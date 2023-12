La LHJMQ change de nom

Dans un souci de faire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec un circuit plus rassembleur et à l’image de sa transformation au fil des ans, le «Majeur» de son nom a cédé sa place à «Maritimes», préservant ainsi l’acronyme LHJMQ.

Le circuit junior québécois, qui avait le même nom depuis sa création en 1969, a aussi adopté un nouveau logo en anglais, alors qu’il ne possédait qu’un logo en français par le passé.

Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. (Jocelyn Riendeau, La Tribune)

À son initiative

La réflexion a fait son chemin depuis l’automne et Mario Cecchini sentait que le temps était venu de poser un geste d’ouverture envers les six marchés des Maritimes. Le Commissaire confirme que d’autres noms ont été évoqués, comme la Ligue de l’Est, mais que celui de Ligue de hockey junior Maritimes Québec était le plus rassembleur. Il respectait à la fois le passé et l’acronyme des 55 dernières années.

C’est par souci de «respect» et de «reconnaissance» que Cecchini a voulu reconnaître l’apport des Maritimes dans la LHJMQ de 2023.

«Je ne pense pas que les partisans [des provinces maritimes] étaient contre le fait d’être dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais ils vont apprécier d’avoir une certaine reconnaissance. Il n’y a pas eu de résistance de la part des équipes du Québec. Les réactions ont été très positives.» — Mario Cecchini sur le changement de nom de son circuit

Le grand patron de la LHJMQ «peut comprendre» les réactions négatives de certains amateurs par rapport au changement. «De garder le sigle et l’ancien logo, ça vient atténuer ça, c’est le meilleur des deux mondes, mais que ça fasse réagir, c’est correct», lâche-t-il en fermant la porte à toute autre changement si son circuit devait retourner s’implanter aux États-Unis.

L’impulsion des Maritimes

Lors de sa création en 1969, la LHJMQ comptait 11 formations, dont une en Ontario (Cornwall). Le circuit junior québécois a ensuite étendu ses tentacules vers les provinces Maritimes au milieu des années 1990, avec les ajouts des concessions d’Halifax (1994), de Moncton (1995), du Cap-Breton (1997), d’Acadie-Bathurst (1998), de l’Île-du-Prince-Édouard (2003) et de Saint-Jean (2005).

La LHJMQ est implantée à Halifax depuis 1994. (Trevor MacMillan/Trevor MacMillan, Mooseheads de Halifax)

Pendant trois ans, de 2005 à 2008, la LHJMQ dénombrait huit de ses 18 équipes à l’extérieur du Québec, dont sept dans quatre provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador, en plus de Lewiston, dans l’état du Maine, aux États-Unis.

Depuis la dissolution des MAINEiacs en 2011, la LHJMQ compte le tiers de ses équipes dans la région de l’Atlantique.

Le nom de la LHJMQ a déjà fait l’objet de réflexions par le passé, mais l’ex-Commissaire Gilles Courteau s’était toujours montré réticent à changer la dénomination de son circuit.

Le roi est mort. Vive le roi!