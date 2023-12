Quelques dossiers à surveiller sur le marché des transactions

La période des transactions du temps des Fêtes sera lancée ce dimanche dans ce qu’on doit maintenant appeler la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. On vous a déjà annoncé, jeudi, que les droits du joueur le plus convoité pour la prochaine période d’échanges, le défenseur Tristan Luneau, seraient échangés par les Olympiques de Gatineau aux Tigres de Victoriaville après le Mondial junior.

Le gros nom du marché des transactions rapportera une petite fortune au directeur général des Olympiques, Serge Beausoleil.

Un top-3 défensif composé de Luneau, Pier-Olivier Roy et Noah Warren avec Nathan Darveau devant les buts? Difficile de demander mieux pour espérer faire un bout de chemin en séries pour Victoriaville!

Les droits de Tristan Luneau, le meilleur joueur disponible sur le marché, passeront aux Tigres, en janvier prochain. (Le Droit, Martin Roy/Le Droit, Martin Roy)

Il reste d’autres options intéressantes disponibles sur le marché des échanges et pour y voir plus clair, notre équipe de journalistes a dressé une liste de dossiers à surveiller d’ici la fin de la période des transactions, prévue le 6 janvier cette année.

Québec en mode prudence?

Les Remparts vont-ils résister à la tentation d’échanger leur gardien, Quentin Miller? Le portier de 19 ans a tenu les Diables rouges à bout de bras depuis le début de la saison, revendiquant 11 des 13 victoires des champions en titre, une statistique qui rappelle toute son importance dans la capitale.

Dans l’ombre de William Rousseau l’an dernier, l’espoir du Canadien n’avait pas vu beaucoup d’action, mais il se tire très bien d’affaires cette année.

Aucune option ne doit être exclue pour Québec, une ville qui n’a pas été habituée aux années de vache maigre. La dernière fois que les Remparts ont été exclus des séries, c’était en 1982, l’année du décès du pilote automobile Gilles Villeneuve…

Quentin Miller regarde la rondelle traverser la ligne rouge, une scène qui se produit régulièrement au Centre Vidéotron malgré ses bonnes performances. (Antoine Bourassa/Antoine Bourassa)

S’il devait obtenir un prix intéressant pour son gardien, le directeur général Simon Gagné pourrait être tenté d’envoyer Miller sous d’autres cieux, mais le marché actuel ne favorise pas beaucoup les hommes masqués.

Puisque les chances sont bonnes de le revoir dans le junior à 20 ans, il n’y a aucune presse de l’échanger dès cette année. Avec deux équipes engagées dans la course à la Coupe Memorial 2025, l’an prochain, la prudence est sans doute de mise, mais on ne doit jamais dire jamais… Mikaël Lalancette

Un 20 ans du Phoenix à Halifax?

Le plan était clair en début de saison, mais plus le Phoenix ajoutait des points au classement, plus il semait le doute dans la tête de ses partisans.

Ses performances à domicile sont impressionnantes, comme d’habitude, mais c’est sur la route que ça se complique et le Phoenix n’a obtenu que quatre victoires en dix parties.

Philippe Sauvé conservera probablement la même direction: vendre pour construire une équipe championne dans trois ou quatre ans. Et ce, même s’il possède l’un des meilleurs gardiens du circuit en Samuel St-Hilaire et l’un des meilleurs pointeurs.

Lorsque le DG a échangé Jakub Hujer contre un choix de 4e ronde, le message était lancé.

Maintenant, Israël Mianscum, 20 ans, devient la priorité numéro un de l’organisation. Son talent de marqueur est indéniable et tout indique que les Mooseheads de Halifax seraient tentés par l’acquisition de Mianscum après avoir effectué un essai avec un agent libre ontarien de 20 ans, Ethan Larmand.

Israël Mianscum du Phoenix. (Jean Roy/La Tribune)

En prime, les Mooseheads possèdent encore tous leurs choix 2025 et 2026!

Le prix payé l’an dernier pour Alexandre Doucet: des choix de 1-2-3. On pourrait croire que le Phoenix espère un retour semblable pour Mianscum. Jérôme Gaudreau

Samuel Savoie, le point d’interrogation

Maintenant qu’ils ont pêché le plus gros poisson du marché en Tristan Luneau, les Tigres peuvent regarder pour ajouter du talent à leur attaque.

Piger à nouveau chez les Olympiques pourrait être tentant. Victime d’une fracture du fémur au camp des Blackhawks de Chicago, Savoie n’a toujours pas pu reprendre l’action cette saison. Cette blessure amène sa part d’incertitudes pour les équipes qui espèrent faire un bout de chemin en séries. Quand reviendra-t-il au jeu? Dans quel état sera-t-il? Aura-t-il perdu de la vitesse? Toutes ces interrogations sont légitimes.

Samuel Savoie sait comment soulever les foules. Et s'il le faisait avec les Tigres? (etienne ranger/le droit etienne ranger )

Cela dit, si un directeur général est prêt à prendre un pari avec Savoie, ça pourrait faire une différence majeure dans les moments cruciaux. Savoie est un joueur hargneux, capable de créer des étincelles et de produire en zone ennemie.

Lorsqu’ils ont gagné la coupe du Président en 2021, les Tigres avaient fait l’acquisition des services de Shawn Element et de Benjamin Tardif. Savoie s’inscrirait dans la même lignée que ces deux attaquants qui n’avaient pas froid aux yeux. Matthew Vachon

Un nouveau duo pour le Drakkar?

Charles-Edward Gravel affiche ses meilleurs chiffes en carrière depuis le début de la saison, tout le contraire de son bilan statistique contre le Drakkar de Baie-Comeau en 2023-24 (moyenne de 4,01 et un taux d’efficacité de 0,877).

Le vétéran de l’Armada de Blainville-Boisbriand a pourtant eu beaucoup de succès contre le club de la Côte-Nord, qui pourrait être tenté de s’améliorer devant les poteaux en le faisant changer de navire.

Charles-Édward Gravel de l'Armada de Blainville-Boisbriand. (Erick Labbé/Le Soleil)

Le gardien du Drakkar, Olivier Ciarlo, a fait tomber quelques records d’équipe depuis son début de saison difficile, mais il serait étonnant que Baie-Comeau ne bouge pas de ce côté.

L’acquisition de Gravel pourrait être un bon coup pour le directeur général Jean-François Grégoire, qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier cette année. Il doit toutefois s’améliorer en vue des prochaines séries. Mikaël Lalancette

Les Cataractes en mode vendeurs?

La première moitié de saison des Cataractes s’est assurément avérée difficile alors que l’équipe s’est retrouvée à l’avant-dernier rang du classement général à un certain moment. Lors du plus récent week-end, l’équipe a signé trois gains en autant de matchs et elle semble vouloir sortir la tête de l’eau.

Shawinigan a souvent perdu pied dans les dernières semaines. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Cela dit, avec le rejet de la candidature des Cataractes pour obtenir le tournoi 2025 de la Coupe Memorial, le directeur général Martin Mondou pourrait se ranger dans le camp des vendeurs modérés. Si tel est le cas, le nom d’Angus Booth sera assurément populaire.

Repêché par les Kings de Los Angeles en 2022, le capitaine des Cataractes mise sur une précieuse expérience. Le fait qu’il ait gagné la coupe du Président au printemps 2022 rend sa valeur encore plus intéressante pour les équipes qui aspirent à faire un bout de chemin en séries cette année.

Le capitaine des Cataractes, Angus Booth, contre les Tigres. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Côté production, le Montréalais de 19 ans ne sera probablement jamais une machine offensive. Cela dit, selon certaines personnes bien informées, les statistiques avancées de Booth sont parmi les meilleures chez les défenseurs de la LHJMQ. C’est un bon indicateur de sa valeur. Matthew Vachon

Un nouveau gardien pour Drummondville?

Les Voltigeurs ont été les premiers à frapper un grand coup avec Komarov et Huchette à la suite d’une première transaction d’envergure.

Vsevolod Komarov et Mikael Huchette ont fait sourire Yanick Lemay à leur arrivée à Drummondville. La séance de magasinage n'est peut-être pas terminée! (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Est-ce qu’ils ont terminé leur magasinage?

Avec la présence à la ligne bleue de Maveric Lamoureux, qui en est à sa dernière année dans la LHJMQ malgré ses 19 ans, les Voltigeurs tenteront d’y aller le tout pour le tout cette saison.

Et ce, même s’ils possèdent d’excellents joueurs de 18 ans, comme Ethan Gauthier et Tyler Peddle. Un plan sur deux ans?

Devant les buts: Riley Mercer, un gardien de 19 ans qui présente des statistiques acceptables, mais améliorées grâce à la qualité de la formation devant lui, et Louis-Félix Charrois, un gardien de 18 ans qui impressionne cette année étant donné sa faible expérience dans le junior majeur.

Le gardien des Voltigeurs, Riley Mercer, aura-t-il des renforts? (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Yanick Lemay s’est payé quelques visites à Sherbrooke et lors du départ du gardien Samuel St-Hilaire vers le camp d’Équipe Canada junior, on n’a plus revu le directeur général des Voltigeurs aux matchs du Phoenix.

Logiquement, le portier du Phoenix obtiendra même un contrat d’entrée chez les pros d’ici la prochaine saison et pourrait donc en être à sa dernière année ans la LHJMQ, mais pour l’instant, St-Hilaire est admissible à revenir dans le junior en 2024-2025 et sa valeur vient d’exploser avec sa présence aux Mondiaux.

St-Hilaire en renfort avec les Voltigeurs? Voilà un scénario des plus plausibles. Jérôme Gaudreau

Les Saguenéens à l’écoute?

Le statu quo risque d’être à l’honneur chez les Saguenéens cette année, mais le directeur général et entraîneur-chef Yanick Jean pourrait-il être tenté d’accepter une offre alléchante pour son défenseur Loic Usereau? Pas impossible, mais difficile à envisager.

Le défenseur des Saguenéens, Loic Usereau. (Jean Roy/La Tribune)

À 19 ans, Usereau se dresse comme un général à la ligne bleue des Sags, qui compte entre autres les 16 ans Alex Huang et Jonathan Prud’homme. En 33 matchs depuis le début de la saison, il a récolté 20 points, dont quatre buts, en plus d’être utilisé à toutes les sauces.

Un club qui désire s’améliorer en vue des séries pourrait être intéressé aux services de l’arrière gaucher, mais en entrevue, Yanick Jean a indiqué avoir été «clair avec ses homologues». La période des échanges s’annonce tranquille à Chicoutimi et Loic Usereau fait partie des plans pour un casier de 20 ans, la saison prochaine. Jonathan Hudon