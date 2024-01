Les États-Unis battent la Suède 6-2 et remportent la médaille d’or

Des joueurs américains célèbrent leur victoire lors du match final de hockey sur glace du Championnat du monde junior de l'IIHF entre la Suède et les États-Unis au Scandinavium de Göteborg, en Suède, le vendredi 5 janvier 2024. (Adam Ihse/AP)

Isaac Howard a marqué deux fois en deuxième période alors que les Américains ont battu la Suède 6-2 pour remporter l’or au championnat du monde de hockey junior, vendredi.

Gabe Perreault, avec un but et deux passes, Zeev Buium, Ryan Leonard et Rutger McGroarty, dans un filet désert, ont été les autres buteurs des Américains.

Les États-Unis remportaient le tournoi des moins de 20 ans pour une sixième fois - leur plus récent titre remontait à 2021.

Will Smith a ajouté deux passes.

Trey Augustine a réussi 24 arrêts devant le filet américain.

Otto Stenberg et Jonathan Lekkerimaki ont répliqué pour les Suédois, qui n’ont remporté que deux titres au cours des 48 ans d’histoire de l’événement. Hugo Havelid a repoussé 20 tirs.

Les États-Unis ont perdu 6-4 contre la Suède au Mondial des moins de 18 ans en 2022 malgré un avantage de 51-14 aux tirs – Augustine et Havelid étaient également les gardiens.

Les Suédois ont terminé deuxièmes 12 fois et perdu contre les États-Unis lors du match pour le bronze l’an dernier.

De nombreux joueurs du pays ont brillé dans la LNH, mais cela s’est rarement traduit par du succès international junior.

Le dernier triomphe des Suédois est survenu en 2012, après qu’ils aient tout raflé en 1981.

La Suède s’est également contentée de l’argent à domicile en 1993 et 2014.

Les États-Unis menaient 3-2 après 40 minutes après que Lekkerimaki ait réduit de moitié le déficit de son équipe à la fin de la deuxième période.

Ils ont rétabli un avantage de deux buts à 1:19 de la troisième lorsque Buium a marqué sur un tir sur réception

Les Suédois ont écoulé avec succès une double mineure pour bâton élevé, plus tard dans la période, mais les Américains ont mis le match hors de portée à 16:12, lorsque Leonard a marqué.

McGroarty a envoyé le disque dans un filet désert 38 secondes plus tard.

Les esprits se sont échauffés lorsque quelques joueurs des deux côtés ont lancé des coups de poing, mais une fois la poussière retombée, les États-Unis ont pu célébrer un troisième triomphe depuis 2017.