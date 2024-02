Les honneurs individuels en attendant le Super Bowl

Le porteur de ballon des 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, a été tout simplement exceptionnel tout au long de cette saison 2023. Il mérite le titre de joueur offensif de l'année et une considération pour le titre de joueur le plus utile. (Godofredo A. Vásquez/Archives AP)

Parfois, la boule de cristal est embrouillée lorsqu’on tente de jouer à Nostradamus. Ce fut le cas cette année pour votre humble serviteur. Aussi bien en rire... et tenter de se reprendre à l’aube de la remise des prix dans la NFL (8 février).

Joueur le plus utile

Choix du début de saison: Joe Burrow, quart-arrière, Bengals de Cincinnati

Choix final: Josh Allen, quart-arrière, Bills de Buffalo

La saison des Bengals s’est amorcée difficilement puisque Burrow s’est blessé à un mollet lors du camp. Puis, après un début de campagne chaotique, les choses semblaient se replacer pour Cincinnati jusqu’à ce que leur quart-arrière de concession se déchire un ligament dans le poignet à mi-chemin dans la saison.

Pas de considération pour le titre de joueur le plus utile pour Burrow cette année, mais ce n’est que partie remise.

Pour cette distinction, Josh Allen serait mon choix. Oui, il est vrai qu’il a décoché 18 interceptions, mais pour tout ce qu’il a accompli pour l’attaque des Bills, aucun autre joueur n’a été plus utile aux succès de son équipe.

Avec 44 touchés au total, Josh Allen s'est avéré le joueur le plus productif de la NFL cette saison. Il a porté les succès des Bills de Buffalo sur ses épaules encore une fois. (Timothy T Ludwig /Archives AFP)

Il est question de 4306 verges aériennes et de 29 touchés par la passe ainsi que de 524 verges au sol et de 15 visites dans la zone des buts. Ce total combiné de 44 majeurs est un sommet dans la NFL et il compense largement les interceptions décochées.

L’attaque de Buffalo, elle repose uniquement sur ses épaules. Ce qu’il a livré comme performances sur le terrain a permis aux Bills de redresser la barque en cours de saison et, ultimement, de gagner la division Est de l’Américaine.

Le plaidoyer en faveur du quart-arrière des Bills est fait, mais il sera bien évidemment vain. Ce devrait être Lamar Jackson des Ravens de Baltimore qui repartira avec cet honneur...

Joueur offensif de l’année

Choix du début de saison: Justin Jefferson, receveur, Vikings du Minnesota

Choix final: Christian McCaffrey, porteur de ballon, 49ers de San Francisco

Après ses trois premières saisons complètement folles, Justin Jeffersson semblait en voie de flirter avec le plateau des 2000 verges aériennes. Malheureusement pour lui, une blessure l’a forcé à s’absenter pour huit matchs.

Malgré ça, il a tout de même amassé 1074 verges (projection de 2028 sur une saison complète). C’est remarquable, mais ce n’est pas assez pour le considérer comme joueur offensif de l’année.

Il faudrait plutôt se tourner vers le porteur de ballon étoile des 49ers, Christian McCaffrey. Il n’a plus besoin de présentation, on le sait tous fantastique, mais il a trouvé le moyen de nous éblouir une fois de plus.

Utilisé à outrance par l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, McCaffrey a amassé un total de 2023 verges, soit 1459 au sol et 564 par la passe, coiffé par 21 touchés. Il a fait le tout en 16 matchs. C’était la meilleure saison de la carrière de McCaffrey.

Elle était tellement solide cette campagne 2023 qu’elle lui permet d’être parmi les finalistes pour le titre de joueur le plus utile, un honneur majoritairement remis à un quart-arrière année après année.

Futur membre du Temple de la renommée, TJ Watt est le pilier central de l'excellente défensive des Steelers. (Jeff Dean/Archives AP)

Joueur défensif de l’année

Choix du début de saison: Amhad Gardner, demi de coin, Jets de New York

Choix final: T.J. Watt, secondeur, Steelers de Pittsburgh

Depuis qu’il est arrivé dans la NFL, Amhad Gardner s’est avéré l’un des meilleurs demis de coin. L’étoile des Jets l’a de nouveau été cette saison alors que, selon le site spécialisé PFF, elle a présenté la troisième meilleure évaluation à sa position.

Ce n’était toutefois pas assez pour être dans la conversation pour le titre de joueur défensif de l’année en 2023.

Pour ce titre, ce n’est pas les candidats qui manquent non plus. Le nom de l’ailier défensif Myles Garrett est présentement le favori des preneurs aux livres, mais il ne faudrait pas écarter le secondeur T.J. Watt qui a été tout simplement exceptionnel encore une fois.

Cœur et âme des Steelers, Watt a été l’une des principales raisons qui ont permis aux Steelers de se qualifier pour les éliminatoires malgré des ressources limitées.

Le cadet de la fratrie Watt a mené la NFL pour les sacs du quart-arrière avec 19 et il a forcé quatre échappées (trois recouvertes et une retournée pour un touché). Il a aussi produit 48 plaqués, dont 19 pour une perte de terrain (5e). Il a même signé une interception. Quand on parle d’un général défensif, c’est exactement ça.

Pour l’ensemble de son œuvre et de son importance sur la surface de jeu, Watt mérite le titre de joueur défensif de l’année.

Recrue offensive de l’année

Choix du début de saison: Bijan Robinson

Choix final: C.J. Stroud, quart-arrière, Texans de Houston

Sélectionné au 8e rang de l’encan 2023 de la NFL, le porteur de ballon Bijan Robinson se retrouvait au sein d’une formation qui courait à profusion et qui avait la chance d’avoir une ligne offensive solide.

Robinson a assurément démontré son potentiel, mais l’utilisation particulière effectuée par l’entraîneur-chef Arthur Smith a fait en sorte que nous sommes demeurés sur notre appétit. Avec 976 verges au sol et quatre visites dans la zone des buts, ça aurait probablement pu être beaucoup mieux avec un usage plus adéquat pour un tel talent.

Le quart-arrière CJ Stroud a établi un record de la NFL avec 192 tentatives de passes sans interception pour amorcer une carrière. (Michael Conroy/Archives AP)

Cela dit, peu importe ce que les autres recrues ont accompli, il n’y a qu’un choix qui s’impose pour cet honneur et c’est celui de C.J. Stroud. Celui qui a été la 2e sélection du repêchage 2023 a été tout simplement exceptionnel, permettant aux Texans de connaître une année au-delà des espérances.

Un titre de division et une victoire en éliminatoires n’étaient clairement pas dans les prédictions du début de saison, mais ces succès ont été rendus possibles par l’émergence de Stroud.

Avec 4108 verges, 23 passes de touché, seulement cinq interceptions et une évaluation du quart-arrière de 100,8 en 15 matchs, Stroud aurait même dû être considéré pour le titre de joueur le plus utile de la NFL.

Recrue défensive de l’année

Choix du début de saison: Will Anderson Jr., ailier défensif, Texans de Houston

Choix final: Will Anderson Jr., ailier défensif, Texans de Houston

Mélange de puissance et de vitesse, Anderson, 3e choix du plus récent repêchage, se présentait à Houston avec l’étiquette de future vedette des Texans en défensive. À la lumière de sa première campagne, les espoirs fondés en lui étaient légitimes.

En 15 parties seulement, l’ailier défensif a réalisé sept sacs du quart-arrière et enregistré un total de 45 plaqués, dont dix pour des pertes de terrain.

Ce n’était pas des débuts à tout casser, mais Anderson sera un atout majeur dans le déploiement défensif de l’entraîneur-chef Demeco Ryans pour les années à venir.

L'entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, a mené les Lions à de nouveaux sommets lors de la dernière campagne. (Charlie Riedel/Archives AP)

Entraîneur de l’année

Choix du début de saison: Robert Saleh, Jets de New York

Choix final: Dan Campbell, Lions de Détroit

Ce devait être l’année où les Jets, armés de leur tout nouveau quart-arrière Aaron Rodgers, retrouvaient le chemin du succès. La saison de Rodgers n’a finalement duré que quatre jeux alors qu’il s’est déchiré le tendon d’Achille.

Les espoirs des représentants de New York ont sombré dans le drain aussi rapidement que ça. Devant sa gestion questionnable de la situation, l’entraîneur-chef Robert Saleh n’a pas été à la hauteur et il est très loin d’être un candidat pour cet honneur.

Comme choix final, il est plutôt tout indiqué de se tourner vers Dan Campbell des Lions. Certes, ses décisions pour s’emparer de la couronne de l’Association de la Nationale ont fait hausser les sourcils de plusieurs, mais la saison des Lions est un véritable succès dans son ensemble.

L’équipe du Michigan a gagné sa division, une première depuis 1993, avec une fiche de 12 victoires et cinq défaites. En éliminatoires, Détroit a remporté son premier match en plus de 30 ans.

Ce retour à la respectabilité pour les Lions, il est largement attribuable à l’identité, à l’émotion et à l’énergie de Campbell. Pour cette raison, le titre d’entraîneur-chef de l’année lui revient.