Une période des transactions tranquille en vue dans la LHJMQ

L’image peut faire sourire, mais elle illustre parfaitement la situation à l’aube de la dernière période des transactions de la saison 2023-24 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La figure de style vient du directeur général comptant le plus d’années de services dans le circuit Cecchini, Sylvain Couturier, des Eagles du Cap-Breton.

Champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst en 2018, Couturier est associé à une équipe de la LHJMQ depuis 2001. Recruté comme adjoint par Léo-Guy Morissette, le père de Sean Couturier est ensuite devenu directeur général du Titan en 2002, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2022.

Le Titan d’Acadie-Bathurst lors de la conquête de la Coupe du Président de 2018. (Photo fournie par la LHJMQ/Photo fournie par la LHJMQ)

À son arrivée à la table des directeurs généraux, le Canada était plongé en plein scandale des commandites et la Ville de Québec était à la veille de se donner une nouvelle mairesse, Andrée P. Boucher!

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis et s’il y a un intervenant qui peut bien commenter la prochaine périodes des transactions, c’est bien Sylvain Couturier.

Peu de joueurs disponibles

L’homme de 55 ans constate comme tout le monde que la prochaine période des échanges risque d’être plutôt tranquille entre le 17 décembre et le 6 janvier prochains. Il serait bien étonné d’assister à beaucoup de mouvements durant les Fêtes.

« Il n’y a pas une tonne de joueurs disponibles, convient Couturier. Je ne pense pas qu’il va y avoir tant d’échanges que ça. »

« L’année où j’ai gagné la Coupe Memorial, il y avait au moins une quinzaine de gros noms qu’on pouvait aller chercher comme Drake Batherson, Olivier Galipeau, Mitchell Balmas et plein d’autres. Cette année, je ne vois pas ça pantoute, mais alors pas pantoute. » — Sylvain Couturier

D’où l’analogie avec la chasse aux chevreuils et aux lièvres!

Des prix élevés

Le nombre de joueurs d’impact de 19 et 20 ans disponibles est limité et une énorme parité règne au classement général de la LHJMQ, ce qui pousse les prix à la hausse sur le marché des transactions.

Prenons le cas du Drakkar de Baie-Comeau, les meneurs du classement. À la vue de la dynamique actuelle, le directeur général Jean-François Grégoire se félicite d’avoir amélioré son club dès le repêchage, à Sherbrooke, de juin dernier.

« Il y en a un peu [des joueurs disponibles], mais ils coûtent cher! sourit Grégoire. On regarde, c’est sûr qu’on veut s’améliorer. On ne sera pas des spectateurs, mais on ne virera pas tout à l’envers, ça c’est sûr. Ceux à qui on a fait confiance depuis le début de la saison vont bien et on veut respecter ça. »

Jean-François Grégoire, l'entraîneur-chef et DG du Drakkar. (Jessica Garneau/La Tribune)

Luneau dans la mire

Sans le nommer directement, le grand patron du Drakkar fait évidemment allusion au joueur le plus convoité sur le marché, le défenseur Tristan Luneau.

Toujours avec le club-école des Ducks d’Anaheim dans la Ligue américaine, la propriété des Olympiques de Gatineau est de loin celui qui fait le plus rêver les hommes de hockey de la LHJMQ.

Tristan Luneau dans l'uniforme des Ducks d''Anaheim. (Courtoisie Abby Asma, Gulls de San Diego)

N’importe laquelle des équipes aspirantes, que ce soit le Drakkar, les Mooseheads, les Huskies, les Voltigeurs, les Wildcats ou bien les Tigres, l’accueillera à bras ouverts si Anaheim le renvoie dans la LHJMQ après le Mondial junior. L’organisation californienne a procédé ainsi avec Mason McTavish et Maxime Comtois dans les dernières années.

Beausoleil en bonne position

La course pour Luneau semble déjà lancée, au grand bonheur du directeur général des Olympiques, Serge Beausoleil, qui dispose d’un as dans son jeu pour assurer la relance des Olympiques.

Un défenseur qui a récolté 83 points l’an dernier, avec un différentiel de +49, doté d’une réputation irréprochable dans le vestiaire, c’est sûr que ça vaut son pesant d’or sur le marché.

Même si Simon Gagné des Remparts a répété sur toutes les tribunes que Vsevolod Komarov était le meilleur défenseur du circuit, la valeur du Russe n’a aucune commune mesure possible avec ce qu’en retireront les Olympiques dans une future transaction.

Le défenseur Vsevolod Komarov quittera la capitale dans les prochaines semaines. (Yan Doublet/Le Soleil)

C’est déjà commencé!

Ne vous attendez pas à un coup de théâtre de dernière minute dans le dossier de Tristan Luneau. Les pourparlers sont déjà entamés et Beausoleil ne prévoit pas attendre pas le 6 janvier à midi pour bouger. Il n’en a d’ailleurs jamais eu l’habitude, si ce n’est de l’acquisition du défenseur Justin Bergeron des Huskies, en 2020.

« J’apprécie beaucoup mes homologues qui sont créatifs, qui veulent avancer dans les discussions, mais ça ne se fait pas en une journée ou deux, en une fin de semaine », explique l’ancien ténor de l’Océanic.

« Des pourparlers sont déjà avancés. Je ne suis pas du genre à faire ça à la date limite. Quand j’achète, j’achète de bonne heure, et quand je vends, c’est la même chose! » — Serge Beausoleil

Le directeur général des Olympiques, Serge Beausoleil. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Gendron de retour?

En plus de Samuel Savoie, dont la longue convalescence se poursuit, il faudra aussi surveiller ce qui arrivera dans le dossier d’Alexis Gendron.

L’ancien attaquant de l’Armada et des Olympiques a marqué deux fois à ses deux premiers matchs dans la Ligue américaine, mais son temps de jeu a fondu depuis, blanchi de la feuille de pointage (avec un différentiel de moins-3) à ses cinq dernières parties avec les Phantoms de Lehigh Valley.

Alexis Gendron, l'an dernier, avec les Olympiques. (Martin Roy/Le Droit)

Si les Flyers de Philadelphie devaient le retourner dans les rangs juniors, il s’agirait d’une autre carte maîtresse à manier pour les Olympiques. Marqueur de 55 buts l’an dernier, la deuxième meilleure performance dans la LHJMQ, Gendron deviendrait un appât de première qualité pour les clubs aspirants.

Le choix de premier tour conditionnel à céder à Boisbriand dans l’éventualité d’un retour dans la ligue à 20 ans serait vite rentabilisé pour Gatineau.

On peut dire sans se tromper que son retour serait l’équivalent d’un chevreuil qui débarquerait parmi les lièvres!

Le chiffre de la semaine :

18

La séquence des Remparts au sommet du classement des assistances de la LHJMQ tire-t-elle à sa fin? Pour la première fois en 18 ans, les Diables rouges sont menacés de perdre le haut du pavé des équipes les plus suivies.

Avec une moyenne de 7879 spectateurs après 11 rencontres locales (en date de vendredi), les Remparts ne devancent les Mooseheads que par 65 amateurs (pour une moyenne de 7814 partisans).

Québec domine le palmarès des foules depuis 18 ans dans la LHJMQ. Il faut remonter à la saison 2004-05 pour voir l’équipe de la capitale glisser au deuxième rang des assistances (moyenne de 6920 spectateurs). Cette année-là, Halifax avait aussi été l’équipe la plus populaire avec une moyenne de 7816 spectateurs.

La première position de Québec dans le palmarès des assistances est-elle en danger? (Erick Labbé/Le Soleil)

Comme le parcours éliminatoire des Orignaux risque d’être plus long que celui des Remparts, au printemps prochain, Québec risque aussi de perdre la pôle en séries. Mais la saison est encore jeune…

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.