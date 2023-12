Coupe Memorial 2025: la candidature des Cataractes en difficulté

Le directeur général des Cataractes, Martin Mondou. (François Gervais/Le Nouvelliste)

Intimement lié à cette série de projets à succès, le directeur général Martin Mondou n’a jamais eu peur de ses opinions et il a souvent pris des décisions difficiles lorsque jugées nécessaires. Quand certains se défilent, lui est au front.

Le rendement actuel de ses Cataractes le place toutefois dans une situation très difficile à quelques heures du dévoilement de la ville hôtesse de la Coupe Memorial 2025.

Une saison difficile

Le début de saison de l’Océanic (15-13-2) n’a rien d’exceptionnel non plus, mais comparé à Shawinigan, qui croupit à l’avant-dernier rang du classement général, c’est le scénario du pire pour la plus vieille franchise du circuit Cecchini.

Les Cats n’ont gagné que deux de leurs 18 derniers matchs. Avouons qu’environ un an et demi avant le tournoi printanier de 2025, la performance du club n’a rien de rassurant, et ce, même si Shawinigan a blanchi Rimouski 3 à 0, jeudi soir.

Le pilote Daniel Renaud a traversé quelques crises depuis ses débuts comme entraîneur à Shawinigan, mais il a toujours trouvé une façon de traverser la tempête. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

En coulisses, certains se demandent si le poste de l’entraîneur-chef Daniel Renaud, qui a toujours trouvé un moyen de traverser ce type de tempête, n’est pas en péril. Dans le cahier de candidature des Cataractes, Martin Mondou mise justement sur le fait que son organisation, avec un pilote d’expérience, a su compléter ses cycles de belle façon.

Meilleurs que ça

Changer d’entraîneur, à ce stade-ci du processus, aurait été une admission d’échec et ce n’est pas du tout dans la personnalité du directeur général des Cataractes. C’est dommage, car je demeure convaincu que les Cats sont une bien meilleure formation qu’ils ne le montrent en ce moment.

Si l’équipe ne se replace pas dans les prochaines semaines, comptez sur Martin Mondou pour prendre les décisions qui s’imposent. S’il devait décider de placer ses joueurs d’impact sur le marché, cela changera complètement la donne lors de la prochaine période des transactions, dont le début est prévu le 17 décembre.

Le capitaine du club, Angus Booth. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Le vent tourne vite dans le hockey junior. À pareille date l’an dernier, l’Océanic était toujours dirigé par l’entraîneur-chef et DG, Serge Beausoleil, et son congédiement, quelques mois plus tard, a semé un sérieux doute par rapport aux chances de Rimouski d’obtenir le tournoi en 2025.

C’est maintenant au tour de la formation de la Mauricie d’affronter des vents contraires. En pleine tempête, les Cataractes (17e sur 18 au classement) doivent vite renverser la vapeur pour sauver leur saison. Le temps presse, s’il n’est pas trop tard…

Le rendement des équipes hôtesses, un an et demi avant le tournoi.

