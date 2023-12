Gilles Bouchard, de Normandin en Suède avec Équipe Canada junior

Actuellement entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Bouchard a été nommé entraîneur-adjoint au sein d’Équipe Canada, aux côtés d’Alain Letang, le 13 octobre dernier.

«Je me suis dit que si j’avais un appel, j’allais y aller. Un lundi après-midi, j’étais dans mon bureau au Palais des sports et j’ai vu sur mon afficheur le nom de Scott Salmond [le premier vice-président de la haute performance et des activités hockey]. J’ai compris assez vite de quoi il allait me parler!» a raconté le Normandinois à Hockey Canada.

Avant d’en arriver à Göteborg, en Suède, pour le Championnat mondial de hockey junior 2024, Gilles Bouchard a dû faire sa place un bon nombre de fois et a dû grimper les échelons tant pendant sa carrière de joueur, que pendant sa carrière d’entraîneur.

Dans son reportage, Hockey Canada mentionne d’ailleurs qu’il a fait partie de la première édition du hockey M18 AAA à Jonquière dans les années 80 et qu’il a poursuivi son parcours dans la LHJMQ, qui a culminé par une conquête de la Coupe du Président avec les Saguenéens de Chicoutimi en 1991.

Gilles Bouchard ne s’est pas contenté de ses connaissances comme joueur. Il a par la suite entamé sa carrière d’entraîneur avec un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique en poche. «En éducation physique, ça parle du corps humain, des muscles, de psychologie. J’ai également appris comment me placer et bouger devant un groupe pour bien faire passer mon message», a-t-il souligné à l’organisation canadienne.

Il a alors poursuivi son ascension comme entraîneur, en passant par le rôle de responsable du programme sport-études de l’Académie les Estacades, par celui d’entraîneur-adjoint des Estacades du Cap-de-la-Madeleine (M18 AAA), puis celui d’entraîneur-chef quelques années plus tard. Il est devenu, en 2012, le nouvel entraîneur-chef à temps plein des Patriotes de l’UQTR, puis a occupé le poste de directeur général et entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda pendant cinq ans dans la LHJMQ. Il a fait le saut dans le hockey professionnel avec le club-école du Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey (AHL) un peu plus tard.

Après tout ce chemin parcouru, l’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke est présentement en Suède, bien loin de sa petite ville natale du Lac-Saint-Jean. Il révèle tout de même à Hockey Canada qu’il sent l’appui de ses proches, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. «Moi, je n’ai pas de compte Facebook, mais par mes sœurs et mes chums là-bas, je sais que le monde de la place m’encourage et me suit.»

Équipe Canada junior, qui compte Gilles Bouchard dans ses rangs, tente cette année encore de faire son chemin jusqu’à la médaille d’or très convoitée du Championnat mondial de hockey junior. Une première victoire de 5-2 contre la Finlande, mardi, donne le ton pour la suite du tournoi. Le Canada reprendra l’action mercredi, à 13h30, contre la Lettonie.

Il y a fort à parier que la communauté de Normandin aura les yeux rivés sur sa télévision au cours des deux prochaines semaines.