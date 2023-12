Coupe Memorial 2025: «C’est comme si nous avions Martin Brodeur et Patrick Roy comme candidats»

Lorsque le tournoi s’amorcera au printemps 2025, ça fera à ce moment dix ans que Québec et ses Remparts ont présenté le grand rendez-vous du junior canadien dans l’ancien Colisée Pepsi. Une décennie plus tard, le tournoi fera enfin son retour dans la Belle Province après des éditions présentées à Halifax et Saint John dans la LHJMQ.

«C’est une belle chose que ça revienne au Québec et dans la LHJMQ. C’est toujours bon qu’elle soit tenue dans notre ligue pour nos équipes, mais là, c’était le tour du territoire québécois. Nous avons deux organisations qui ont déjà été des villes hôtesses en 2009 (Rimouski) et 2012 (Shawinigan)», a estimé le commissaire, Mario Cecchini.

Au cours des dernières semaines, les équipes des Cataractes et de l’Océanic sont entrées en opération charme dans le but de démontrer le potentiel, le sérieux et l’attrait de leur candidature afin d’accueillir le tournoi de cette coupe remise pour la première fois en 1919. Ayant suivi de près ces dossiers, Cecchini n’a aucun doute que, peu importe l’équipe qui sera choisie, la compétition sera présentée de brillante façon.

«Nous savons qu’elles peuvent organiser ça. Bien entendu, ça n’appartient pas à la LHJMQ de décider qui obtient le tournoi. Je sais cependant que nous avons deux groupes très solides. C’est comme si nous avions Martin Brodeur et Patrick Roy comme candidats. La marge d’erreur est minime. L’équipe qui aura le tournoi, elle sera bonne.» — Mario Cecchini

Une série de succès à poursuivre?

Cette saison, le rendez-vous pour la Coupe Memorial sera tenu à Saginaw par le Spirit, une formation qui évolue dans la Ligue de hockey de l’Ontario. Quadruples champions en titre grâce aux succès successifs du Titan d’Acadie-Bathurst, des Huskies de Rouyn-Noranda, des Sea Dogs de Saint John et des Remparts de Québec, les représentants de la LHJMQ auront pour mission de prolonger cette séquence record au printemps prochain.

Longtemps moins respectée que le circuit ontarien et celui de l’Ouest, la LHJMQ a démontré hors de tout doute qu’elle était l’égale des autres ligues de la LCH. Après tout, avec sept triomphes en 11 tournois, ce n’est plus un hasard si les équipes d’ici s’imposent avec autant de régularité.

«Si nous gagnons cette saison encore, nous pourrions viser une sixième conquête en 2025 avec deux chances sur quatre d’y arriver. […] L’an passé, les Thunderbirds de Seattle (finalistes) avaient 12 hockeyeurs repêchés dans leur alignement, dont six choix de premier tour. Les Remparts avaient dominé. Nous avons de bons entraîneurs ainsi que des joueurs qui comprennent les systèmes de jeu et qui travaillent en équipe. Tu peux être chanceux un an, mais après quatre titres de suite, ce n’est plus de la chance», a jugé le commissaire.

Satisfait de la réglementation des bagarres

Engagé en mars dernier comme commissaire de la LHJMQ dans la foulée du départ précipité de Gilles Courteau vers la retraite, Cecchini n’a assurément pas chômé depuis qu’il s’est installé aux commandes du circuit junior majeur québécois alors que les dossiers se succèdent.

«On s’acclimate assez rapidement. Je suis tombé dans le bain avec des dossiers chauds. Je dois dire que ça se déroule bien et que nous avons une bonne équipe de membres, de propriétaires et du personnel de qualité bureau du commissaire. Il y a une volonté d’aller de l’avant. Les gens comprennent un paquet de choses sur le changement maintenant avec tout ce qui s’est produit dans les dernières années.» — Mario Cecchini

Parmi les principaux dossiers qui ont marqué son arrivée en poste, il y a bien sûr celui des bagarres. En effet, la LHJMQ est passée à la vitesse supérieure par rapport aux pénalités décernées aux joueurs qui engageaient les combats. Ça avait bien entendu engendré d’innombrables réactions aux antipodes dans les différents milieux.

La LHJMQ n’a pas été ébranlée par ce raz-de-marée de réactions et elle a maintenu sa nouvelle ligne directrice. Trois mois après le début de cette politique nettement moins permissive, la fréquence des combats s’est encore amenuisée, ce qui n’est pas sans faire plaisir au natif de Shawinigan-Sud.

«Ça prouve que nous étions rendus-là (concernant les batailles). Ce que nous avons fait pour nous assurer que ça ne retourne pas vers l’arrière, ça ne dérange pas le jeu. Nous avons seulement pesé sur l’accélérateur pour aller là où ça devrait être. Nous lançons un bon signal que ça n’a pas sa place. Quand je parle aux recruteurs de la LNH, ils ne regardent plus ça. Ils observent les habiletés et le potentiel de développement. Je suis content. Les entraîneurs ont bien assimilé ça et nous jouons de plus en plus de sifflet à sifflet.»

Par ailleurs, les amphithéâtres de la LHJMQ auront bientôt des caméras installées au-dessus des lignes bleues à l’entrée des zones offensives, à l’image de ce qu’il se fait dans la Ligue nationale de hockey (LNH) désormais. Ces nouveaux outils seront amenés d’ici la fin de la saison afin de faciliter la révision des séquences dans le cas où il y a un but après une entrée de zone serrée. Ça favorisera assurément la qualité des reprises pour rendre la meilleure décision possible.

Propos recueillis par Zakary Mercier