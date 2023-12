La Coupe Memorial dans de plus petits marchés?

Parmi les critiques qu’il a entendues depuis son accession à la tête de la LHJMQ, il y a le fait que le tournoi de la Coupe Memorial n’est plus accessible qu’à une poignée de marchés de son circuit.

À preuve, seulement six villes auront présenté les neuf tournois que la ligue québécoise aura reçus entre 2000 et 2025, un problème sérieux d’équité et de représentativité pour une ligue qui opère dans quatre provinces, dont le Québec, où sont situés les deux-tiers de ses équipes.

Halifax (2000 et 2019), Québec (2003 et 2015), Moncton (2006), Rimouski (2009 et 2025), Shawinigan (2012) et Saint-Jean (2022) ont déjà obtenu le privilège d’accueillir la crème du hockey junior canadien. Comme il y a fort à parier que Québec et Moncton seront sur les rangs pour l’édition 2028, on parle d’une vraie quadrature du cercle!

Les retombées économiques du tournoi avaient été de 7 millions de dollars à Rimouski en 2009. (Photothèque Le Soleil, Steve Deschênes)

Une piste de solution

Pour remédier à ce problème, Mario Cecchini souhaite faire la démonstration aux différents paliers gouvernementaux que le jeu des retombées économiques générées par la compétition en vaut la chandelle. Pour la 105e édition du tournoi en 2025, à Rimouski, il estime qu’elles pourraient varier entre 19 et 25 millions $.

«Quand le politique décide de s’impliquer, tout devient possible, lance-t-il. On parle d’un événement rentable, les retombées sont réelles, ça fait voyager les gens d’un peu partout. C’est une réflexion à avoir, mais il va falloir que les paliers gouvernementaux s’y penchent avec nous.»

«Ça va être une discussion chaude pour les deux prochaines années. Le prochain tournoi au Québec sera en 2028, donc on a le temps d’y penser.» — Mario Cecchini

Ses homologues du reste du Canada, les commissaires de l’Ontario et de l’Ouest, «feront ce qu’ils veulent» de leur côté, mais Mario Cecchini estime que de rendre le tournoi plus accessible à un plus grand nombre de marchés de son circuit est une façon de créer le «boost» tant souhaité par les intervenants québécois du monde du hockey pour relancer notre sport national.

Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ. (LCH, Laurie Cardinal)

La Coupe Memorial de 2025 à Rimouski en est un exemple. «J’espère que ça va redonner un élan, que ça va ramener le hockey là où il devrait être, poursuit-il. Il faut que le gouvernement continue de réfléchir aux façons de mettre le plan de Marc Denis en action. On doit trouver des moyens pour faire rayonner notre sport, qu’il redonne de la fierté aux gens, que ça nous redonne un élan. Il faut que de nouvelles vedettes naissent, c’est important de créer cet engouement-là partout au Québec.»

Donner plus de temps

Cecchini ne se berce pas d’illusions, il sait que le tournoi de la Coupe Memorial est un «événement casse-cou», qui demande «énormément de travail». C’est pourquoi il veut changer les règles du jeu d’ici à ce que la LHJMQ identifie l’équipe hôtesse qui succèdera à Rimouski, où le budget d’opération du tournoi devrait tourner autour de 4,5 millions de dollars.

«Je souhaite que pour la Coupe de 2028, on puisse dévoiler la ville hôtesse deux ans d’avance, annonce le numéro 1 de la LHJMQ. Ça nous permettrait de travailler plus longtemps avec les paliers de gouvernements et avec les commanditaires. Du côté hockey, ça offrirait quatre périodes d’échanges. Tout le monde serait servi.»

Shawinigan était hockey en 2012 lors du tournoi canadien. (Photo: Émilie O'Connor/Photo: Émilie O'Connor)

Le cas de Moncton

Lorsqu’on lui parle de la grogne de plusieurs partisans des Wildcats de Moncton sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la ville gagnante pour 2025, Mario Cecchini joue de prudence car il sait fort bien que l’équipe du Nouveau-Brunswick (5e au classement) avait un meilleur rendement sur la glace que l’Océanic (7e) et les Cataractes (15e). Et qu’elle possédait un amphithéâtre pratiquement neuf…

Lors du repêchage à Sherbrooke, le propriétaire du club, Robert Irving, avait même annoncé qu’il était enchanté de recevoir le repêchage et le Match des meilleurs espoirs LCH/LNH en 2024 puis la Coupe Memorial en 2025.

Mais, coup de théâtre, le richissime homme d’affaires a ensuite retiré ses billes pour l’événement pancanadien en évoquant «n’avoir aucune chance raisonnable d’être choisi» puisque les équipes québécoises n’avaient pas reçu le tournoi depuis 2015.

"While our organization was deeply committed to bidding on the 2025 Memorial Cup, we have made the decision to forego submitting a bid at this time."

📰 https://t.co/FHRWIzBqF6 — Moncton Wildcats (@monctonwildcats) October 2, 2023

L’incompréhension des partisans lors de l’annonce du retrait d’octobre dernier a laissé place au mécontentement depuis.

«Je comprends un peu la déception, mais c’est la décision de Monsieur Irving de se retirer en considérant que le critère géographique pèserait peut-être plus fort que les autres années, explique Mario Cecchini. C’est son choix à lui, mais je n’ai aucun doute que quand Moncton va mettre sa candidature, ce sera une candidature de choix.»

Quel petit marché peut vraiment se battre à armes égales avec les Wildcats en 2028? Le pari est lancé…

Le chiffre de la semaine :

55

Ç'aura pris 55 ans, mais voilà que la Ligue de hockey junior majeur du Québec décide de changer d’appellation. Jeudi, le Commissaire Mario Cecchini a obtenu l’aval des 18 propriétaires à sa proposition de modifier le nom du plus gros circuit junior de la province.

Le «majeur» disparaîtra au profit de «Maritimes», préservant ainsi l’acronyme LHJMQ. Tant mieux pour les gens de ces provinces, tant pis pour l’histoire du circuit porté à bout de bras par Guy Lafleur, Mario Lemieux et les autres…

L'Assemblée des Membres de la #LHJMQ a adopté une résolution visant à modifier le nom de la ligue et à dévoiler un logo en anglais.



Désormais, la Ligue sera connue sous le nom de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.



DÉTAILS: https://t.co/jOkt9fdexe pic.twitter.com/EfrbuMRu4H — LHJMQ (@LHJMQ) December 14, 2023

L’ex-Commissaire Gilles Courteau avait toujours repoussé l’idée quand elle revenait de façon périodique à la table des décideurs.

Pas certain que la Ligue junior de l’Ontario modifiera un jour son nom pour accommoder ses marchés américains, mais bon. C’est Paul Dumont, Maurice Filion et tant d’autres pionniers qui doivent se retourner dans leur tombe…

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.