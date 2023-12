Quarante-deux ans après le film qui les a rendus populaires, les frères Hanson font encore la joie de leurs fans, petits et grands. On les voit ici lors de leur passage au Tournoi pee-wee de Québec en 2019. (Yan Doublet/Archives Le Soleil)

Quarante-sept ans plus tard, les répliques grivoises de Slap Shot sont encore bien vivantes dans le quotdien du Canada anglais autant que francophone.

Trois personnages marquants du film, soit les frères Dave (Jack Hanson) et Jeff Hanson (Jeff Carlson) ainsi que le gardien Denis Lemieux (Yvon Barrette) s’arrêteront à Gatineau, Shawinigan et Sherbrooke les 22, 23 et 24 février pour renouer avec leurs fans toujours aussi nombreux malgré les années qui passent.

Dave Hanson a même préparé une vidéo cette semaine pour annoncer sa prochaine tournée au Québec alors qu’il se couvrait les mains de papier d’aluminium (foil) et de ruban adhésif (tape). Jimmy Mann, ancien homme fort des Jets de Winnipeg et des Nordiques de Québec va se joindre au groupe pour remplacer Steve Hanson (Steve Carlson).

Yvon Barrette avait 29 ans quand il a tourné le film dans la ville de Johnstown, là où évoluaient les Jets, une véritable équipe professionnelle de la Ligue nord-américaine de hockey. Dans le film, les Jets étaient devenus les Chiefs de Charlestown.

Le gardien des Chiefs est âgé de 77 ans aujourd’hui, mais l’engouement envers les personnages du film n’a fait que prendre de l’ampleur au fil des ans.

«Je n’ai pratiquement pas fait de tournée avant le début des années 2000, mais le mouvement a fait boule de neige. J’ai notamment eu l’occasion de faire quatre tournées en Allemagne avec les comédiens du film et même une tournée en Australie.»

Yvon Barrette, alias Denis Lemieux, le gardien de but des Chiefs (Collaboration spéciale Johanne Fournier /Collaboration spéciale Johanne Fournier )

Quand il était un peu plus jeune, «Denis Lemieux» s’amusait à faire revivre son personnage sur des patinoires d’Allemagne. Les partisans dans les gradins n’y voyaient que du feu tout en se tordant de rire.

«J’embarquais sur la glace avec mon équipement et avant que le match commence, je m’installais devant le filet, mais l’annonceur maison finissait par dire que je n’avais pas rempli les bons papiers pour pouvoir jouer. Une engueulade s’en suivait. Les frères Hanson restaient sur la glace pour commettre d’autres pitreries, puis une voiture de police arrivait sur la patinoire pour sortir tout le monde!»

Yvon Barrette ne pense pas mettre ce sketch à exécution à Gatineau, Shawinigan et Sherbrooke cette fois-ci, mais les comédiens ont du temps pour préparer leur visite.

«Je suis rendu 77 ans. Je ne pense pas remettre mes jambières, mais on pourrait au moins faire une mise en jeu protocolaire en invitant les deux gardiens au centre de la glace!»

Personnage plus grand que nature

Yvon Barrette et plusieurs membres de la famille du film Slap Shot se rencontrent encore régulièrement afin d’amasser des fonds pour toutes sortes d’activités caritatives.

Partout où il passe, le gardien #1 des Chiefs est bombardé par ses répliques les plus savoureuses.

Celle qui revient le plus souvent?

«Celle qui est la même dans les versions françaises et anglaises du film. Trade me right fucking now!»

Ce qui est drôle avec Yvon Barrette, c’est qu’il admet que le personnage de Denis Lemieux lui colle à la peau dans sa vie de tous jours. C’est presque un personnage authentique. Il n’a donc pas de difficulté à jouer le jeu avec les fans.

«Les gens viennent me voir et ils réalisent que ma voix n’a pas changé. Ils me demandent alors de sortir toutes mes répliques. Certains les connaissent mieux que moi! Ils sont comme des enfants de cinq ans le matin de Noël. Ils sont fascinés par les personnages du film. Ça me fait plaisir de me plier au jeu.»

En Australie, Yvon Barrette a eu la surprise de sa vie quand il a monopolisé l’attention des fans alors qu’il était pourtant entouré de Darryl Sittler et de Dave «Tiger» Williams, deux légendes des Leafs de Toronto.

«Les gens ne les connaissaient pas, mais quand je rentrais avec mon chandail de Denis Lemieux, c’était la folie furieuse! J’ai eu la chance d’avoir un beau rôle dans un film avec Paul Newman (Reggie Dunlop). C’est un personnage drôle et attachant.»

Toutes les semaines, Yvon Barrette reçoit du courrier de mordus de Slap Shot à travers le monde.

«Les gens m’envoient des photos à signer. Ça arrive de la Tchéquie, de la Suède, des États-Unis. Les gens glissent des enveloppes de retour avec les frais déjà payés. C’est fou, je vous le dis!»

Idole des vedettes

Yvon Barrette s’amuse à dire qu’il est le seul gardien à ne jamais avoir arrêté une rondelle avec des objets au Temple de la renommée du hockey. La première fois où il a été invité à assister à une cérémonie au Temple, il a été interpellé par un ex-gardien bien connu de la LNH.

«Dans les cadre des cérémonies, j’avais assisté au match des Maple Leafs et sur la galerie de presse, le gardien qui avait gagné la médaille d’or avec l’équipe américaine à Lake Placid (Jim Craig) est venu me voir. Il m’a pris dans ses bras et il m’a dit que j’avais inspiré sa carrière!»

Il y a quelques années, Marc-André Fleury a répété la scène initiale du film Slap Shot où Denis Lemieux est interrogé par Jim Carr sur les «termes de hockey» dans un studio de télévision.

«J’ai trouvé ça bien drôle. Je l’ai rencontré par la suite au Temple de la renommée. Il a bien fait ça. Saviez-vous que cette scène plutôt longue a été tournée qu’une seule fois? Celui qui jouait Jim Carr avait levé sa patte et je l’avais frappé accidentellement sur le tibia! Sa face avait changé. Ça avait donné le ton à l’entrevue. Il était impossible de faire mieux!»

Grâce à son rôle de Denis Lemieux, Yvon Barrette a aussi eu la chance de rencontrer une idole de jeunesse.

«C’était au début des années 2000 dans une des premières sorties où j’avais été invité pour signer des trucs. Johnny Bower était dans un événement de Postes Canada, qui dévoilait un timbre à son effigie. Quand j’étais gamin, il était un de mes gardiens préférés. Quand je me suis présenté, il savait exactement qui j’étais. À son contact, je me sentais comme un enfant tellement j’étais excité. J’ai ainsi pu saisir ce que les gens peuvent ressentir à ma rencontre.»

Dans le film, on peut entendre Denis Lemieux s’exclamer que son «allergie aux hosties de fans de cul est revenue».

Il faut croire qu’il s’en est remis parce qu’il s’apprête à revivre quelques bains de foule au Québec à la fin du mois de février avec Dave et Jeff Hanson!

Les mythiques frères Hanson, du non moins populaire film Slap Shot , font de 20 à 25 apparitions publiques par année. (Le Soleil, Yan Doublet/Le Soleil, Yan Doublet)

Visite inusitée dans une ligue sans bagarre

La LHJMQ a fait figure de pionnière dans la Ligue canadienne de hockey en interdisant les bagarres cette saison.

L’annonce de la venue de joueurs des Chiefs de Charlestown, «les plus tough de la Ligue fédérale», dans la seule ligue junior majeure au pays à avoir enrayé les combats a soulevé l’ire de certains intervenants du milieu.

Jérôme Mésonéro, ancien directeur général des Tigres de Victoriaville devenu recruteur pour l’Avalanche du Colorado depuis 10 ans, a notamment utilisé son compte «X» (Twitter) pour exposer la contradiction entre la nouvelle réglementation de la ligue et la tournée des frères Hanson au Québec.

«Les Hanson en tournée dans les arénas d’une ligue qui bannit les batailles. Ça ne s’invente pas!»

S’il est vrai que la violence est omniprésente sur la patinoire et même dans les gradins dans le film, l’instigateur du projet ne s’en formalise pas et rappelle qu’il s’agit de personnages fictifs qui viennent offrir un divertissement.

Ancien journaliste au Nouvelliste, Steve Turcotte est maintenant directeur des communications, du marketing et de la gestion hockey chez les Cataractes de Shawinigan.

«Ce sont des comédiens! Est-ce que je m’empêcherais d’inviter Sylvester Stalone parce qu’il tué du monde dans Rambo? On parle d’un film culte regardé par plusieurs générations. La nostalgie est à la mode. Nous essayons d’être créatifs pour amener du monde à l’aréna! Ils ont pris la peine de faire une vidéo personnalisée pour nous. Ça démontre qu’ils sont contents de venir et de rencontrer le public.»

Steve Turcotte ajoute qu’il s’agira de la plus grosse promotion de l’histoire des Cataractes.

«Nous n’aurions pas pu amener les personnages du film à Shawinigan si nous avions agi seuls, mais avec Gatineau et Sherbrooke qui pouvaient embarquer, ça devenait financièrement possible.»

Steve Turcotte souligne aussi que les comédiens de Slap Shot exercent un pouvoir d’attraction partout où ils vont.

«Ça va nous permettre de ramener du monde à l’aréna ou même attirer des gens pour la première fois. Les fans de hockey junior sont des irréductibles. Ils connaissent leurs équipes. Le défi, c’est de grossir le bassin et de trouver une façon d’enrober notre produit sur la glace. Les frères Hanson ont fait fureur au tournoi pee-wee de Québec en 2019. C’était un tournoi pour des jeunes de 13 ans. On devrait être correct chez les juniors!»

De véritables professionnels

Les frères Hanson avaient beau être des personnages fictifs, il reste que les frères Steve, Jeff et Jack Carlson étaient de véritables hockeyeurs professionnels qui ont tous évolué pour les Jets de Johnstown.

Steve Carlson (Steve Hanson) a d’ailleurs disputé 173 matches dans l’Association mondiale de hockey (AMH) et 52 autres avec les Kings de Los Angeles dans la LNH.

Jeff Carlson (Jeff Hanson) a joué sept matches avec les Fighting Saints du Minnesota dans l’AMH.

Jack Carlson, l’autre frère, devait aussi faire partie du film, mais il jouait pour les Fighting Saints du Minnesota dans l’AMH au moment du tournage. Jack a joué 508 matches de hockey dans la AMH et la LNH (Blues de St-Louis et North Stars du Minnesota). Dans le film, son personnage a été joué par Dave Hanson, un autre véritable membre en règle des Jets de Johnstown. C’est justement lui qui sera présent au Québec avec Jeff Hanson et Denis Lemieux.