LHJMQ: l’adaptation réussie d’un premier choix au repêchage

Il faut dire que Desnoyers a eu la chance d’aboutir dans une équipe qui était déjà en bonne position l’an dernier. «C’est avec le premier choix des Foreurs de Val-d’Or, qui étaient avant-derniers au classement, que les Wildcats sont allés me chercher», expliquait le hockeyeur de 16 ans avant le match des siens contre les Remparts vendredi soir.

«C’est ‘‘l’fun’' d’arriver dans une équipe compétitive. Jusqu’à maintenant, ça va très bien.» — Caleb Desnoyers, à propos de ses Wildcats qui sont troisièmes dans l'Est

«C’est certain que c’est un calibre complètement différent [du hockey M18 AAA]. Les gars sont plus vieux et le calibre est plus rapide. Mais dans mon cas, il suffit que je fasse confiance à mes habiletés», racontait celui qui avait déjà 7 buts et 18 aides en 25 matchs cette année.

L’an passé, les Gaulois de Desnoyers avaient terminé le calendrier au cinquième rang de la Ligue M18 AAA du Québec, mais avaient remporté le Challenge CCM et la Coupe Jimmy-Ferrari avant de s’incliner en finale canadienne devant leurs rivaux du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Caleb Desnoyers a soulevé la Coupe Jimmy-Ferrari avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe ce printemps. (Fournie)

Saison de rêve

Caleb Desnoyers, lors de sa sélection par les Wildcats comme premier choix du repêchage 2023 de la LHJMQ. (Maxime Picard/La Tribune)

«L’an passé, on n’avait pas nécessairement une grosse équipe à Saint-Hyacinthe, mais on a travaillé fort pour créer une chimie qui nous a menés à bien performer. On était aussi dans un très bel environnement. Ça n’a pas fini de la meilleure manière [au championnat canadien], mais malgré tout ça, je ne pouvais pas espérer une plus belle saison», raconte Desnoyers.

Individuellement, le natif de Saint-Hyacinthe a aussi terminé la saison 2022-2023 avec 23 buts et 30 aides en 42 parties, ce qui lui a permis d’être sélectionné au tout premier rang du repêchage de la LHJMQ devant son coéquipier des Gaulois et compagnon de trio Émile Guité, qui s’est retrouvé chez les Saguenéens de Chicoutimi.

«Moi, je suis un gars qui est plutôt ‘‘easy going’' alors je ne m’en fais pas trop avec les commentaires sur les réseaux sociaux.» — Caleb Desnoyers à propos de la pression d'avoir été le premier choix du repêchage

«Je ne sens pas vraiment une grande pression à cause de cela. C’est sûr que j’ai un peu plus d’attention que les autres parce que j’ai été le premier choix, mais la façon de composer avec ça, ça dépend de chaque joueur», expliquait la recrue, qui était taquiné par ses coéquipiers, car il répondait aux questions du Soleil avant le match.

«Ils sont ‘‘tatas’’!», a lancé Desnoyers avec un grand sourire sur le visage alors que ses coéquipiers faisaient des blagues.

Comme son frère et son père

Elliott Desnoyers alors qu'il était le capitaine des Mooseheads d'Halifax. Il évolue maintenant pour les Phantoms de Philadelphie dans la Ligue Américaine. (MOOSEHEADS/MOOSEHEADS)

Il faut dire que Caleb n’est pas le premier Desnoyers à se distinguer dans notre sport national puisque son grand frère Elliot a lui aussi porté les couleurs des Gaulois et des Wildcats avant de finir son stage junior avec les Mooseheads d’Halifax et de disputer quatre matchs avec les Flyers de Philadelphie l’an dernier.

«Moi et Elliot, on se parle après chacun de nos matchs. Je lui demande des conseils, car c’est un super joueur de hockey. Il a commencé la saison avec les Phantoms de Philadelphie dans la Ligue Américaine et il travaille fort pour retourner dans la LNH. Il a seulement 21 ans», poursuit le cadet des Desnoyers.

«Nous sommes vraiment une famille de hockeyeurs. C’est mon père qui nous a donné le goût de jouer au hockey qui lui avait été transmis par notre grand-père. » — Caleb Desnoyers

Les frangins sont les fils de David Desnoyers, un ancien défenseur du Laser de Saint-Hyacinthe qui s’est démarqué en onze saisons dans la Ligue nord-américaine de hockey. Bien sûr, Caleb rêve aussi d’aller rejoindre Elliot dans la grande ligue d’ici quelques années.