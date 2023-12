Une première cohorte de joueurs recrues pour Kevin Régimbald et le Vert & Or

Ce sont au total 17 joueurs, dont 16 joueurs occupant des positions en défensive, qui ont été présentés samedi.

De ce lot, le Vert & Or a avantageusement pigé dans sa cour, alors qu’il a pu convaincre quatre joueurs des Cougars de Champlain, et deux joueurs des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, a joindre les rangs de son programme.

Cette première cuvée est annoncée 10 jours après la nomination du nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Kevin Régimbald.

Kevin Régimbald a présenté la première cuvée de nouveaux joueurs pour 2024, samedi. (Maxime Picard/La Tribune)

Le Vert & Or doit encore pourvoir les postes de coordonnateur à l’attaque et de responsable de la ligne offensive. L’affichage public de ces deux postes s’est conclu vendredi dernier.

« Il y a beaucoup de joueurs qui attendent de connaître l’identité du prochain coordonnateur offensif avant de prendre une décision finale. La prochaine étape, c’est de nommer notre coordonnateur et de sécuriser la cohorte un peu plus offensive, c’est ce qui nous reste à faire », a dit Régimbald.

S'ajoute Emerick Charron, des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, et Jule Alexis Cardinal, d'Édouard-Montpetit. (Vert & Or)

Les entrevues s’effectueront cette semaine avec les candidats qui ont postulé.

« Ça devrait débouler rapidement. La première étape, c’est de nommer un coordonnateur offensif, et ensuite, de constituer son équipe autour de lui. Il est possible, oui, qu’une seule personne occupe les deux postes. On essaie de se donner le plus d’options possibles. On ne veut pas se limiter. »

Kevin Régimbald veut le meilleur candidat possible, point.

« Je veux quelqu’un avec le maximum de connaissances; l’âge importe peu. Je veux de l’expertise. À quel point tu t’es développé et à quel point tu veux t’améliorer dans les prochaines années qui m’importe. Et surtout, on veut quelqu’un qui va s’installer ici, qui va travailler avec nous à bâtir quelque chose. On cherche la stabilité, c’est l’un des facteurs décisionnels. » — Kevin Régimbald

Des gens provenant tant du niveau universitaire que du niveau collégial ont levé la main, dit Régimbald.

Le recrutement, c’est le nerf de la guerre, au football universitaire. Le processus est toujours en mouvement, et Régimbald, de même que son équipe, ont mis les bouchées doubles depuis une dizaine de jours.

« On a tous rappelé les joueurs qui avaient déjà levé la main pour venir à Sherbrooke, pour seulement réitérer que la culture, et tout ce qu’on a fait de bon dans les dernières années n’allaient pas être changés du tout au tout. Ce qu’ils avaient aimé dans leur visite, les programmes scolaires qui les intéressaient, la possibilité de faire des stages, rien n’a changé, outre certaines personnes en place. Et comme il y avait peu de changement dans notre personnel défensif, ça a été plus facile. Les gars avaient envie de continuer », analyse Kevin Régimbald.

Recruter dans sa cour

Ce dernier était content de voir six de ces joueurs provenir de Sherbrooke.

« On veut conserver le talent de Sherbrooke à Sherbrooke. C’est une belle percée, mais on peut faire mieux. On aimerait que tous les joueurs de Sherbrooke viennent chez le Vert & Or et on va poursuivre notre travail en ce sens. »

Kevin Régimbald estime qu’une autre dizaine de joueurs, en majorité occupant des postes à l’offensive, pourraient être annoncés prochainement.

« On serait une centaine de joueurs dans l’entourage de l’équipe, c’est ce qu’on vise. »

Les secondeurs William Saint-Laurent, Félix Darnley et Élie Boisvert, de même que le demi défensif Pier-Luc Boucher sont les quatre joueurs des Cougars qui ont choisi Sherbrooke.

Pierre-Luc Boucher, Darnley Félix, Élie Boisvert et William St-Laurent, qui proviennent des Cougars du Collège Champlain. (Maxime Picard/La Tribune)

Saint-Laurent a terminé sa saison 2023 avec 21 plaqués, deux interceptions et un touché.

« J’étais très intéressé par le programme de Génie mécanique à Sherbrooke. Le programme coop est très intéressant. Ça me permet de gagner de l’expérience sur le marché du travail, tout en continuant mes cours », dit Saint-Laurent.

« Pour le football, le fait d’avoir une chance de voir du terrain rapidement, ça aide aussi. On a tous vu qu’il y avait des postes disponibles au poste de secondeur pour la prochaine saison. On va tous travailler fort pour obtenir du temps de jeu », a dit Saint-Laurent.

Boucher a lui aussi été efficace lors de sa dernière saison avec les Cougars, avec 26 plaqués, un plaqué pour perte, une interception et trois passes rabattues.

« Les valeurs de l’équipe me rejoignent. Du travail acharné, un bon esprit d’équipe, un esprit de famille, c’est ce qui m’a attiré ici. Il y a eu du mouvement dans le personnel d’entraîneurs, mais ça ne me fait pas peur. On va avoir une fondation solide », a-t-il précisé.

« J’ai pris ma décision assez tôt, en octobre. On a créé un petit mouvement, il y a peut-être d’autres gars qui vont nous suivre », a dit celui qui va étudier en Génie mécanique.

Le demi défensif Antoine Lavoie et le secondeur Emerick Charron, des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, resteront en vert la saison prochaine.

Présentation de la cohorte de recrutement du Vert & Or Football les recrues qui proviennent des Volontaires du Cégep de Sherbrooke Pierre-Luc Boucher et Emerick Charron. (Maxime Picard/La Tribune)

Charron avait déjà confirmé sa venue avec l’équipe, avant le changement d’entraîneur-chef.

« C’est ici que j’ai commencé le football, c’est la meilleure place pour moi. C’est l’endroit où je me sens le mieux. Le fait que coach Kevin soit un ancien secondeur, c’est rassurant, ça donne confiance. Il a joué pro, il sait comment ça marche. Mais c’est surtout la personne qu’il est. C’est un gars « sharp », qui en veut, et qui peut en donner », a dit Charron, l’un des piliers en défensive chez les Volontaires lors des dernières saisons. Il a gagné le Bol d’Or avec l’équipe en 2022.