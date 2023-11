Le retour en force des Voltigeurs

Les moteurs qui tournaient au ralenti, en l’absence de plusieurs joueurs importants, ont fini par coûter les postes d’un directeur général, Philippe Boucher, et de deux entraîneurs, Steve Hartley et Éric Bélanger, en l’espace d’un an.

Déboussolés, en pleine crise de leadership, les Voltigeurs ont tout de même réussi à bien terminer la saison et à surprendre les Tigres de Victoriaville en séries, mais ces quelques soubresauts d’une saison ratée ont pris fin de façon abrupte lors du tour suivant, contre le Phoenix de Sherbrooke.

Puis, sont survenues l’embauche d’un nouveau directeur général, Yanick Lemay, et d’un nouvel entraîneur-chef, Sylvain Favreau, arrivés des Jets de Winnipeg et des Mooseheads de Halifax, et l’acquisition d’un attaquant vedette, Ethan Gauthier du Phoenix. Du sang neuf qui a fait beaucoup de bien aux Maveric Lamoureux, Justin Côté, Riley Mercer, Luke Woodworth et autres éléments clés du club.

Ethan Gauthier des Voltigeurs. (Maxime Picard/La Tribune)

Allait-ce être suffisant pour renverser la tendance lourde des derniers mois? La question était sur toutes les lèvres, mais jusqu’à maintenant, force est d’admettre que le bon rendement des Voltigeurs met au rancart cette réputation d’équipe qui ne livre pas la marchandise.

Un soulagement

Dans le vestiaire, les vétérans de la quatrième meilleur équipe du classement général se réjouissent de ne plus entendre la même cassette. L’impression d’équipe qui faisait du surplace pesait lourd sur le moral des troupes, reconnaît l’un d’eux, le défenseur Maveric Lamoureux

«Les journalistes, le monde extérieur, les opinions des autres, ça revenait tout le temps! sourit le géant de 6 pieds 7 pouces des Voltigeurs. On se faisait dire : “Vous êtes supposés être bon, mais vous n’en donnez pas assez.” On ne réussissait jamais à répondre aux attentes. De reprendre notre place, ça fait du bien.»

Les sourires sont au rendez-vous cette saison à Drummondville. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Des acheteurs

Forte de son retour en force parmi les bonnes équipes du circuit, Drummondville s’apprête à se ranger dans le camp des acheteurs lors de la prochaine période des transactions de la LHJMQ. La fin du cycle actuel et les performances depuis le début de la saison vont pousser le nouveau DG à s’améliorer sur le marché des échanges.

À Drummondville et ailleurs, plusieurs sont convaincus que le renversement de la situation est intimement lié à l’arrivée de Sylvain Favreau, l’une des étoiles montantes du hockey canadien. L’entraîneur-chef n’a que 45 ans, mais partout où il passe, ses équipes connaissent du succès.

Sylvain Favreau, le pilote des Voltigeurs. (Maxime Picard/La Tribune)

Un bon communicateur

Sa recette? Le travail, tranche son patron, Yanick Lemay. «Ce qui me frappe, en plus de ses connaissances de hockey, c’est sa capacité à communiquer, son approche individuelle, explique le DG. C’est immanquable, quand tu passes près de son bureau, il y a un joueur assis avec lui en train de jaser!»

Le pilote du navire est «une bonne personne, un excellent communicateur», résume Maveric Lamoureux. «C’est la première chose qui nous a frappés quand il est débarqué, raconte l’espoir des Coyotes de l’Arizona. Mais quand il veut de quoi, il faut que tu le fasses, il est très demandant. D’avoir un coach qui rallie tout le monde derrière lui, c’est tellement important, et c’est le cas avec Sylvain.»

Maveric Lamoureux lors du repêchage de la LNH à Montréal. (LE DROIT, PATRICK WOODBURY/LE DROIT, PATRICK WOODBURY)

Des choses à rebâtir

Le principal intéressé est le premier à dire qu’il a dû travailler fort pour «établir une nouvelle fondation» et faire en sorte que l’énorme potentiel des Voltigeurs finisse enfin par rapporter au classement.

«Sans dire que j’ai découvert un groupe fragilisé mentalement, il y avait vraiment des choses à reconstruire, détaille Favreau. Des changements de personnel comme ceux qui ont été vécus depuis un an, ça affecte des joueurs, ça les déstabilise. Depuis mon arrivée, j’ai passé près 90% de mon temps sur la préparation du point de vue mental et 10% sur le côté tactique.»

«Il y a du potentiel, mais il faut que la mayonnaise prenne et pour ça, ça prend du temps.» — Sylvain Favreau

Ils sont d’ailleurs nombreux à croire que le Franco-Ontarien ne traînera pas très longtemps dans la LHJMQ. Humble, mais confiant, Favreau lui-même ne cache pas ses ambitions.

Sylvain Favreau derrière le banc des Voltigeurs de Drummondville. (LEDROIT)

Équipe Canada junior dans la mire

L’une d’entre elles est d’ailleurs de faire partie d’Équipe Canada junior un jour, la chaise d’adjoint ayant été réservée à Gilles Bouchard du Phoenix pour le Mondial de cette année.

«Pour moi, c’était la suite logique, après les Moins de 17 et de 18 ans, et en toute franchise, je l’espérais, mais avec tous les tournois et ma nouvelle job à Drummondville, c’était peut-être un mal pour un bien de ne pas avoir été choisi, philosophe-t-il. J’étais content pour Gilles, c’était un choix extraordinaire, il va bien représenter le Québec dans le programme.»

Son tour viendra bien assez rapidement. Comme me disait un œil averti récemment, c’est à la condition qu’il ne fasse pas le saut chez les pros d’ici ce temps-là!

Sylvain Favreau et Cam Russell à la Classique Hlinka/Gretzky. (Courtoisie)

Le chiffre de la semaine :

5

Voulez-vous bien me dire quelle mouche a piqué les équipes de la Ligue junior de l’Ontario? Le quart des 20 formations du circuit dirigé par Dave Branch a procédé à des changements d’entraîneurs depuis le début de la saison!

Les cinq équipes, Flint, Owen Sound, Kingston, Niagara et Windsor, ont effectué ces changements dans un temps record. Les Firebirds n’avaient joué que deux parties lors du renvoi de leur pilote, Ted Dent, contre sept pour l’Attack d’Owen Sound et 11 pour les Frontenacs de Kingston.

Aussi bien dire que la marge de manœuvre était presque inexistante pour ces trois entraîneurs. Pour le moment, tout est au beau fixe dans la LHJMQ, mais cette relative stabilité ne sera pas éternelle. Au moins deux candidats de très grande qualité, les entraîneurs d’expérience Bruce Richardson et Steve Hartley, sont toujours sans emploi dans le moment… mais pour combien de temps?

