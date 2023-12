La recette pour bâtir une équipe championne

Dans le hockey junior, la réalité des cycles de reconstruction complexifie l’analyse puisque les héros d’aujourd’hui sont rapidement les zéros de demain. Et vice-versa au bout de deux ou trois ans.

L’âge des joueurs, leur rang de sélection et leur potentiel professionnel ont aussi beaucoup à voir dans les succès d’une formation. Prenons le cas des Remparts de Québec de 2023. Les champions du trophée Gilles-Courteau comptaient sept choix de premier tour junior dans leurs rangs et sept joueurs repêchés dans la LNH, un club élite pour le circuit junior québécois.

L’exemple des Remparts

À Kamloops, lors du tournoi de la Coupe Memorial, les hommes de Patrick Roy ont peut-être passé tous leurs adversaires à la moulinette, mais ils n’étaient pas le club à la plus grosse réputation : les Blazers de l’endroit alignaient neuf joueurs appartenant à un club de la LNH, contre 10 pour l’autre finaliste, les Thunderbirds de Seattle!

Les Remparts ont remporté la troisième Coupe Memorial de leur histoire, au printemps dernier. (LCH, Candice Ward)

À l’évidence, une équipe talentueuse mise inévitablement sur plusieurs bons joueurs ayant été repérés par des clubs professionnels.

L’exception du Drakkar

À ce chapitre, le cas du Drakkar de Baie-Comeau de cette année est contre-intuitif. La meilleure équipe au Canada ne compte qu’un seul joueur repêché dans la Ligue nationale, l’attaquant Justin Gill, des Islanders de New York. Un choix de 5e tour, 145e au total, en 2023!

La formation de la Côte-Nord, qui devance pourtant aisément les Mooseheads au classement, n’a vu aucun de ses joueurs être invité au camp de sélection de Hockey Canada, alors qu’Halifax comptera quatre représentants, ce qui a fait sourciller quelques partisans du Drakkar, mardi, lors du dévoilement de la liste des invitations.

Baie-Comeau peut se faire une belle fierté de ce rendement exceptionnel, mais la saison est encore très loin d’être terminée. Les Mooseheads de Halifax (4), les Voltigeurs de Drummondville (4), les Huskies de Rouyn-Noranda (1) et les Tigres de Victoriaville (1) sont loin d’avoir dit leur dernier mot dans la course au championnat!

Raoul Boilard n'appartient à aucune équipe de la LNH pour le moment, mais il ne perd rien pour attendre car il sera réclamé dès le prochain repêchage. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Pas de moule parfait

Dans la LHJMQ, à peu près tout le monde tente de trouver la formule magique pour construire une équipe championne. Plusieurs hommes de hockey se creusent les méninges pour trouver les bons joueurs à aller chercher par voie de transactions, veulent imiter des recettes éprouvées par le passé lors des repêchages ou sur le marché des joueurs autonomes.

D’autres étudient les champions du passé. C’est le cas de Patrick Desrosiers, le recruteur-chef des Olympiques de Gatineau. L’ancien recruteur du Drakkar, des Islanders, du Titan, des Tigres a aussi travaillé au Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ et avec les agents Bob Perno et Don Meehan au sein de la firme Newport Sports Management.

Le recruteur-chef des Olympiques, Patrick Desrosiers. (LE DROIT, SIMON SÉGUIN-BERTRAND)

L’expérience, une clé

En scrutant à la loupe les formations championnes de la LHJMQ sur une période de 10 ans, Desrosiers a pu tirer quelques conclusions claires : un club champion mise sur trois bons joueurs de 20 ans, un bon gardien numéro 1, une majorité de joueurs de 19 ans, quelques-uns de 18 ans et des 17 ans de première qualité.

L’expérience, dit-il, fait une énorme différence et le grand manitou du recrutement des Olympiques cite à titre d’exemple la domination des Sea Dogs entre 2010 et 2012. Propulsé par la jeune recrue Jonathan Huberdeau, le club de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick a dominé la saison 2009-10 avant de s’incliner en finale, mais plus mature, il a su gagner en 2011 et en 2012.

Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, a remporté la Coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint-Jean en 2011. (Archives La Presse canadienne, Darren Calabrese)

Des cibles à atteindre

Les calculs, que Patrick Desrosiers a commencés à faire il y a quelques années, concluent qu’une formation championne doit miser sur une production offensive de 465 à 470 points sur ses deux premiers trios et un total de plus de 150 points pour les deux premiers duos de défenseurs. «Sinon, il y a un manque à gagner et ce n’est pas suffisant» ajoute-t-il.

Aucun modèle n’est infaillible, mais ses projections l’aident à bâtir ses repêchages et ses conclusions statistiques alimentent la réflexion du directeur général qu’il conseille. Desrosiers cite en exemple le cas de Jeffrey Truchon-Viel, le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst en 2017-18.

Le capitaine du Titan, Jeffrey Truchon-Viel, soulevant la coupe Memorial en 2018. (La Presse canadienne, Jonathan Hayward)

Cette année-là, le natif de Rimouski avait joué un rôle capital dans la conquête de la coupe du Président et de la coupe Memorial par le Titan, mettant aussi la main sur le prestigieux trophée Guy-Lafleur remis au joueur le plus utile des séries.

Patrick Desrosiers est bien placé pour en parler, il était alors un recruteur de l’organisation lors des séries d’enfer du meilleur attaquant de puissance de la LHJMQ au printemps 2018.

«Ce n’est pas le joueur que tu vas nécessairement repêcher en première ronde dans le junior, mais il faut que tu en aies un. Il faut que tu le trouves.» — Patrick Desrosiers, le recruteur-chef des Olympiques de Gatineau

Les périodes de transactions, comme celle qui prendra son envol le 17 décembre prochain dans la LHJMQ, offrent une opportunité aux clubs aspirants de peser sur l’accélérateur en vue des séries. Le portrait de la Ligue changera sans doute dans le prochain mois.

Qui trouvera la bonne recette? À suivre…

Le chiffre de la semaine :

8

Huit joueurs issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont mérité leur invitation au camp de sélection de Hockey Canada cette semaine. Combien parmi eux auront la chance de visiter la Suède lors du prochain Mondial junior? Probablement quatre ou cinq.

Samuel St-Hilaire est un élément important des succès du Phœnix cette saison dans la LHJMQ. (Olivier Croteau/Archives Le Nouvelliste)

À elle seule, la présence de deux gardiens québécois, Samuel St-Hilaire du Phœnix et Mathis Rousseau des Mooseheads, est une excellente nouvelle pour le circuit Cecchini, qui a peiné à fournir des hommes masqués au programme national depuis une dizaine d’années.

Trois des quatre gardiens invités accompagneront l’équipe canadienne lors du tournoi.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.