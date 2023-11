Kevin Régimbald devient le nouvel entraîneur-chef du Vert & Or

C’est donc un peu sans surprise que le Vert & Or a dévoilé l’identité du cinquième entraîneur-chef dans l’histoire du programme de football de l’Université de Sherbrooke depuis sa renaissance en 2003.

Le nom de celui qui occupait le poste de coordonnateur des unités spéciales depuis la saison 2017 était sur toutes les lèvres, depuis que le Vert & Or a annoncé qu’il ne renouvellerait pas le contrat de Mathieu Lecompte, la semaine dernière.

Régimbald aurait été fortement suggéré par les joueurs auprès du Service du sport et de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke.

Régimbald a évolué au poste de secondeur de 2008 à 2012 au sein du Vert & Or, avant d’être repêché par les Roughriders de la Saskatchewan au sein de la Ligue canadienne de football (LCF).

En 2013, il inscrivait son nom dans l’histoire en devenant le premier représentant du programme de football universitaire sherbrookois à contribuer à la victoire lors de la Coupe Grey.

Son passage professionnel terminé, Régimbald a intégré les rangs des entraîneurs du Vert & Or en 2016 pour ensuite occuper le poste de coordonnateur des unités spéciales de 2017 à 2023. Aujourd’hui, il endosse fièrement le rôle de cinquième entraîneur-chef de l’équipe depuis sa relance en 2003.

Dans son nouveau rôle, Kevin Régimbald a exprimé sa volonté de forger une équipe et une organisation unifiées, où chaque élément contribue à une vision collective de succès. Son expérience en tant que joueur et entraîneur, combinée à sa passion et sa détermination, seront des atouts majeurs pour insuffler un nouvel esprit d’unité et de collaboration au sein du Vert & Or.

« Je suis honoré de prendre les rênes de cette équipe et de contribuer à son développement continu », a déclaré Régimbald.

« Mon objectif est de créer une culture où l’unité et l’engagement collectif sont les fondations de notre succès. » — Kevin Régimbald

Kevin Régimbald devra maintenant combler les postes de coordonnateur à l’attaque et de responsable de la ligne offensive, deux tâches qui incombaient à Dominic Picard, qui a aussi quitté l’équipe la semaine dernière. De même, probablement, que son ancien poste, celui de coordonnateur des unités spéciales.

« La nomination de Kevin Régimbald en tant qu’entraîneur-chef du Vert & Or n’est pas le fruit du hasard, elle trouve son fondement dans sa qualité innée de meneur, façonnée par son rôle de capitaine incarné au sein de toutes ses équipes, y compris au niveau professionnel. Son parcours exemplaire révèle sa capacité à unir et sa détermination, faisant de lui un choix naturel pour ce poste de leadership », précise Simon Croteau, directeur du programme d’excellence du Vert & Or, dans un communiqué émis par l’équipe.

Régimbald devient le cinquième entraîneur-chef du Vert & Or, après Mathieu Lecompte (2017-2023), Alain Lapointe (2003 à 2006), André Bolduc (2007 à 2012) et David Lessard (2012 à 2016).