Macklin Celebrini marque deux buts et le Canada défait l’Allemagne 6-3

Macklin Celebrini a ajouté deux buts à sa fiche et le Canada a vaincu l’Allemagne 6−3. (Christinne Muschi/La Presse canadienne)

Brayden Yager, avec un but et une aide, l’espoir du Canadien Owen Beck et Easton Cowan, ce dernier dans un filet désert, ont complété le score.

Le Canada a terminé deuxième du groupe A, lui qui a perdu 2−0 contre la Suède, vendredi.

À son quatrième départ de suite, Mathis Rousseau a récolté la victoire. Carson Rehkopf et Oliver Bonk ont chacun obtenu deux mentions d’aide pour la formation canadienne.

Le Canada aura rendez−vous avec la République tchèque en quarts de finale, mardi.

Julian Lutz, Roman Kechter et Julius Sumpf ont touché la cible pour l’Allemagne, qui a terminé au dernier rang du groupe A et affrontera la Norvège, jeudi, dans un match de relégation. La défaite est allée à la fiche du gardien Matthias Bittner.

Le Canada s’est présenté au match avec un dossier à vie de 16−0−0 contre l’Allemagne, incluant un gain de 11−2 l’an dernier à Halifax. En cette veille du Jour de l’An, ce ne fut pas aussi simple.

Dumais, qui avait écopé une double mineure pour bâton élevé qui avait mené au but égalisateur de l’Allemagne exactement une minute plus tôt, a brisé l’égalité de 3−3 à 8:32 de jeu du troisième engagement.

Pour le Montréalais de 19 ans, il s’agissait de son premier filet du tournoi.

À égalité 2−2 après 40 minutes de jeu, le Canada a bien commencé la troisième période en marquant après seulement 1:40 de jeu. Rehkopf s’est amené vers le gardien, qui a cru à un tir. Il a remis la rondelle à Beck et ce dernier a inscrit son premier but du tournoi.

Celebrini a porté un dur coup à l’Allemagne avec son quatrième filet de la compétition, avec 3:58 à faire en temps réglementaire.

Cowan, qui était le dernier attaquant sans point de la formation canadienne, a complété le score avec 2:44 à jouer.

L’attaquant du Canada Matthew Savoie n’était pas en uniforme, blessé au bas du corps.