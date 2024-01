La Suède et les États-Unis accèdent aux demi-finales du Mondial junior

Lors d’un avantage numérique, Sandin Pellikka a décoché un bon tir des poignets que le gardien Alessio Beglieri n’a pas réussi à stopper. David Edstrom a servi d’écran.

La Suède, première du Groupe A, a laissé filer une avance de 2−0, mais elle a tout de même obtenu son billet pour les demi−finales du tournoi.

Otto Stenberg et Jonathan Lekkerimaki ont également fait bouger les cordages pour les Suédois, qui ont maintenant rendez−vous avec la Tchéquie, qui a surpris le Canada.

Jan Hornecker et Nick Maile ont permis à la Suisse de rêver, mais une pénalité décernée à Rodwin Dionicio a mis fin aux espoirs.

Hugo Havelid a enregistré la victoire grâce à 16 arrêts pour la Suède alors que Beglieri a stoppé 30 lancers pour la Suisse.

États−Unis 7 − Lettonie 2

Gabriel Perreault s’est signalé avec deux buts et une aide et les États−Unis ont dominé la Lettonie 7−2.

Les Américains, qui ont terminé au premier rang du Groupe B, ont fait mouche dès la 91e seconde et ils n’ont plus regardé derrière par la suite.

Will Smith et Oliver Moore ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance pour les vainqueurs. Danny Nelson, Rutger McGroarty et Drew Fortescue ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

L’espoir du Canadien de Montréal Jacob Fowler a repoussé 23 des 25 rondelles dirigées vers le filet américain. Le défenseur Lane Hutson, un autre espoir du Tricolore, a amassé une aide.

Dans Locmelis, un choix de quatrième ronde des Bruins de Boston en 2022, a été l’auteur des deux buts de la Lettonie.

À son dernier match à ce tournoi, Deivs Rolovs a cédé sept fois en 41 lancers.

Finlande 4 − Slovaquie 3 (Prol.)

Jere Lassila a joué les héros dès la 24e seconde de la prolongation et la Finlande a défait la Slovaquie 4−3.

Lassila a récupéré la rondelle dans son territoire et il a utilisé sa vitesse pour déjouer la défensive slovaque ainsi que le gardien Adam Gajan.

Aleksanteri Kaskimaki pensait bien avoir offert la victoire à la Finlande lorsqu’il a touché la cible alors qu’il ne restait que 1:34 à écouler au troisième engagement. L’espoir du Canadien Filip Mesar a cependant créé l’égalité seulement 50 secondes plus tard.

La Finlande a malgré tout triomphé pour effacer une ronde préliminaire plutôt ordinaire, au cours de laquelle elle s’était notamment inclinée contre l’Allemagne.

Tommi Mannisto et Lenni Hameenaho ont également trouvé le fond du filet pour les Finlandais. Niklas Kokko a réalisé 27 arrêts.

Adam Sykora et Dalibor Dvorsky ont aussi marqué pour la Slovaquie, qui avait des espoirs de médaille après avoir terminé deuxième du Groupe B. Gajan a bloqué 24 rondelles.

La Finlande se mesurera aux États−Unis lors des demi−finales.