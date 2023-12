Une Coupe Grey inspirante pour les joueurs du Vert & Or

Alexandre « Capitaine Québec » Gagné a livré un discours inspirant lors de sa rencontre avec les membres du Vert & Or, qui souhaitent aussi vivre ce rêve un jour.

« J’étais excité de revenir à Sherbrooke avec la Coupe Grey, a d’abord affirmé Capitaine Québec, surnom obtenu grâce à ses discours enflammés. C’est la ville où je travaille et où ma femme aussi travaille en tant qu’agente immobilière. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine chez Service Signature avec Desjardins en plus de jouer pour les Alouettes. C’est aussi la ville où j’ai étudié en finances et joué au football pendant cinq ans. J’étais tellement content de parler aux joueurs. Ce que j’ai dit aux gars, c’est de prendre soin les uns des autres. La chimie a été un élément marquant cette saison pour nous et cette chimie a aidé notre club à passer à travers plusieurs tourmentes. »

« Prendre le temps d’étudier, prendre le temps de s’entraîner ensemble, de passer du temps ensemble... Mine de rien, probablement que trois joueurs sur quatre ne viennent pas de Sherbrooke, donc prendre soin les uns des autres, c’est le meilleur conseil que je pouvais leur donner », ajoute l’ancien secondeur étoile du Vert & Or, devenu ailier rapproché avec les Roughriders de la Saskatchewan avant de revenir à Montréal.

Alexandre Gagné s'est adressé aux joueurs du Vert & Or en plus de laisser les amateurs voir et toucher la Coupe Grey. (Maxime Picard/La Tribune)

« Alexandre a eu un parcours difficile une fois rendu à l’Université, fait remarquer Kevin Regimblad, entraîneur-chef du Vert & Or et ancien joueur de l’équipe. Que ce soit au football ou dans ses études. Avant de gagner la Coupe Grey, il s’est fait un chemin à travers tout ça et on est très fiers de lui. Ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille qui mène vers un championnat. J’ai aussi gagné la Coupe Grey il y a dix ans. Je connais le chemin pour s’y rendre. Et Alexandre l’a fait aussi avec brio! »

Alexangre Gagné se souviendra d’ailleurs longtemps des liens forgés avec ses anciens coéquipiers à Sherbrooke.

« C’est surtout de ça que je me rappelle en pensant à Sherbrooke. J’ai quand même passé cinq ans avec la même gang de gars. Même ceux que je n’ai pas vus depuis trois ou quatre ans, si je les recroise, ce serait comme si on ne s’était jamais quittés. Je me suis fait de bons amis à Sherbrooke. »

Alexandre Gagné possède le trophée pour une période de 48 heures et son horaire chargé prouve qu’il a bien maximisé son temps.

En plus d'avoir visité l'Université de Sherbrooke avec la Coupe Grey, Alexandre Gagné s'est rendu à l'école Plein-Soleil. (Maxime Picard/La Tribune)

« Je suis allé à l’école Plein Soleil, où mon garçon allait à l’école, pour ensuite visiter l’Université de Sherbrooke avec la Coupe. Ensuite, j’ai un party de Noël avec Videotron à Montréal et j’ai un autre party de Noël avec l’Équipe Bérubé à Sherbrooke. Je vais finalement chez Desjardins au bureau, chez Glorius, chez de la famille et je termine ça à la maison. »

Il s’agissait de la première coupe, tous sports confondus, remportée par Alexandre Gagné.

« Comme première coupe, c’est quand même pas pire! J’ai vécu un moment mémorable avec mes amis et ma famille sur l’estrade en soulevant la Coupe. Je serai maintenant lié pour la vie à mes coéquipiers des Alouettes. On a reçu une immense dose d’amour, comme durant le défilé. On a amené un baume sur le coeur des gens. Une petite lueur d’espoir durant ces temps difficiles. Ça n’a pas toujours été facile à Montréal lors des dix dernières années. On remercie les partisans d’avoir été là. Comme Québécois, je suis très fier. Les Américains de l’équipe tenaient aussi à gagner la Coupe Grey pour nous et à ramener l’organisation au sommet. Tout le monde voulait gagner! »