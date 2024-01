La Tchéquie marque six buts consécutifs et bat la Finlande 8-5 pour le bronze

Tomas Hamara a marqué le but gagnant avec 1:41 à écouler à la troisième période et la Tchéquie est venue de l’arrière après avoir accusé un déficit de 5-2 pour vaincre la Finlande 8-5 et remporter la médaille de bronze, vendredi. (Bjorn Larsson Rosvall/AP)

Hamara a marqué le but gagnant avec 1:41 à écouler à la troisième période et la Tchéquie est venue de l’arrière après avoir accusé un déficit de 5-2 pour vaincre la Finlande 8-5 et remporter la médaille de bronze, vendredi.

«Nous avons joué en équipe pendant tout le tournoi», a déclaré Hamara, un espoir des Sénateurs d’Ottawa, qui a aussi obtenu deux mentions d’aide.

«Il n’y avait vraiment aucun individu. C’était une équipe. Je suis vraiment heureux d’avoir fait partie de ça.»

Il y a 12 mois, la Tchéquie s’était inclinée lors du match pour la médaille d’or contre le Canada après avoir pris le quatrième rang en 2022. Avant cela, le pays n’avait pas accédé au podium du Mondial junior depuis une médaille d’argent en 2005.

Ondrej Becher s’est avéré la bougie d’allumage des vainqueurs avec une performance de trois buts et deux aides, tandis que Jiri Kulich a récolté deux buts et deux aides.

Jakub Stancl a ajouté un but et une aide, Dominik Rymon a inscrit l’un des deux buts de son équipe dans un filet désert et Matyas Melovsky a obtenu trois aides.

«C’est vraiment difficile», a mentionné Hamara au sujet de la remontée. «Mais nous avons cru après la deuxième période que c’était possible. Nous savions que peu de gens croyaient en nous, mais nous, nous y croyions.»

Face à un recul de 5-4 tard en temps réglementaire, Becher a sauté sur un rebond et créé l’égalité avec 1:56 à jouer. Seulement 15 secondes plus tard, Hamara a donné l’avance aux Tchèques grâce à un tir de la pointe.

Rymon et Becher ont ensuite marqué dans une cage sans gardien.

Michael Hrabal a amorcé la rencontre devant le filet de la Tchéquie mais il a été retiré avant la huitième minute de jeu après qu’il eut concédé deux buts en trois tirs. En relève, Jakub Vondras a bloqué 17 des 20 rondelles auxquelles il a fait face.

Dans la défaite, Lenni Hameenaho a marqué deux buts, et Jani Nyman a fait sa part avec un but et une aide.

Rasmus Kumpulainen et Konsta Helenius ont inscrit les autres filets de la Finlande, qui a été exclue du podium pour une deuxième année de suite après avoir gagné l’argent en 2022.

Aleksanteri Kaskimaki et Kasper Kulonummi ont amassé deux aides chacun et Niklas Kokko a réalisé 23 arrêts.

La Finlande, qui visait une 18e médaille au Championnat mondial junior, a pris une avance de 2-0 en première période.

Les Tchèques ont égalé le score avec un but au premier vingt et un autre au deuxième engagement.

Toutefois, Helenius a redonné l’avance à la Finlande à 8:52 de la période médiane avant que Hameenaho ne réussisse son premier de l’après-midi 19 secondes plus tard. Il a complété son doublé à 14:32 pour porter la marque à 5-2.

Becher a touché la cible avec 55 secondes à écouler à la période et Kulich a trouvé le fond du filet à 4:41 du troisième vingt avant la poussée décisive qui a mené la Tchéquie sur le podium du Championnat mondial junior pour la cinquième fois de son histoire.

«Nous voulions vraiment une médaille, une fois de plus», a admis Hamara à la conclusion de sa troisième participation au Championnat mondial junior.

«Je suis tellement heureux que ce soit arrivé.»

La Tchéquie avait perdu le match de demi-finale contre la Suède, jeudi, après avoir surpris le Canada en quarts de finale, mardi.