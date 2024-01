Gagnants et perdants des transactions dans la LHJMQ

Pour vous aider à y voir plus clair, voici un bulletin par équipe de la dernière période d’échanges, durant laquelle 56 joueurs et 73 choix de repêchage ont changé d’adresse depuis le 17 décembre dernier.

Titan d’Acadie-Bathurst :

La vente de plusieurs joueurs de 19 ans a rapporté gros à l’équipe de la région Chaleur. Gordie Dwyer a renfloué sa banque de choix de repêchage en troquant Joseph Henneberry aux Tigres, Ty Higgins aux Huskies et Donovan Arsenault au Drakkar. Si rien ne change, Dwyer repêchera huit fois en première ronde dans les trois prochaines années. Chapeau!

Drakkar de Baie-Comeau :

Jean-François Grégoire promettait de ne pas tout virer à l’envers dans le temps des Fêtes et il a tenu promesse. En plus de stabiliser sa situation devant le filet, il a ajouté un joueur important en défense, le capitaine des Cataractes, Angus Booth, et a ajouté du poids à l’attaque avec Donovan Arsenault. On dit que la prudence est mère de sûreté, mais on verra bien en séries!

Charles-Edward Gravel du Drakkar. (Vincent Létourneau, Cataractes de Shawinigan)

Armada de Blainville-Boisbriand :

Pour compenser le fait qu’elle n’a pratiquement pas de choix pour 2024, l’équipe de la Rive-Nord de Montréal a ajouté plusieurs sélections en 2025 et 2026 en plus de mettre la main sur un jeune de 17 ans, Olivier Lemieux du Drakkar. Comme plusieurs autres équipes, l’Armada a résisté à la tentation d’échanger l’un de ses vétérans, Jonathan Fauchon, un joueur convoité du dernier mois.

Eagles du Cap-Breton :

Pas grand-chose à signaler du côté du doyen des directeurs généraux de la LHJMQ, Sylvain Couturier. Il a obtenu l’attaquant Tomas Cibulka des Foreurs et a misé sur Noah Larochelle, un marqueur naturel qui n’avait toujours pas pris son envol avec les Tigres.

Noah Larochelle, lors de son passage dans la Ligue M18 AAA. (Courtoisie, Martin Bligh/Courtoisie, Martin Bligh)

Islanders de Charlottetown :

Hyperactif à ses heures, Jim Hulton a été dangereusement tranquille cette année. Le grand patron des Islanders a acquis William Shields à rabais, le 11e choix au total du repêchage de 2022 dans la LHJMQ ne réussissant jamais à s’affirmer avec les Eagles.

Saguenéens de Chicoutimi :

Le calme plat, au Royaume des Bleuets. Le directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, a décidé de lancer la serviette dans le cas de Mathys Fernandez et il s’est tourné vers Rémi Delafontaine en retour. Jean a dû s’expliquer, puisqu’il n’y a pas plus tard que juin dernier, il avait cédé sept choix de repêchage pour faire son acquisition, dont une inversion de sélections de premier tour.

Mathys Fernandez est maintenant un membre des Cataractes de Shawinigan, sa quatrième équipe dans la LHJMQ. (Fournie, Ghyslain Bergeron)

Voltigeurs de Drummondville :

Leadership et expérience. Voilà les deux mots qui résument le mieux la dernière période de transaction des Voltigeurs. En mettant le grappin sur Kassim Gaudet, Vsevolod Komarov et Mikael Huchette des Remparts ainsi qu’Alexis Gendron des Olympiques, le directeur général Yanick Lemay s’est doté d’une bonne dose de leadership et d’expérience des séries.

Olympiques de Gatineau :

Les mois de décembre et janvier ont été fertiles en rebondissements pour le directeur général Serge Beausoleil, mais ses Olympiques sortent renforcés de la dernière période des transactions. Gatineau a renoncé à sacrifier Jérémie Minville et ne s’est pas affaibli en troquant Alexis Gendron (Voltigeurs), Samuel Savoie (Huskies) et Tristan Luneau (Tigres). Les retombées de la pléthore de choix obtenus en retour se feront sentir pendant des années.

Alexis Gendron des Voltigeurs de Drummondville. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Mooseheads de Halifax :

L’ajout de Peter Reynolds, Jan Sprynar et Lou-Félix Denis risque de perdre une bonne partie de son importance si la saison de Jordan Dumais devait être terminée. L’attaquant vedette des Mooseheads est ennuyé par une vieille blessure qui pourrait compromettre sa saison, et peut-être celle des Orignaux. À suivre…

Wildcats de Moncton :

Rien à signaler, si ce n’est le départ de Sidney Deslauriers, vers Victoriaville. Sans tambour ni trompette, Moncton conserve ses munitions pour l’an prochain… et se prépare pour les séries!

Remparts de Québec :

Le grand patron des Diables rouges, Simon Gagné, n’a pas chômé à son baptême de feu comme directeur général. Québec a vu partir tous les joueurs clés de sa première moitié de saison, Quentin Miller (Rimouski), Mikael Huchette, Vsevolod Komarov et Kassim Gaudet (Drummondville). L’ajout de Julien Béland sera-t-il suffisant pour faire les séries? En tout cas, les prochains repêchages s’annoncent prometteurs!

(Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Océanic de Rimouski :

N’eut été l’arrivée de Quentin Miller — et la signature de William Lacelle — on ne peut pas dire qu’il y a eu beaucoup de cadeaux à déballer sous le sapin de l’Océanic cette année. Rimouski est à préparer la prochaine saison et ça se comprend.

Huskies de Rouyn-Noranda :

Déjà une puissance du circuit Cecchini, les Huskies ont obtenu les services de deux gars d’impact dans cette transaction, parmi les plus convoités sur le marché des joueurs de 19 ans : l’attaquant Samuel Savoie et le défenseur Ty Higgins. Ce dernier viendra palier la perte de Dyllan Gill, dont la saison est terminée en raison d’une opération à l’épaule, a appris Le Soleil.

Victime d'une fracture du fémur le 1er octobre dernier, Samuel Savoie poursuit sa remise en forme en vue d'un retour au jeu. Il appartient maintenant aux Huskies. (Martin Roy, Le Droit)

Sea Dogs de Saint-Jean :

Les Sea Dogs peuvent-ils relancer l’attaquant Tyler Peddle? Mystère et boule de gomme. Plus rien ne fonctionnait pour le deuxième choix au total du repêchage de 2021 à Drummondville et un changement d’air pourrait être salutaire dans son cas. On le souhaite aux Sea Dogs, eux qui ont vu Joshua Roy connaître beaucoup de succès un coup parti de Saint-Jean.

Cataractes de Shawinigan :

Sans surprise, le directeur général des Cats, Martin Mondou, a décidé de regarder vers l’avenir. Les départs du capitaine Angus Booth et de son meilleur pointeur en attaque, Lou-Félix Denis, sont des gestes sages dans les circonstances. Ragaillardis depuis le 7 décembre (fiche de 10-2-0-1), les Cataractes ont à toutes fins pratiques consolidé leur place en séries.

Angus Booth, un nouveau membre de ligne bleue du Drakkar. (Iften Redjah, Océanic de Rimouski)

Phoenix de Sherbrooke :

Le Phoenix n’a pas assouvi les désirs de quelques-uns de leurs partisans qui réclamaient de préparer le futur. Le DG Philippe Sauvé a décidé de conserver Israel Mianscum (20 ans) et Samuel St-Hilaire (19 ans) en Estrie, un pari qui peut sembler audacieux considérant la force des équipes de l’association ouest, mais le surprenant Phoenix est loin d’être battu!

Foreurs de Val-d’Or :

Le bilan est plutôt mince chez le Vert et Or, qui s’est tourné vers l’attaquant Xavier Sarrasin de l’Armada et le défenseur William Bishop du Titan pour combler la perte du Tchèque, Tomas Cibulka. La bataille d’une place en séries est loin d’être gagnée pour les Foreurs.

La lutte pour une place en séries sera rude pour les Foreurs. (Courtoisie Dany Germain, Foreurs de Val-d'Or)

Tigres de Victoriaville :

Kevin Cloutier a dû aiguiser son crayon pour sortir Joseph Henneberry de Bathurst et Alexis Bourque de Boisbriand. Le cas Tristan Luneau est le plus intrigant de tous. Si les Ducks d’Anaheim devaient le renvoyer dans la LHJMQ et qu’il soit en mesure d’aider les Tigres en séries, cette prise pourrait être la plus déterminante de toutes. À suivre…