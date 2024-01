Les points clés du premier tour éliminatoire dans la NFL

Association Américaine

2. Bills de Buffalo (11-6) vs 7. Steelers de Pittsburgh (10-7)

Le revirement de situation dans la saison des Bills est tout simplement fascinant. À mi-chemin dans son calendrier, l’équipe a congédié son coordonnateur offensif Ken Dorsey alors qu’elle présentait un dossier de 6-6. Le titre de l’Est de l’Américaine était bien loin et la place en éliminatoires était en grand danger.

Buffalo a cependant retroussé ses manches et elle a livré une excellente fin de saison avec cinq gains consécutifs. Résultat? Titre de division et deuxième rang dans l’Américaine.

Toujours aussi électrisant, le quart-arrière Josh Allen a produit 44 touchés. Oui, il a commis des revirements, mais il est le cœur et l’âme de cette attaque de Buffalo. S’il livre des performances à la hauteur, les Bills, avec un jeu au sol plus solidement établi, risquent de faire du dégât en éliminatoires. La défensive devra poursuivre le bon travail accompli en saison.

Fort de sa production de 44 touchés en saison, Josh Allen devra être à son meilleur pour permettre aux Bills de faire un bout de chemin dans les éliminatoires cette saison. (Adrian Kraus/Archives Associated Press)

Les Steelers, eux, se présentent pour ce duel grâce à leur fameuse recette aussi efficace que somnifère : attaque conservatrice et défensive dominante. Ce n’est pas électrisant un match impliquant les Steelers, mais les résultats sont là.

Pour avoir la moindre chance face aux Bills, ils devront amener Allen à forcer le jeu tout en faisant preuve d’opportunisme en attaque. Pittsburgh sera toutefois privée de son secondeur étoile T. J. Watt…

Prédiction : Bills par la marque de 27 à 17

3. Chiefs de Kansas City (11-6) vs Dolphins de Miami (11-6)

Ces deux équipes ont des histoires similaires cette saison. Elles ont connu de bons moments à l’amorce de la campagne puis, dans la seconde portion du calendrier, elles ont rencontré leur part d’adversité.

Du côté des Chiefs, l’attaque menée par Patrick Mahomes est tombée au neutre et Kansas City n’a remporté que cinq de ses dix derniers matchs. À Miami, l’équipe semblait promise au titre de division dans l’Est de l’Américaine, mais sa mauvaise fin de saison a permis aux Bills de les coiffer à la dernière semaine.

Le duel qui opposera ces deux équipes se déroulera au Arrowhead Stadium dans des conditions hivernales exigeantes alors que la température ressentie devrait tourner autour de -20 degrés Celsius. Les Dolphins, habitués de jouer dans la chaleur de la Floride, seront assurément poussés hors de leur zone de confort.

Formation créative avec un jeu aérien diversifié, Miami devra s’adapter aux conditions extrêmes de ce duel. Ça pourrait donner une meilleure chance à la défensive des Chiefs de faire du dégât. Elle a été la clé du succès de l’équipe en saison et elle devra l’être à nouveau en éliminatoires compte tenu des difficultés en attaque. Par contre, dans un grand jour, Mahomes a toujours tout ce qu’il faut pour faire la différence.

Il faudra également surveiller le talentueux receveur Tyreek Hill pour qui ce sera un retour à Kansas City. Il sera certainement très motivé à l’idée de venir hanter son ancien club.

Prédiction : Chiefs par la marque de 23 à 20

4. Texans de Houston (10-7) vs 5. Browns de Cleveland (11-6)

Les Texans ont accompli l’un des revirements de situation les plus spectaculaires de l’histoire de la NFL cette année.

Après avoir choisi C.J. Stroud au deuxième rang du plus récent repêchage, Houston, propulsé par le brio de Stroud, est demeuré dans le coup toute l’année et elle s’est faufilée dans les éliminatoires à la dernière semaine en remportant la division Sud de l’Américaine. Tout au long de la saison, Stroud avait l’air d’un sérieux candidat au titre de joueur le plus utile pour mener les Texans.

Choisi au deuxième rang du dernier repêchage, le quart-arrière CJ Stroud a complètement changé la trajectoire de l'organisation des Texans en les ramenant en éliminatoires dès cette saison. (Mike Stewart/Archives Associated Press)

Face à Houston, c’est une autre équipe avec une belle histoire. Les Browns vivaient un cauchemar au poste de quart-arrière (six différents en saison) jusqu’à ce qu’ils fassent signe au vétéran de 38 ans Joe Flacco. Retrouvant sa forme des beaux jours, Flacco a su dynamiser l’attaque de Cleveland de façon remarquable. Misant déjà sur l’une des meilleures unités défensives de la NFL, les Browns ont connu une excellente fin de saison.

Ce qui est intéressant, c’est que les Texans et les Browns se sont affrontés le 24 décembre dernier. Cleveland s’était imposée au compte de 36 à 22, mais Houston était privée des services de Stroud (commotion).

Il sera fascinant de voir comment le quart des Texans se comportera à son premier match éliminatoire.

Prédiction : Browns par la marque de 33 à 27

Association Nationale

2. Cowboys de Dallas (12-5) vs 7. Packers de Green Bay (9-8)

L’important pour les Cowboys, c’était de s’assurer de ne pas prendre la route trop souvent. Dans le confort de son domicile, Dallas a été parfaite avec huit victoires en autant de sorties, bien loin de son rendement de quatre gains en neuf matchs à l’étranger. On parle également d’une production de 37,4 points par partie pour l’attaque menée par le quart-arrière Dak Prescott. C’est astronomique!

Il faudra donc que les Packers, qualifiés de justesse, se montrent sous le meilleur jour s’ils souhaitent avoir la moindre chance de causer la surprise dans la forteresse du AT&T Stadium. Green Bay n’a pas une vilaine formation, mais pour espérer gagner, elle devra livrer un match parfait.

Le jeu au sol devra s’établir avec autorité et le quart Jordan Love devra saisir chaque occasion tout en minimisant les erreurs. La défensive devra trouver le moyen de limiter les dégâts que peut causer l’attaque la plus puissante de la NFL cette saison. Ça ne sera pas simple.

Prédiction : Cowboys par la marque de 30 à 17

3. Lions de Détroit (12-5) vs 6. Rams de Los Angeles (10-7)

Pour la première fois depuis 1993, les Lions ont remporté le Nord de la Nationale et ils l’ont fait avec éclat en jouant avec le couteau entre les dents tout au long de l’année. Ça leur permettra d’enfin accueillir un match éliminatoire et le scénario pourrait difficilement être plus savoureux.

Échangé en 2021, Matthew Stafford revient à Détroit dans un duel qui s'annonce riche en émotions entre les Rams et les Lions. (Mark J. Terrill/Archives Associated Press)

En effet, ce sont les Rams de leur ancienne gloire Matthew Stafford qui seront en visite. Échangé en 2021 par Détroit contre Jared Goff et des choix, Stafford est allé remporter le Super Bowl avec Los Angeles dans les mois qui ont suivi. Ce retour à Détroit de Stafford, l’un des plus grands joueurs dans l’histoire de la franchise, rendra ce match encore plus particulier de par sa signification.

Les Lions voudront lui prouver qu’ils ne sont plus l’équipe moribonde qui avait forcé Stafford à demander une transaction. Le quart des Rams, lui, fera tout en son pouvoir pour démontrer que malgré ses 35 ans, il en a encore dans le réservoir.

Sur papier, ce duel opposera deux attaques explosives alors que les Lions (5e) et les Rams (8e) ont produit tout au long de la saison. C’est l’affrontement à ne pas rater ce week-end.

Prédiction: Rams par la marque de 31 à 27

4. Buccaneers de Tampa Bay (9-8) vs 5. Eagles de Philadelphie (11-6)

À un certain point dans la saison, les Eagles présentaient dix victoires et une maigre défaite. Puis la chaîne a débarqué de manière spectaculaire contre les 49ers de San Francisco (revers de 42 à 10). En incluant cette partie, ils n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers duels.

Jalen Hurts et les Eagles semblaient intraitables en début de saison, mais leur fin de saison catastrophique a grandement diminué les attentes envers ce club. Pourront-ils sauver les meubles contre Tampa Bay? (Charlie Riedel/Archives Associated Press)

La clé est donc simple pour les Eagles. Ils doivent retourner à la base et complètement effacer ce qui s’est passé depuis six semaines. Comme si ce n’était pas assez, le quart-arrière Jalen Hurts, les receveurs Devonta Smith et A.J. Brown ainsi que le porteur D’Andre Swift sont tous ennuyés par des blessures tandis que la défensive est incapable d’étouffer les menaces adverses (30e pour la moyenne de points accordés).

Du côté des Buccaneers, personne ne les attendait au sommet de la division Sud de la Nationale, surtout pas en remplaçant Tom Brady par Baker Mayfield au poste de quart-arrière. Profitant d’une division faible à nouveau, Tampa Bay a fait preuve de caractère sur l’ensemble de la saison, se ralliant derrière un Mayfield qui a redonné un souffle à sa carrière. La défensive floridienne a également été solide tout au long de l’année.

Les équipes qui n’ont rien à perdre sont dangereuses et ça pourrait sourire aux Buccs, surtout face à un adversaire en déroute et amoché.

Prédiction: Buccaneers par la marque de 33 à 21.