signé par Mario Cecchini et dont Le Soleil a obtenu copie. Ce dernier a d’ailleurs délaissé la cravate lors de ses points de presse dans les derniers mois.

Mario Cecchini lors d'un point de presse à Rimouski, en décembre. (Laurie Cardinal/LCH)

Une compilation maison permet de constater qu’au moins deux entraîneurs se sont laissés tenter dans les derniers jours, Joël Perrault et son adjoint Donald Dufresne de l’Océanic de Rimouski et Yanick Jean, des Saguenéens de Chicoutimi.

Look plus décontracté, plus grand confort et rajeunissement du produit ne sont que quelques-uns des arguments en faveur de sa disparition.

Ces hommes de hockey seront-ils imités dans les prochains jours? À suivre!

Joël Perrault de l'Océanic a délaissé la cravate dans les derniers jours. (LHJMQ)

Une longue tradition avec le hockey

Le port de la cravate est depuis très longtemps associé aux équipes de notre sport national. Dans les grandes années du Canadien, lors des décennies 50 et 60, les directeurs généraux Frank Selke et Sam Pollock insistaient sur le port obligatoire de ce morceau de tissu.

«Dans tous les clubs fermes partout la discipline est bonne et sévère, racontait Jean Béliveau au journaliste Claude Pearson en juillet 1960. Il faut se conduire en monsieur et s’habiller à point. La cravate est obligatoire dans toutes les chambres des clubs appartenant au Tricolore. Et sur ce point, Sammy Pollock a fait du bon travail.»

Jean Béliveau en compagnie de Claude Larochelle du Soleil (au centre). (Archives Le Soleil/Archives Le Soleil)

Pollock, le «despote»

Le grand chroniqueur de La Presse, Pierre Foglia, racontera en ces termes ses années comme journaliste à fréquenter le temple de hockey de la rue Ste-Catherine :

«En ces temps anciens, le Forum était vraiment le temple de la pureté et de l’orthodoxie sportives, écrivait-il en 1996. Y régnait un petit despote, un petit Pol Pot sournois du nom de Sam Pollock qui terrorisait la domesticité dont nous faisions partie, nous les journalistes. Le veston, la cravate et l’encensoir nous étaient obligatoires, et nous étions tenus de travailler à genoux.»

Bowman la ramène

Les années ont fait leur œuvre et les barbes, les moustaches et les cols roulés ont proliféré dans les vestiaires de hockey dans les années 1970. Scotty Bowman, à son retour chez le Canadien, a insisté pour faire respecter le décorum chez le CH. Le port obligatoire de la cravate a été imposé dans les avions du club montréalais.

Scotty Bowman souhaitant la bienvenue à Guy Lafleur en 1971. Derrière, Sam Pollock sourit, l’œil espiègle. (ARCHIVES LA PRESSE/ARCHIVES LA PRESSE)

Plusieurs équipes de la jeune LHJMQ l’ont imité, exigeant la bande d’étoffe sous le col de la chemise dans tous les déplacements en autobus. C’était en tout cas le cas chez les Dynamos de Shawinigan, lors de la campagne 1976-77.

«Heureusement que certains joueurs pouvaient compter sur les deux entraîneurs pour faire leurs nœuds avant de prendre place dans l’autobus. Que voulez-vous, on ne peut jouer au hockey et être capable de faire son nœud seul», ironisait Le Nouvelliste du 19 mars 1977.

Corey insiste

En 1986, tanné du laisser-aller noté depuis quelques semaines au club La Mise au Jeu, le restaurant chic du Forum, le président du Canadien du temps, Ronald Corey, avait rappelé aux membres du club l’importance du port de la cravate dans l’établissement.

Ronald Corey, l'ancien président du Canadien. (Courtoisie/Courtoisie)

Le musicien Jean Robitaille lui avait alors retourné sa carte de membre! «Je n’ai pas toujours le goût d’enfiler une cravate pour aller voir une game de hockey, avait dit l’auteur-compositeur-interprète au chroniqueur de La Presse, Réjean Tremblay cette année-là. C’est quand même pas de l’opéra!»

Et Tremblay, de conclure :

«Mais pourquoi ne pas exiger la cravate pour tout le Forum? Ça ferait chic et ça permettrait de filtrer les indésirables. Tous ces farfelus en jeans qui occupent les bleus, qui passent leur temps à applaudir, à crier et à encourager les joueurs. Le Forum, c’est le standing. Et le standing, c’est la cravate.» — Réjean Tremblay dans La Presse en 1986

Cré Réjean!

Carbo la délaisse

Chez le Canadien de Montréal, la mesure serait tombée en 2000, sous l’impulsion de l’entraîneur adjoint, Guy Carbonneau. Un portrait de l’ex-capitaine du CH par le journaliste du Soleil, François Gagnon, suggère que c’est Carbo qui a fait retirer le port obligatoire du complet et de la cravate lors des déplacements d’équipe en avion au tournant des années 2000.

Guy Carbonneau, le dernier capitaine du Canadien à remporter la coupe Stanley en 1993. (Archives La Presse canadienne, Ryan Remiorz/Archives La Presse canadienne, Ryan Remiorz)

«Allô le port du jeans lors des jours de congé sur la route!» ironisait alors le collègue Gagnon.

Pour l’instant, la cravate résiste toujours derrière les bancs lors des parties de la LNH. Jusqu’à tout récemment, un compte Twitter documentait même les plus beaux nœuds des entraîneurs et des analystes des réseaux de télé…

Cette époque semble bel et bien révolue dans la LHJMQ!