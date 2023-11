Kevin Régimbald veut que le Vert & Or redevienne une équipe compétitive

Régimbald fut d’ailleurs le meneur défensif, lors de cette victoire du Vert & Or face aux Carabins, avec huit plaqués au total, dont un demi pour des pertes de terrain.

Le Vert & Or s’est par la suite incliné par 40-17 face aux Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec.

Ce fut là la dernière participation du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke à la finale provinciale. C’était en 2012.

Et Kevin Régimbald espère maintenant y ramener l’équipe dont il est à présent l’entraîneur-chef.

Kevin Régimbald a été nommé deux fois sur l'équipe d'étoiles RSEQ (2010-2011) et une fois sur l'équipe d'étoiles USPORTS (2011) (Yves Longpré/Collaboration spéciale, UdeS)

Redorer le blason du Vert & Or

« Je veux qu’on garde la culture de travaillants qu’on a à Sherbrooke. Une équipe formée de joueurs qui mettent les efforts toute l’année. Il faut redorer l’image du programme, pour que les jeunes aient du plaisir, qu’ils soient heureux, qu’ils soient contents d’être chez le Vert & Or. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs de l’équipe dans leur entourage. Le but, c’est d’amener le Vert & Or à redevenir une équipe très compétitive comme elle l’a déjà été dans ce circuit. Une équipe qui pourrait très bien l’être dans les prochaines années », précise-t-il à La Tribune, jeudi, lors de sa première entrevue à titre d’entraîneur-chef du Vert & Or.

« Je ne vais pas me dénaturer. Je suis loin d’être seul dans toute cette histoire. Le Vert & Or sera une équipe qui va jouer avec passion et émotion, et qui va travailler fort. C’est la vision que j’ai du Vert & Or. Je dois maintenant la partager. » — Kevin Régimbald, entraîneur-chef du Vert & Or

Les choses se sont bousculées, chez le Vert & Or, depuis un peu plus d’une semaine.

Après une difficile saison régulière de 1-7 et un match encore plus difficile en demi-finale contre les Carabins de l’Université de Montréal (défaite de 54-3), le Vert & Or a fait des changements.

Le contrat de Mathieu Lecompte n’a pas été renouvelé, et le coordonnateur à l’attaque Dominic Picard a, de son propre chef, quitté deux jours plus tard.

Huit jours après le départ de Lecompte, Kevin Régimbald devenait le cinquième entraîneur-chef de l’histoire du Vert & Or, depuis sa renaissance en 2003.

Ce dernier a joué cinq ans pour le Vert & Or et il a été nommé à deux reprises sur l’équipe d’étoiles RSEQ (2010 et 2011) et une fois sur l’équipe d’étoiles USPORTS (2011).

Il a été repêché chez les pros (LCF) et il a gagné la Coupe Grey avec la Saskatchewan.

Les Québécois Kevin Régimbald, Christopher Milo et Dominic Picard ont pu soulever la Coupe Grey des Roughriders de la Saskatchewan en 2013. (Photo fournie/Photo fournie)

Régimbald est revenu chez le Vert & Or en 2016, à l’invitation de l’entraîneur-chef de l’époque David Lessard. Il a occupé le poste de responsable des demis défensifs et d’adjoint à Guillaume Boucher.

Coordonnateur des unités spéciales depuis 2017, il a aussi agi comme adjoint à l’entraîneur-chef, lors des deux dernières saisons.

Il a également été entraîneur-chef avec Team Québec de 2019 à 2021, remportant la compétition nationale en 2019.

« J’ai occupé le poste d’entraîneur-chef pour Équipe Québec pendant trois ans. Le tournoi n’a pas eu lieu en 2020, mais je me suis occupé à bâtir un personnel d’entraîneurs, une équipe, qui nous a menés au championnat en 2019. J’ai eu une expérience à ce niveau. Mais ma plus grande expérience, je ne m’en cache pas, c’est comme adjoint à l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte lors des deux dernières années. J’ai eu la chance de toucher à plusieurs dossiers, en plus de ceux des unités spéciales et de ma position, c’est ça qui m’a le mieux préparé à prendre les rênes de l’équipe », précise Régimbald.

Des relations harmonieuses

Mais pourquoi vouloir devenir entraîneur-chef du Vert & Or?

« Pour les mêmes raisons que j’occupais le poste de coordonnateur des unités spéciales. Le but, c’est d’avoir une incidence, une main mise sur le plus grand nombre de personnes possibles. C’était la beauté de mon rôle sur les unités spéciales, de pouvoir passer mon message, de faire vibrer, d’être un peu le cœur de l’équipe. Être entraîneur-chef permet d’avoir accès à tout le monde dans l’équipe et de contribuer à développer une culture, une vision, une mission. C’est la raison. C’est ce qui m’a toujours attiré », dit celui qui possède un certificat multidisciplinaire de l’Université de Sherbrooke.

Le nom de Kevin Régimbald circulait depuis un certain moment dans l’entourage de l’équipe comme un candidat potentiel au poste d’entraîneur-chef. Rassembleur comme joueur, il semble vouloir faire la même unanimité auprès de ses joueurs en tant qu’entraîneur.

« Par mon rôle [coordonnateur des unités spéciales], j’avais accès à l’entièreté de l’équipe; on travaille généralement en unité, et parfois par sous-groupe, et par position. Moi, je travaillais avec tout le monde, j’ai des relations avec chacun des jeunes. Je suis aussi une personne qui est portée à aller vers les gens. La raison pour laquelle je suis entraîneur, c’est pour le relationnel. Ma porte est toujours ouverte, les jeunes peuvent venir me voir et me parler de ce qu’ils veulent. Avoir cette proximité avec les jeunes fait en sorte que les étudiants-athlètes ont le goût de revêtir le chandail et combattre pour l’équipe. »

Des paramètres différents?

Est-ce que Kevin Régimbald aura sous la main les mêmes atouts que ses prédécesseurs pour espérer amener l’équipe vers les plus hauts sommets?

« Non, on va avoir un nouveau vestiaire, un nouveau terrain d’entraînement synthétique, il y a plein de choses qui laissent entrevoir que l’Université est prête à investir dans son programme de football. Maintenant, il y a des choses qui ne changeront pas, mais je suis là pour composer avec la réalité de cette équipe et de maximiser ce qu’on peut faire. Mon but n’est pas le statu quo, bien au contraire. Je veux qu’on continue à s’améliorer à tous les niveaux et ce, de la bonne façon. »

« Que ce soit le personnel d’entraîneurs, les joueurs, la direction, les membres du [Service des sports et de l’activité physique], il faut que tout le monde embarque dans la vision qu’on a du Vert & Or. » — Kevin Régimbald, entraîneur-chef du Vert & Or

En priorité sur son bureau de travail, Kevin Régimbald devra revoir l’organigramme de son personnel d’entraîneurs.

Il doit combler le poste de coordonnateur offensif, probablement celui de coordonnateur des unités spéciales, et peut-aussi les postes de responsables de la ligne à l’attaque et de la ligne défensive.

Deux nouvelles embauches

Régimbald confirme qu’il y aura deux nouvelles embauches.

« On n’a pas statué encore sur l’organigramme exact, mais on est en discussion. Ça va être difficile pour moi de laisser aller les unités spéciales, c’est sûr que je vais être impliqué, d’une manière ou d’une autre. Mais de savoir si je devrai garder le chapeau de coordonnateur, ce sera une discussion à avoir un peu plus tard », dit-il.

« On est déjà quatre à bord, il nous reste à trouver deux autres personnes qui seront potentiellement embauchées bientôt. On va procéder très rapidement. Il y a un candidat qui est pratiquement certain de faire partie de l’aventure, mais je garde le secret. On va publier une offre d’embauche dans les prochains jours pour combler un poste à l’interne. La position est à clarifier avec l’organigramme de l’organisation. J’aime mieux attendre qu’on clarifie le poste de chacun qui va rester avec nous cette année. »

Outre Régimbald, Guillaume Boucher avait lui aussi déposé sa candidature afin de devenir entraîneur-chef de l’équipe.

Il conservera son poste de coordonnateur de la défensive.

« C’est un vrai pro, c’est un excellent entraîneur de football et je suis choyé de l’avoir dans mon équipe d’entraîneurs. Avant que la décision soit rendue, c’était clair pour nous: peu importe qui avait le job, l’autre allait être investi à 100% dans ce qu’on allait faire. Après la décision, Guillaume m’a serré la main, on s’est serré dans nos bras et on est prêts à pousser dans la même direction pour amener le Vert & Or encore plus loin », indique Kevin Régimbald.

En plus des nominations pour compléter son personnel d’entraîneurs, ce dernier doit aussi mener de front le dossier du recrutement.

« Chaque année, j’étais très impliqué dans le processus de recrutement. Et comme j’étais le responsable académique, je rencontrais 100% des jeunes qu’on passait en entrevue ou qui venaient visiter nos installations. J’étais donc très impliqué. »

« On avait déjà entamé le processus sans savoir qui serait l’entraîneur-chef. On a reçu de très bons commentaires de la part des jeunes qui se sont déjà inscrits chez nous. On a gardé la quasi-totalité des jeunes qui avaient déjà signé. Il n’y a pas que l’identité de l’entraîneur-chef qui importe aux jeunes. Il y a aussi la culture, les gens en place, les installations, les programmes d’études. Tout ça n’a pas changé. »