Un écrasement en règle prévisible pour le Canada Mondial junior

À la vue des nombreux absents, malades, blessés ou retenus dans la Ligue nationale de hockey, le Canada se trouvait déjà en position de faiblesse avant même le début du présent Championnat mondial de hockey junior.

La cruelle défaite de 3 à 2 contre la Tchéquie, mardi matin, n’était que le reflet d’une formation canadienne diminuée dans le tournoi de cette année.

En coulisses, il y a un mois, des observateurs, des recruteurs surtout, étaient nombreux à prédire une compétition difficile pour Équipe Canada junior en Suède. L’absence de Connor Bedard, en premier lieu, allait créer un vide immense, disaient-ils, qu’aucun vétéran n’a su combler cette année.

Pas si vite. L’attaquant le plus en vue du Canada dans ce tournoi, Macklin Celebrini, âgé de 17 ans seulement, s’est fort bien débrouillé dans les circonstances, confirmant sa position de tête en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Pas normal

C’était normal, l’an dernier, que le meilleur joueur de l’unifolié ait 17 ans, avec Bedard, mais pas quand il a pour nom Macklin Celibrini.

Macklin Celebrini s’est bien débrouillé pour le Canada au Championnat mondial de hockey junior, en Suède. (Christinne Muschi/La Presse canadienne)

Malgré plusieurs vétérans en panne, dont le très discret Matthew Poitras, le natif de la Colombie-Britannique a donné le ton dans plusieurs matchs pour le Canada. Intense et impliqué dans toutes les phases de jeu, il a souvent su créer l’étincelle tant recherchée pour l’entraîneur-chef Alan Letang.

Lamoureux, une étoile

Le but gagnant chanceux des Tchèques, en quarts-de-finale, est très malheureux pour le gardien Mathis Rousseau, très bon jusqu’à cette sortie difficile contre le pays de Jiri Kulich

Chez les représentants de la LHJMQ, Maveric Lamoureux et Jake Furlong peuvent eux aussi repartir de la Suède la tête haute, le premier jouant un rôle de général, avec Denton Mateychuk, à la ligne bleue du Canada. Limité à un rôle défensif, Noah Warren a connu des bons et moins bons moments.

L'entraîneur-chef du Canada, Alan Letang. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Dumais effacé

Le bilan est moins reluisant pour Jordan Dumais des Mooseheads, limité à deux maigres points durant toute la compétition, lui qui fait la pluie et le beau temps depuis trois ans dans la LHJMQ. On n’a pas du tout vu une once de sa domination avec Halifax, où il a récolté plus de 300 points depuis ses débuts juniors.

Effacé, Dumais n’est pas seul dont le rendement offensif a été réduit comme peau de chagrin depuis le 26 décembre: Matthew Poitras, Conor Geekie, Fraser Minten, Owen Beck et Matthew Savoie n’ont pas été l’ombre d’eux-mêmes dans ce tournoi, certainement pas à la hauteur d’une équipe aspirante à la médaille d’or.

Conor Geekie marquant l'un de ses rares buts de la compétition sur cette séquence. (Bjorn Larsson Rosvall/AP)

La défaite du Canada en quarts-de-finale, jumelée aux performances surprenantes de la Norvège et de la Tchéquie contre les États-Unis, de l’Allemagne contre la Finlande et le Canada rappellent une chose: la parité dans le groupe mondial est plus forte que jamais, au bénéfice du tournoi.

L’écrasement en règle des doubles champions en titre, avec trois jours à faire encore au tournoi de 2024, est surtout une très mauvaise nouvelle pour les deux diffuseurs officiels, TSN et RDS, qui font leurs choux de gras avec le Mondial junior.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.