Éliminatoires dans la NFL: un savoureux duel Allen-Mahomes à l’honneur

Les quarts-arrière Josh Allen et Patrick Mahomes sont deux des plus grandes vedettes de la NFL et chaque duel entre ces deux athlètes donne des moments marquants pour NFL. Allen et les Bills tenteront de venger leur défaite crève-coeur subie en éliminatoires au mois de janvier 2022. (KEVIN SABITUS, ASSOCIATED PRESS/KEVIN SABITUS, ASSOCIATED PRESS)

Association Américaine

1. Ravens de Baltimore (13-4) vs 4. Texans de Houston (10-7)

Dès leur première saison, l’entraîneur-chef DeMeco Ryans et leur quart-arrière C.J. Stroud ont amené les Texans au deuxième tour éliminatoire. Et ils ont accompli le tout avec autorité, malmenant les Browns de Cleveland au compte de 45 à 14. Dire que Cleveland avait l’une des meilleures défensives en saison…

Le jeu de Stroud donne inévitablement confiance, car il n’y a aucun doute qu’il appartient déjà à l’élite de la NFL. Cela dit, la commande face aux Ravens de Baltimore en sera toute une.

En effet, le club de Baltimore est le favori pour remporter les grands honneurs et il profitait d’un congé bien mérité la semaine dernière en raison de leur laissez-passer. Ça fait en sorte qu’un peu tout le monde a soigné ses petits bobos.

Le quart-arrière CJ Stroud a brillé lors de la victoire des siens face aux Browns de Cleveland la semaine dernière. La complexité du défi ne sera pas la même cette semaine contre les puissants Ravens. (Michael Conroy, Associated Press)

Ça a même offert assez de temps à l’ailier rapproché étoile, Mark Andrews, d’être prêt pour un retour au jeu. Ça, c’est une véritable bénédiction pour les Ravens étant donné qu’Andrews est l’un des éléments les plus importants de l’attaque aérienne de Baltimore.

La clé dans ce duel demeure cependant assez simple. Si les Texans veulent avoir la moindre chance de l’emporter, ils doivent contenir l’électrisant quart-arrière Lamar Jackson et le forcer à lancer le ballon. Baltimore est une équipe qui adore courir et les résultats sont plus mitigés quand elle est tenue de passer plus.

À moins d’une solution miracle de Ryans et sa bande, les Ravens demeurent supérieurs à tous les niveaux.

Prédiction: Ravens par la marque de 27 à 20

2. Bills de Buffalo (11-6) vs 3. Chiefs de Kansas City (11-6)

C’est le duel du week-end. Pour les amoureux du football, une confrontation entre Josh Allen et Patrick Mahomes, c’est un peu comme une bénédiction. Mahomes est le visage de la NFL et Allen est probablement le quart-arrière le plus spectaculaire de la NFL. Un match entre ces deux vedettes ne peut pas être ennuyeux.

Ce n’est pas la première confrontation éliminatoire entre Mahomes et Allen, le premier duel s’étant terminé par une défaite crève-cœur des Bills en prolongation. Par contre, pour la toute première fois de sa carrière, Mahomes devra aller jouer à l’étranger en match éliminatoire (hors Super Bowl).

À première vue, ce n’est pas ce qui semble déranger un talent comme Mahomes, mais ça sera tout de même intéressant de le voir dans un environnement hostile envers lui et très bruyant.

Sur le terrain, l’offensive des Bills est beaucoup plus équilibrée depuis le changement de coordonnateur Ken Dorsey en milieu de saison. L’attaque au sol est dominante et Allen a moins la pression de tout faire. Ça a paru dans leur victoire de 31 à 17 contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière.

Du côté des Chiefs, ils ont écarté facilement les Dolphins de Miami dans des conditions de froid extrême. Leur défensive a été à la hauteur toute l’année et elle l’a de nouveau été dans ce duel.

En somme, ce qui fera la différence dans ce match, c’est l’unité défensive qui saura le mieux limite les dégâts face au quart-arrière élite qui se dresse devant elle. Les deux clubs ont été excellents tout au long de l’année en défensive, mais Kansas City semble avoir un petit avantage. Encore plus en considérant tous les blessés chez les Bills...

Prédiction: Chiefs par la marque de 31 à 27

Association Nationale

1. 49ers de San Francisco (12-5) vs 7. Packers de Green Bay (9-8)

À la surprise générale, les Packers ont donné une véritable leçon à la puissante machine des Cowboys de Dallas la semaine dernière en s’imposant par la marque de 48 à 32.

Dans ce match, Green Bay a pris le contrôle grâce à l’efficacité de son jeu au sol et en faisant payer les largesses des Cowboys via les passes précises de Jordan Love. Leur recette était parfaite et ça leur a permis d’être la première équipe qualifiée en 7e place pour les éliminatoires à gagner un match.

Christian McCaffrey a été brillant tout au long de l'année avec plus de 2000 verges offensives et 21 touchés. Il devra à nouveau être au coeur des succès des 49ers en éliminatoires. (AP, Godofredo A. Vásquez/AP, Godofredo A. Vásquez)

La prochaine étape pour les Packers sera toutefois encore plus ardue. Les 49ers sont les autres grands favoris pour le Super Bowl et, à l’instar des Ravens, ils sortent d’une semaine de congé.

Ce à quoi il faut s’attendre dans ce duel Packers-49ers? Beaucoup de courses! Les deux clubs vont marteler le front défensif de leur adversaire tant que ce sera possible de le faire. Sous la gouverne de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan, San Francisco a toujours eu beaucoup de succès au sol.

Il faut donc s’attendre à ce que le porteur étoile, Christian McCaffrey, soit amplement utilisé, surtout en considérant que les Packers ont eu de la difficulté à contrer le jeu au sol en saison. La diversité du cahier de jeux de San Francisco pourrait compliquer la vie de Green Bay.

De l’autre côté, depuis la deuxième moitié de la campagne, Love a été tout à fait solide derrière le centre. Il fera face à sa plus grosse commande en carrière contre l’excellente unité défensive des 49ers.

Les 49ers sont supérieurs à tous les niveaux et ils devraient l’emporter… mais on disait la même chose pour les Cowboys il y a quelques jours. Est-ce que les Packers peuvent réaliser un autre petit miracle?

Prédiction: 49ers par la marque de 33 à 23

3. Lions de Détroit (12-5) vs 4. Buccaneers de Tampa Bay (9-8)

Avant leur triomphe face aux Rams de Los Angeles (24 à 23), il fallait remonter à 1991 pour retrouver les traces de la dernière victoire en éliminatoires des Lions. Grâce à leur détermination et à leur travail sans relâche, les représentants du Michigan ont pu avancer. Ils ne l’ont certainement pas volé.

Chez les Buccaneers, ceux-ci ont facilement battu des Eagles de Philadelphie en totale déroute. Le quart-arrière Baker Mayfield a été étincelant dans ce match avec 337 verges et trois passes de touché.

Menés par leur quart-arrière Jared Goff, les Lions ont savouré une première victoire en éliminatoires depuis 1991. (Charlie Riedel/AP)

En ce qui concerne le duel Lions contre Buccaneers, il devrait être intéressant d’analyser la confrontation entre le jeu au sol de Détroit et l’unité défensive terrestre de Tampa. Les Lions ont excellé à la course tout au long de la saison tandis que les Buccs ont été solides pour contrer les attaques au sol. La formation qui saura avoir le dessus dans cette bataille pourrait se donner une belle option sur la victoire.

Par la voie des airs, les deux équipes sont vulnérables, ce qui pourrait également laisser l’espace à Jared Goff et Mayfield pour faire la différence avec leurs receveurs. Les deux formations sont bourrées de talent de ce côté et tout semble en place pour un festival offensif.

Prédiction: Lions par la marque de 37 à 33