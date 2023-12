Des séquences en péril dans la LHJMQ

Les lendemains sont difficiles pour ces deux organisations, des adversaires dans le carré d’as de 2023 dans la LHJMQ. Au pinacle le printemps dernier, les équipes de Québec et Gatineau connaissent l’un des pires débuts de saison de leur histoire, ce qui marque une fracture avec leur tradition d’excellence.

Les Olympiques sont abonnés aux séries éliminatoires depuis 38 saisons consécutives alors que pour Québec, la série fructueuse est de 25 années.

Dans le hockey junior canadien, on parle d’une performance exceptionnelle à rendre jaloux bien des marchés du reste du pays. À titre comparatif, les richissimes Knights de London, une véritable machine à imprimer de l’argent, sont à 21 ans d’abonnement printanier dans la Ligue junior de l’Ontario.

Parmi leurs pires débuts

Signe que les temps sont durs cette année dans les deux capitales, les Remparts connaissent leur pire début de campagne en plus de 20 ans, avec seulement 13 victoires (en date de vendredi) en 33 parties, une performance identique à celle de 2019-20, après que Patrick Roy eut fait table rase à son retour dans le hockey junior.

Patrick Roy lors d'un entraînement à son retour dans la LHJMQ. (Archives Le Soleil Yan Doublet/Archives Le Soleil Yan Doublet)

Ça ne va pas s’améliorer

Cette saison-là, Québec avait fait l’acquisition de l’attaquant Théo Rochette à la période des Fêtes. Cette année, le gardien Quentin Miller est sur son départ et que le capitaine Kassim Gaudet est au cœur de pourparlers de transactions. Québec en sortira donc affaibli.

On peut sérieusement se demander si l’édition 2023-24 ne sera pas la pire édition de l’histoire de la deuxième génération des Diables rouges, qui a fait du seuil de la respectabilité une fixation depuis ses débuts en 1997.

Les Olympiques dans la cave

À Gatineau, la ville la plus titrée de la LHJMQ, la situation n’est guère plus rose. Les Olympiques ne revendiquent que neuf petites victoires en 34 rencontres, à peine davantage que le piètre début de saison (huit) connu en 2019-20.

Il faut remonter à 1978-79 pour retrouver un pire rendement pour Gatineau (seulement six gains en 34 parties), l’année des 10 victoires en 72 joutes, la pire saison de l’histoire de la concession.

Résultat des courses, les deux plus grandes traditions du circuit en séries depuis plus 25 ans sont en sérieuse difficulté, et ce la même année!

Les Voltigeurs de Drummondville sont passés de meilleur à pire, de 2021 à 2022. (Dominic Charette, Olympiques de Gatineau)

Considérant qu’il serait plutôt étonnant de voir ces deux marchés s’améliorer d’ici la fin de la période des transactions, prévue le 6 janvier prochain, on risque de tourner une page d’histoire si les Remparts et les Olympiques se retrouvent exclus du prochain programme éliminatoire.

En ce moment, au moins deux autres équipes en difficulté, Val-d’Or et Shawinigan, envisagent elles aussi de préparer l’avenir en sacrifiant des joueurs d’expérience, ce qui pourrait garder la course serrée dans le bas du classement.

De héros à zéros?

Soulignons que le phénomène des lendemains difficiles n’est vraiment pas nouveau, c’est même devenu de la norme de voir les champions en titre dégringoler au classement après une conquête.

Depuis cinq ans, Victoriaville (2021 à 2022), Acadie-Bathurst (2018 à 2019) et Saint-Jean (2017 à 2018) sont tous les trois passés de champions à la pire équipe de la LHJMQ en un an. Les Remparts pourraient donc être les prochains.

Appelons ça la rançon de la gloire !

Le Drakkar, imbattable

À l’autre bout du spectre, la séquence de 26 saisons sans championnat du Drakkar de Baie-Comeau (29-3-2) retient l’attention, après les trois maigres défaites subies par le club en temps régulier en première moitié de campagne.

Le Drakkar n'a subi que trois petites défaites en temps régulier en 2023-24. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

L’exemple des Huskies

Le rendement du Drakkar jusqu’ici, c’est du jamais vu dans le hockey junior québécois. La dernière fois qu’une équipe a fait exploser le plafond de verre après une longue attente du genre, c’était en 2016, lors du sacre des Huskies de Rouyn-Noranda.

L’équipe de l’Abitibi en était alors à une vingtième année d’existence. La conquête d’un premier titre éliminatoire a tout changé. C’est Gilles Bouchard, l’actuel pilote du Phoenix de Sherbrooke, qui peut en témoigner :

«Un championnat, ça apporte de la fierté et de la renommée pour une organisation, insiste-t-il. Quand on s’est retrouvé en finale de la Coupe Memorial contre les Knights de London, on sentait la foule [de Red Deer, en Alberta] et tout reste du Canada nous appuyer. Les gens voulaient tellement voir le petit marcher gagner contre le club à gros budget. Je peux vous dire une affaire : quand je disais que j’avais dirigé les Huskies par la suite, les gens savaient en maudit c’était où, Rouyn-Noranda !»

Louis-Filip Côté lors de la conquête de la Coupe Memorial par les Huskies en 2019. (fournie par la LHJMQ, Vincent Ethier/fournie par la LHJMQ, Vincent Ethier)

Les négociations avec les agents et le recrutement (dans les Maritimes et en Europe) se sont beaucoup simplifiés et trois ans plus tard, les Huskies soulevaient la Coupe Memorial…

La séquence noire du Drakkar est peut-être en péril, mais le travail ne fait que commencer!

