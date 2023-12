Rimouski présentera le tournoi de la Coupe Memorial en 2025

Une conférence de presse à ce sujet est d’ailleurs prévue dans le Bas-Saint-Laurent, mardi matin.

«C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que nous accueillons la nouvelle aujourd’hui, a réagi le propriétaire majoritaire du club rimouskois, Alexandre Tanguay. Ce sera un honneur d’accueillir le monde du hockey chez nous, à Rimouski, en 2025, et de faire rayonner notre région partout à travers le Canada et les États-Unis.»

Rimouski, on se voit au printemps 2025. 🌊🌊🌊@oceanicrimouski sera l'hôte de la #CoupeMemorial 2025! 🏒 pic.twitter.com/8jJBO6bnMO — Ligue canadienne de hockey (@LCHhockey) December 11, 2023

Pour mériter la confiance du comité indépendant chargé de trancher entre sa candidature et celle des Cataractes de Shawinigan, l’équipe de toute une région avait formé un comité organisateur de grande qualité, présidé par l’homme d’affaires Jacques Tanguay. En entrevue avec Le Soleil plus tôt cet automne, ce dernier affirmait vouloir vivre le tournoi avec son fils, Alexandre.

«C’est un grand honneur d’avoir reçu cette offre de mon fils et la Coupe Memorial, c’est l’événement qui m’a fait vibrer le plus au cours des dernières décennies», disait celui qui, comme président des Remparts de Québec, y a participé à quatre reprises, en 2003, 2006, 2015 et 2023.

Jacques Tanguay, lors de l'annonce de son départ des Remparts, en juin dernier. (Patrice Laroche/Le Soleil)

L’ex-directeur administratif du club, le sénateur Éric Forest, et le maire Guy Caron font aussi partie du comité exécutif. La présidence d’honneur du tournoi sera assurée par deux anciens champions de la Coupe Memorial avec l’Océanic, Brad Richards et Jonathan Beaulieu.

Le comité de sélection indépendant de la LCH était formé de Colin Campbell, le vice-président senior et directeur des opérations hockey, LNH, France Margaret Bélanger, la présidente du Groupe CH, Neil Glasberg, le président et PDG de Pinnacle Business Inc., Donald Beauchamp, conseiller spécial chez TACT et Charles Perreault, le directeur général de RDS.

Il s’agira d’un premier tournoi disputé en sol québécois depuis 2015, la dernière édition ayant été présentée dans le Colisée Pepsi, cette année-là.

Des investissements prévus

Rimouski a prévu rénover le Colisée Financière Sun Life à la hauteur de 4,6 millions $ en 2024. Les travaux prévoient le remplacement des bandes et du tableau indicateur ainsi que dans l’ajout de 12 loges corporatives. Les bancs des joueurs des deux équipes seront aussi réaménagés du même côté de la patinoire.

En 2009, l’Océanic avait accueilli la compétition canadienne. Les champions ontariens, les Spitfires de Windsor, avaient alors effectué un ralliement spectaculaire en remportant quatre parties de suite après avoir essuyé deux revers en début de tournoi. Le club hôte dirigé par l’entraîneur-chef Clément Jodoin s’était incliné en bris d’égalité.

L’Océanic a mis la main sur le Saint-Graal du hockey junior en 2000.

Les retombées économiques estimées pour l’édition 2024, qui aura lieu à Saginaw au Michigan, sont d’au moins 24 millions $ pour la région.

Plus de détails à venir…