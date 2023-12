Effet domino chez les entraîneurs du V&O football

L'ancien préparateur physique du Vert & Or Louis Leclerc prend du galon au sein de l'équipe d'entraîneur du Vert & Or. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Si Guillaume Boucher demeure en poste en tant que coordonnateur défensif, lui qui en sera à sa 11e saison, Maxime Gauthier agira comme coordonnateur de l’offensive et Louis Leclerc, en tant que coordonnateur des unités spéciales.

« Je suis extrêmement enthousiaste face aux défis qui se présentent à moi, souligne Maxime Gauthier, également coordonnateur des receveurs. Le programme du Vert & Or a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et je suis fier de pouvoir encore contribuer à son épanouissement. En tant que coordonnateur, je crois fermement au pouvoir de l’équipe, que ce soit avec mes collègues entraîneurs ou les joueurs. C’est un nouveau rôle, mais notre objectif demeure inchangé : développer les joueurs pour qu’ils atteignent le succès, les placer dans des situations propices à leur réussite, tout en transmettant les valeurs qui me tiennent à cœur. »

« L’arrivée de Maxime l’année dernière a été une bouffée d’air frais pour notre équipe, estime Kevin Regimbald. Sa maîtrise des tactiques offensives combinée à son talent pédagogique représente des atouts majeurs pour l’évolution de notre attaque cette saison. Nous sommes convaincus que sa contribution renforcera notre compétitivité offensive. »

Luc Sylvain demeure pour sa part le coordonnateur des quarts-arrière et il n’y a que le poste d’entraîneur de la ligne offensive qui demeure vacant.

« L’arrivée de Louis dans le rôle de coordonnateur des unités spéciales est le fruit d’une longue collaboration, admet l’entraîneur-chef. Son engagement et son professionnalisme ont été des piliers constants au sein de notre équipe pendant plusieurs saisons. Nous sommes convaincus que son expertise continuera d’élever nos unités spéciales vers des standards de performance élevés. »

« Je suis reconnaissant de contribuer à cette équipe et d’apporter ma part au développement continu de la culture établie au sein des unités spéciales, tient à préciser Louis Leclerc. En tant que coordonnateur, j’ai hâte de travailler avec les nouveaux talents qui arrivent dans nos rangs l’année prochaine, et de continuer le travail entamé avec les athlètes que je côtoie depuis déjà plusieurs saisons. »

Pour combler le départ de Leclerc au rôle de préparateur physique, Charles Brousseau a été embauché, lui qui est un ancien porte-couleur de l’équipe.

Brousseau devient du même coup le superviseur des secondeurs.