10 choses à surveiller du Mondial junior 2024

1- En Europe cette année

Avec une seule présence en Europe lors des sept dernières compétitions, pandémie de COVID-19 oblige, le Mondial junior est de retour sur le Vieux-Continent, un endroit où l’équipe canadienne junior a éprouvé son lot de difficultés en 2014 (4e à Malmö) et en 2016 (6e à Helsinki).

La patinoire de dimension olympique du Scandinavium de Göteborg, la deuxième plus importante ville de Suède, facilitera le jeu rapide et le talent, deux facettes qui ne devraient pas causer problème pour les représentants de l’unifolié, qui mise sur de bons patineurs tant en attaque qu’en défense.

2- Une équipe dirigée par Alan Letang

Dès le 26 décembre contre la Finlande, la destinée de l’équipe canadienne junior sera entre les mains de l’Ontarien, Alan Letang, un des adjoints des champions de l’an dernier. Le pilote du Sting de Sarnia était aussi de l’aventure en 2020, lors de la conquête de l’or à Ostrava, en Tchéquie.

Du côté québécois, l’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Gilles Bouchard, est le représentant de la LHJMQ derrière le banc canadien. Bouchard en est à ses débuts avec le programme national junior, mais il a vécu plusieurs tournois chez les moins de 17 ans.

L'entraîneur-chef du Phoenix, Gilles Bouchard. (Jean Roy/La Tribune)

L’ancien pilote des Huskies de Rouyn-Noranda a hérité de la gestion de l’avantage numérique et des mises au jeu en zone offensive alors que Shaun Clouston, des Blazers de Kamloops, s’occupera des défenseurs et du désavantage numérique. Justin Pogge remplace Kelly Guard comme entraîneur des gardiens cette année.

3- Sept joueurs de la LHJMQ

Au fil des ans, plusieurs Québécois se sont souvent sentis ignorés en regardant la formation nationale junior, mais ça ne devrait pas être le cas cette fois-ci. Les représentants de la Belle Province sont nombreux et talentueux au sein de la délégation canadienne.

Jordan Dumais (Halifax), Noah Warren (Victoriaville), Maveric Lamoureux (Drummondville), Tristan Luneau (Gatineau), Samuel St-Hilaire (Sherbrooke) et Mathis Rousseau (Halifax) ont tous été retenus pour les Québécois, en plus de Jake Furlong (Halifax), un natif de la Nouvelle-Écosse, sont les sept représentants du circuit Cecchini.

Meet the 2⃣2⃣ players who will wear the 🍁 at the #WorldJuniors!



Voici les 2⃣2⃣ joueurs qui représenteront le 🇨🇦 au #MondialJunior! pic.twitter.com/V6gTjUD24v — Hockey Canada (@HockeyCanada) December 13, 2023

4- Un seul joueur d’expérience

L’expérience fait souvent la différence dans les rangs juniors et à ce chapitre, l’équipe canadienne junior se retrouve en position de faiblesse par rapport aux autres puissances du tournoi, les États-Unis (7 vétérans) et la Suède (9) pour ne nommer que celles-là.

Le seul joueur de retour, l’espoir des Canadiens de Montréal, Owen Beck, n’avait joué qu’un total de 13 minutes l’an dernier, une situation due à la présence de plusieurs vétérans de l’an dernier dans la Ligue nationale de hockey : Connor Bedard (Chicago), Shane Wright (Seattle), Adam Fantilli (Columbus) et Kevin Korchinski (Chicago).

Est-ce que cette mince feuille de route jouera contre le Canada?

5- Deux gardiens québécois sur trois

Nostalgiques, prière de s’abstenir! Il y a longtemps que l’on n’avait pas vu deux gardiens québécois au sein du programme national, mais ce sera le cas cette année avec la présence de Mathis Rousseau des Mooseheads de Halifax et Samuel St-Hilaire du Phoenix de Sherbrooke.

Le gardien de but, Samuel St-Hilaire. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Ce duo québécois n’est pas sans nous rappeler les belles années des hommes masqués d’ici sur la scène internationale. Depuis Olivier Michaud et Pascal Leclaire en 2002, ce n’était jamais arrivé au Mondial junior. Bernard Landry était alors premier ministre du Québec!

À l’heure d’écrire ces lignes, Mathis Rousseau est un candidat logique pour le poste de partant, mais tout peut changer rapidement. Scott Ratzlaff concède un an aux deux gardiens de la LHJMQ.

6- Macklin Celebrini, l’étoile

Il est jeune, il est bon et il a un brillant avenir devant lui. Macklin Celebrini, 17 ans seulement, est un diamant à polir du côté canadien, et un tournoi comme le Mondial junior peut lui permettre de se faire connaître d’un plus large public d’amateurs.

Les recruteurs des formations de la Ligue nationale le voient comme le meilleur espoir disponible en vue du prochain encan. Polyvalent comme pas un, l’attaquant du programme de hockey de Boston University a un sens de l’anticipation incroyable et il a tout le temps la pédale au plancher.

Macklin Celibrini lors du camp de sélection de Hockey Canada. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Celebrini est comme un hibou sur la glace, donnant souvent l’impression d’avoir des yeux tout le tour de la tête en pleine action. Lui et Jordan Dumais seront à surveiller!

7- La Suède en mode rédemption

Le hockey se porte très bien en Suède, mais les meilleurs joueurs juniors de ce pays ont déçu plus souvent qu’à leur tour dans les dernières années. Depuis dix ans, ils commencent le tournoi en force et ils se dégonflent dans la ronde des médailles.

Privés de leur meilleur joueur Leo Carlsson (Anaheim), les Suédois compteront huit choix de premier tour dans la LNH — le Canada, qui évoluera lui aussi dans le groupe A, en aura 10 —, une solide défense et l’appui de ses partisans, ce qui n’avait toutefois pas suffi, en 2014.

Après 11 ans sans titre mondial au Mondial junior, le tour des Suédois semble venu, mais échoueront-ils encore une fois?

8- La puissance américaine

Signe que la formation junior des États-Unis regorge de talent, elle n’a même pas retenu les services du jeune espoir, Cole Eiserman, l’une des principales menaces de Macklin Celebrini dans la course au premier rang du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Lane Hutson dans la NCAA. (GOTERRIERS.COM/GOTERRIERS.COM)

Avec des joueurs comme Cutter Gauthier, Lane Hutson et Will Smith dans ses rangs, l’équipe américaine peut aspirer au premier rang mondial, un titre qu’elle n’a raflé qu’une seule fois (2021) lors des six dernières compétitions.

Deux espoirs des Canadiens de Montréal seront à surveiller au sein de l’équipe assemblée par le directeur général américain, John Vanbiesbrouck : l’habile défenseur Lane Hutson, un véritable magicien avec la rondelle, et le gardien Jacob Fowler.

USA Hockey has made their final cuts and revealed their roster for the 2024 World Juniors in Göteborg, Sweden pic.twitter.com/AaDPKzca9O — J.D. Burke (@JDylanBurke) December 16, 2023

9- Une défense presque québécoise

Imposante physiquement, la brigade défensive du Canada aura un gros accent québécois avec la présence de quatre athlètes de la LHJMQ.

Parmi eux, le général Tristan Luneau, qui a amorcé sa saison avec les Ducks d’Anaheim dans la LNH, et le colosse des Voltigeurs, Maveric Lamoureux, qui déplace de l’air du haut de ses 6 pieds 7 pouces et 214 livres. Un petit peu plus petit, mais plus massif (6 pieds 6 pouces et 225 livres), Noah Warren des Tigres n’est pas en reste dans un rôle plus défensif.

Le défenseur canadien Noah Warren lors du camp de sélection du Championnat mondial junior canadien à Oakville, en Ontario. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Il faut remonter à 1989, avec Éric Desjardins, Yves Racine et Steve Veilleux pour retrouver la dernière fois qu’il y a eu trois Québécois à la ligne bleue du programme canadien junior.

10- Du renfort des Bruins

Quelques heures avant son départ pour la Suède, l’équipe canadienne junior a accueilli à bras ouverts Matthew Poitras, un Ontarien de 19 ans. L’ex-joueur de centre du Storm de Guelph a connu une progression constante depuis sa sélection au 2e tour du repêchage de 2022 dans la LNH.

The #NHLBruins have assigned Matt Poitras to Team Canada for the upcoming 2024 IIHF #WorldJuniors Tournament in Sweden.



Good luck, Potsy!!



📰: https://t.co/X6lQCuPEk1 pic.twitter.com/nWATjpos3e — Boston Bruins (@NHLBruins) December 18, 2023

Ce renfort, venu de Boston, est une excellente nouvelle pour le Canada. On dit que le jeune espoir des Bruins a un sens de hockey extraordinaire et qu’il s’est pointé avec la meilleure des attitudes dans les quartiers du club junior canadien.

De la profondeur de ce calibre, le Canada ne pouvait pas s’en passer!

Bon tournoi!