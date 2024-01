Des habitués et un petit nouveau dans le carré d’as de la NFL

Ce sera la cinquième fois que Patrick Mahomes et Lamar Jackson s'affrontent dans la NFL. Le quart-arrière des Chiefs a eu le dessus à cinq reprises sur son opposant des Ravens. (Gail Burton/Archives AP)

Association Américaine

Ravens de Baltimore vs 3. Chiefs de Kansas City

La semaine dernière, les Ravens, après un laissez-passer au premier tour, n’ont fait qu’une bouchée des Texans de Houston pour mettre fin à leur compte de fée (gain de 34 à 10).

Du côté des Chiefs, c’est devenu la coutume de les voir à cette étape. En six saisons comme partant, Patrick Mahomes II s’est toujours au moins rendu en finale de l’Américaine. Cette année, c’est survenu à la suite d’une victoire émotive de 27 à 24 à Buffalo contre les Bills. Les matchs opposant Mahomes à Josh Allen ne déçoivent jamais!

Ces résultats laissent donc place à un cinquième duel entre les quarts-arrière Lamar Jackson (Ravens) et Patrick Mahomes. Ce sera la cinquième fois que ces deux athlètes s’affronteront dans la NFL et, jusqu’ici, c’est Mahomes qui a eu le meilleur avec trois victoires. La dernière est cependant revenue à Jackson dans un duel complètement fou survenu en 2021.

Patrick Mahomes compte six présences en finale de la Nationale en autant de saisons comme partant des Chiefs. (Jeff Roberson/Archives AP)

Ce qui est fascinant, c’est que dans chacune de ces quatre confrontations, Mahomes n’a pas lancé pour moins de 343 verges et il a livré 12 touchés. De dire qu’il adore jouer contre les Ravens est un euphémisme.

À l’opposé, Jackson a eu quelques ennuis par la passe (187 verges et quatre touchés), mais il a pu s’exprimer avec ses jambes (75 verges en moyenne et trois touchés).

Le contexte sera toutefois bien différent. Cette fois-ci, l’équipe à battre, c’est celle des Ravens. Tout au long de la saison, Baltimore a démontré qu’elle n’avait pas besoin d’un calendrier favorable pour livrer de bons résultats. Pour preuve, elle a vaincu dix (!) clubs qui ont signé une fiche gagnante cette année, dont les deux équipes toujours en vie dans la Nationale par un pointage combiné de 71 à 25.

La troupe de l’entraîneur-chef John Harbaugh a présenté la meilleure défensive (16,5 points) et la 4e attaque la plus productive (28,4 points en moyenne). Cette équipe, à la condition que Jackson soit dans un grand jour, ne semble pas avoir de faiblesse.

Lamar Jackson en sera à une première présence en finale de l'Américaine. La dernière fois que les Ravens ont atteint cette étape, c'était lors de la saison 2012 et ils ont remporté les grands honneurs. (Nick Wass/Archives AP)

Chez les Chiefs, l’objectif est de miser sur un moyen de contenir Jackson. Le coordonnateur défensif de Kansas City, Steve Spagnuolo, a aligné une unité dominante cette saison (17,3 points accordés en moyenne) et il a souvent trouvé des façons pour neutraliser les principales forces offensives de l’adversaire. D’empêcher Jackson d’utiliser ses jambes et de le forcer à passer fera assurément partie de l’équation.

Pour ce qui est de Mahomes, sa détermination n’a pas de limite et il a prouvé à nouveau sa capacité à faire des petits miracles malgré des ressources plus minces qu’à l’habitude (15e attaque la plus productive en saison).

Cela dit, si la défensive de Baltimore est aussi dominante que la semaine dernière contre les Texans, ce sera difficile pour les Chiefs…

Prédiction: Ravens par la marque de 24 à 20

Association Nationale

249ers de San Francisco vs 3. Lions de Détroit

Pour la première fois depuis 1991, les Lions sont de retour en finale de conférence. Ils ont dû travailler fort contre des Buccaneers de Tampa Bay coriaces (31 à 23), mais les hommes de Dan Campbell ont livré la marchandise, refusant de se laisser imposer à leur domicile.

De l’autre côté, les 49ers ont semblé un brin rouillé à leur retour sur le terrain et, n’eût été un botté raté en fin de match par Anders Carlson, les Packers auraient amené ce match en prolongation. Ce n’était guère convaincant, mais l’important, c’est cette victoire de 24 à 21 pour San Francisco.

Le quart-arrière des 49ers, Brock Purdy, devra trouver un moyen d'être performant face aux Lions, surtout si le receveur Deebo Samuel doit s'absenter. (Matt Slocum/Archives AP)

Ça laisse donc place à un duel fascinant entre San Francisco et Détroit, deux équipes vieilles de la NFL, mais qui n’ont clairement pas la même liste de succès. Les 49ers comptent cinq conquêtes du Super Bowl tandis que les Lions, historiquement mauvais, n’y ont jamais goûté.

Tout au long de la saison, les 49ers ont été la force dominante de la Nationale, remportant 12 de leurs 17 matchs. Leur attaque, menée par l’incroyable porteur de ballon Christian McCaffrey, a été très productive avec 28,9 points par partie (3e) tandis que la défensive a été tout aussi solide avec 17,5 points accordés en moyenne (3e). Avec tout le talent qu’il y a des deux côtés du ballon chez les 49ers, ces résultats étaient attendus et les joueurs ont livré.

Chez les Lions, l’attaque a été l’une des forces dominantes de la NFL avec 27,1 points par match. Le quart-arrière Jared Goff a été solide cette saison. Il a notamment profité de la présence de son receveur Amon-Ra St. Brown, de son ailier rapproché Sam LaPorta ainsi que de ses porteurs Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Tout ce monde a brillé à divers moments cette année.

Échangé par les Rams de Los Angeles alors qu'ils ne croyaient pas assez en lui pour gagner le Super Bowl, Jared Goff a la chance d'amener les Lions à l'étape ultime avec une victoire contre San Francisco. (Charlie Riedel/Archives AP)

Défensivement, Détroit démontre certaines faiblesses. Oui, cette unité excelle contre le jeu au sol, ce qui offrira un bon test à Christian McCaffrey, mais par la passe, c’est très difficile pour les Lions (27e en saison).

Il y a toutefois un petit bémol à apporter. Au cours du calendrier régulier, les 49ers ont connu une séquence de trois défaites de suite. À ce moment, l’attaque est tombée en panne au même moment où le receveur étoile Deebo Samuel s’est absenté (17 points marqués seulement durant cette séquence) en raison d’une blessure à l’épaule contre les Packers. Sa présence semble très incertaine contre les Lions.

Si Samuel n’est pas de la partie dimanche, toutes les énergies des Lions seront concentrées sur McCaffrey. Dans un tel cas, il faudra que le quart-arrière des 49ers, Brock Purdy, soit à la hauteur. S’il y parvient, les 49ers devraient avoir le meilleur.

Prédiction: 49ers par la marque de 30 à 26